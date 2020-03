Kyllästyttääkö karanteeni? Suoratoistopalvelut tarjoavat tuntitolkulla katsottavaa korona-arjen keskellä: lue täältä parhaat tärpit

IS listasi 15 hyvän mielen poimintaa suoratoistopalveluiden tämän kevään uutuuksista – ja kaksi tuttua elokuvasarjaa kaupan päälle.

Koti-iltojen ajanvietteestä ei suoratoistopalveluiden vahvan tarjonnan vuoksi tule pulaa, vaikka kotioloissa pitäisi viettää aikaa pidempäänkin.

IS kokosi isoimpien suoratoistopalveluiden viime viikkojen uutuuksien joukosta sarjoja ja dokumentteja, joiden parissa tulee takuulla hyvä mieli – toisinaan toki kirvelevienkin sattumusten kera.

Perhe-elämän kommelluksia

Breeders: Brittikomediasarja ruotii vanhemmuuden iloa ja tuskaa mustan huumorin sekä pääosissa nähtävien Martin Freeman ja Daisy Haggardin kera. Kymmenosaisen sarjan ensimmäiset jaksot muistuttavat heti olennaisesta: lasten saaminen tarkoittaa myös huonosti nukuttuja öitä. (HBO Nordic)

Martin Freeman näyttelee uupunutta perheenisää komediasarjassa Breeders.

Better Things: Kepeä draamasarja seuraa Pamela Adlonin esittämän yksinhuoltajaäidin yrityksiä luovia Los Angelesissa työn ja lasten kasvattamisen välillä. Osittain sarja perustuu Californicationistakin tutun Adlonin omiin kokemuksiin. (HBO Nordic, 4 kautta, ja Viaplay, kaudet 1–3).

Pamela Adlon näyttelee esittää Better Things -sarjassa näyttelijää ja yksinhuoltajaäitiä.

Pikku naisia: BBC:n kolmiosainen minisarja vuodelta 2017 on toiseksi uusin versio Louisa May Alcottin rakastetusta klassikkoromaanista. Marchin perheen toisistaan huolta pitävinä sisaruksina nähdään muun muassa Emily Watson ja Maya Hawke – näyttelijävanhempien Ethan Hawken ja Uma Thurmanin tytär. (C More)

Pikku naisten BBC-sarjaversiossa Marmee-äitiä näyttelee Emily Watson. Ympärillä Amy (Kathryn Newton, vas.), Jo (Maya Hawke), Meg (Willa Fitzgerald) ja Beth (Annes Elwy, oik.).

Teinien kasvukipuja

Sex Education: Äidin (Gillian Anderson) ammatista seksiterapeuttina on Otikselle (Asa Butterfield) hyötyä: hän järjestää koulukavereilleen seksineuvontaa. Lukiokomediaa, seksikommelluksia ja noloja hetkiä sekoittava sarja on kuin tämän vuosikymmenen American Pie – paljon osuvampana versiona. (Netflix, 2 kautta)

Otis (Asa Butterfield) tietää paljon seksistä terapeuttiäitinsä (Gillian Anderson) ammatin ansiosta.

Krystal Clear: Nuortensarja somejulkkiksesta Kristalista, jota kohtaa rajuin kriisi ikinä: hänestä on tullut näkymätön. Apuun kanadalaissarjassa kutsutaan Kristalin kaksoissisar Kyle, joka on Kristalin vastakohta. Molemmissa rooleissa nähdään Melanie Leishman. (Yle Areena)

Kristalista (Melanie Leishman) tulee näkymätön, mikä ei ole hyvä asia somejulkkikselle.

Viraalit nerot: Suomenruotsalaisella yläasteella tapahtuu, kun paras kaveri muuttaa toiselle puolelle maapalloa ja Atlaksen (Aron Syrjä) on etsittävä uudestaan paikkansa koulun arvojärjestyksessä. Nuortensarjan pohjana oleva Ted Forsströmin ja Kaj Korkea-ahon kirja Zoo! Viraalit nerot oli myös Finlandia Junior -ehdokkaana. (Yle Areena)

Atlas (Aron Syrjä) on nuori nero, ainakin omasta mielestään.

Kieroa menoa

McMillions: Tätä dokumenttisarjaa on vaikea uskoa todeksi – mutta näin todella tapahtui: pikaruokayhtiö McDonald’sin turvapäällikkö onnistui 1990-luvulla ryöväämään miljoonia dollareita tv:ssäkin näkyvästi mainostettujen arpajaisten avulla. Kuusiosaisen sarjan on tuottanut näyttelijä Mark Wahlberg. (HBO Nordic)

Dokumenttisarja McMillions kertoo pikaruokayhtiössä 1990-luvulla tapahtuneesta arvontahuijauksesta.

Better Call Saul: Breaking Badin maailmaa taustoittava rikossarja kertoo, miten pikkujuttuja hoitaneesta asianajaja Jimmy McGillistä (Bob Odenkirk) kuoriutui rikollisten apuri Saul Goodman. Vince Gilliganin ja Peter Gouldin luoma rinnakkaissarja on kasvattanut mainettaan vuosi vuodelta. (Netflix, 5 kautta)

Better Call Saul kertoo asianajaja Jimmy McGillin (Bob Odenkirk) taustatarinan.

Bojack Horseman: Ihmismäinen hevonen yrittää epäonnistuneen tv-uran jälkeen nousta takaisin tähdeksi. Aikuisille suunnatun animaatiosarjan lähtöasetelma on erikoinen, mutta Raphael Bob-Waksbergin luomus on saanut oman vahvan fanikunnan – ja jo yli 70 jaksoa. (Netflix, 6 kautta)

Ihmismäinen hevonen yrittää epäonnistuneen tv-uran jälkeen nousta takaisin tähdeksi animaatiosarjassa Bojack Horseman.

Lujia ihmissuhteita

My Brilliant Friend: Italialainen draamasarja sekä sen toinen kausi The Story of a New Name jatkavat Elena Ferranten neliosaisen Napoli-romaanisarjan tarinaa. Toisella kaudella 16-vuotiaiden Lilan ja Elenan elämä on muuttunut, mutta kumpikaan ei ole täysin tyytyväinen uuteen tilanteeseen. (HBO Nordic, 2 kautta)

My Brilliant Friend -sarja seuraa Lilan (Gaia Girace) ja Elenan (Margherita Mazzucco) elämää Elena Ferranten kirjojen pohjalta.

Gentefied: Kolmen meksikolaisamerikkalaisen serkun vaiheita seuraava draamakomediasarja käsittelee amerikkalaista unelmaa, identiteettiä, luokkaeroja ja sukupolvien välisiä suhteita Los Angelesin nopeasti muuttuvassa naapurustossa. (Netflix)

Gentefied seuraa meksikolaisamerikkalaisten ystävien (Karrie Martin ja Julissa Calderon) elämää.

Onko rakkaus sokea?: Suomen tämän hetken kolmanneksi katsotuin Netflixin sarja on versio tosi-tv-rakkaudesta ja Ensitreffeistä alttarille. Sinkut valitsemat puolisonsa pelkän keskustelun perusteella ja menevät kihloihin näiden kanssa, tietenkin tulevaa kumppaniaan etukäteen näkemättä. (Netflix)

Onko rakkaus sokea -sarjassa osallistujat menevät kihloihin näkemättä puolisoaan etukäteen.

Näin se tehdään

Hakkeroi elämäsi: Sarjassa tavataan 15 henkilöä, jotka ovat muuttaneet elämänsä suuntaa ja toteuttaneet unelmiaan. Yksi on ryhtynyt kasvissyöjäksi, toinen muuttanut mökille, kolmas on vaihtanut perheen kulkupelit pelkkiin polkupyöriin. (Yle Areena)

Näin unelmat toteutuvat: Hakkeroi elämäsi -sarja antaa vinkkejä elämänmuutokseen.

Kokkishow: Disneyn uuden Viidakkokirjan ja Star Wars -maailmaan sijoittuvan The Mandalorian -sarjan ohjaaja Jon Favreau jutustelee julkkisten ja kokki Roy Choin kanssa leppoisia. Vierailevina tähtinä ovat olleet muun muassa näyttelijät Seth Rogen ja Robert Downey Jr. (Netflix, 3 kautta)

Ohjaaja Jon Favreau ja Roy Choi jutustelevat ja tekevät herkkuja Kokkishowssa.

Formula 1: Drive to Survive: Dokumenttisarja seuraa suomalaisillekin tärkeiden formulatallien arkea kisakauden aikana: tutuksi tulevat sekä kuskit että huoltohenkilökunta. Toisella kaudella ovat mukana myös Mercedes sekä Scuderia Ferrari. (Netflix, 2 kautta)

Netflixin dokumenttisarja valottaa formulakuskien ja tallihenkilökunnan arkea kisakauden aikana.

Tuttuja elokuvasarjoja

James Bond -elokuvia: Agentti 007:n tämän vuoden uutuusseikkailu No Time to Die joutui väistymään koronaviruksen alta ensi marraskuulle, mutta aiemmat seikkailut voi katsoa vaikka pitkänä maratonina – myös Daniel Craigin kaikki neljä aiempaa komennusta. Virallisten 24 elokuvan lisäksi mukana on myös Sean Conneryn epävirallinen, satiiriin taipuva Älä kieltäydy kahdesti. (Viaplay)

Studio Ghiblin animaatioita: Arvostetun japanilaisen animaatioelokuvat ovat esitelleet maailmalle muun muassa Liikkuvan linnan, Ystäväni Totoron ja Henkien kätkemän. Pakettiin kuuluu jo 14 elokuvaa, ja 7 lisää tulee katsottavaksi huhtikuun alussa. (Netflix)