Hans Välimäki lataa suorat sanat koronatoimista – radikaali ratkaisu saattaisi pelastaa monen ravintolan tukalan tilanteen

Hans Välimäki on pitkän linjan ravintoloitsija, jota huolestuttaa koronaviruksen aiheuttama tilanne.

Hansin matkassa -ohjelmassa vieraillaan jälleen julkisuudesta tuttujen ihmisten kotona. Tv:stä tuttu kokki on huolissaan koronaviruksen vaikutuksista ravintola-alaan.

Hansin matkassa -ohjelma saa jo kolmannen tuotantokauden.

Kokki Hans Välimäki tapaa muun muassa Jasper Pääkkösen Suomessa, Tarja Turusen Malagassa, Olli Jokisen Miamissa ja Laura Huhtasaaren Brysselissä. Vierailu päättyy aina Välimäen ja isännän yhteiseen illalliseen.

– Joukossa oli ihan yllättäviä ruokaihmisiä, kuten futissankarimme Joel Pohjanpalo ja Lukas Hradecky. He olivat ihan innoissaan tekemässä ruokaa. Ja Lukas tykkää juoda kaljaa ihan kunnolla, Välimäki nauraa.

– Mutta se, mitä me syödään, ei ole se pääjuttu. Pikemminkin haluamme näyttää katsojille, kuinka nämä ihmiset elävät.

Välimäki myöntää, että ohjelman konsepti ajaa hänet ulos omalta mukavuusalueeltaan.

– Olin välillä ihan Liisana Ihmemaassa. Välillä jännitin ihan hemmetisti tiettyjä tyyppejä. Siinä pitää vaan sitten jututtaa heitä ja katsella vähän kaappeja. Osalla oli muuten tavarat sotilaallisessa järjestyksessä keittiön kaapeissa. Se viittaa siihen, ettei ruoanlaitto ole lähellä sydäntä. Looginen ajattelu ei näet sovi kokkaukseen, Välimäki kärjistää hymyillen.

Aina kohtaamisista ei ole selvitty täysin kunnialla. Edellisellä kaudella kapellimestari Esa-Pekka Salosen kotona Lontoossa meinasi aika loppua kesken.

– Ryssittiin aikataulu ihan huolella ja piti ehtiä saman illan Helsingin koneeseen. Esa-Pekka halusi vielä pitkän intialaisen ménun ja hänellä oli viulisti Viktoria Mullova vieraana. Tuotanto huutaa, että nyt on kiire. Osa siivoaa jo paikkoja, kun minä tarjoilen alkupaloja. Jälkkäreitä syödessä kaikki oli jo purettu. Ehdittiin.

Penelope-ravintola sijaitsee Helsingissä Mikonkadulla.

Haastattelua tehdessä ulkomaailmassa riehuu koronavirus. Se on vaikuttanut myös Välimäkeen.

– Paska tilanne. Olemme tehneet isosti töitä, että saisimme jatkomme turvattua (Välimäki pyörittää ravintola Penélopea Helsingin keskustassa). Henkilökunnalle jaettiin lomautuslaput. Mä tein kiinnilaittamispäätöksen maanantaina hallituksen ulostulon jälkeen.

Välimäki painottaa, ettei halua altistaa henkilökuntaansa ja heidän perheitään koronalle.

– Tämä on hengenvaarallinen tauti osalle ihmisiä. Ollaan hetki ihan rauhassa ja mietitään. Oma arvioni on, että homma menee pahempaan suuntaan seuraavien kahden viikon aikana.

Välimäki itse asiassa toivoo, että hallitus päättäsi sulkea myös ravintolat.

– Ensimmäinen asia on terveys. Italiassakin on todettu, että eniten tartuntoja saadaan juurikin ravintoloista ja kaupoista.

Mutta on toinenkin asia, josta ei ole liiemmin puhuttu.

– Elintarvikelain mukaan yrittäjällä on oltava vakuutus toiminnan keskeytyksen varalta. Siinä on erikseen mainittu henkeen ja terveyteen vaikuttava kulkutauti tai epidemia. Jos hallitus sanoisi, että ravintolat kiinni, niin vakuutuksesta saisi jotain.

Asia suututtaa Välimäkeä.

– Minulle on nyt epäselvää, saanko pitää ravintolan auki 10 hengelle? Voidaanko meidän työntekijät uhrata vakuutusyhtiöiden alttarille?

Ilmiö on globaali.

– Ravintola-alalla on massiivinen vaikutus kansantalouteen. Valtava määrä ihmisiä on töissä ravintoloissa ja baareissa ja tuntuu, ettei meillä ole mitään väliä. Suututtaa ja siksi me menimme kiinni.

Välimäki on ehtinyt miettiä monenlaisia vaihtoehtoja. Mihin hän päätyy, on vielä hämärän peitossa.

– Jos ravintoloiden aukioloa ei kielletä, niin sitten me voimme avata ravintolamme baarin. Sen voi rajata ja laittaa oven lukkoon. Kelloa soittamalla pääsisi sitten sisälle. Siinä voitaisiin tehdä myös ruokaa. Voisi olla joku noutopiste? Se voisi olla meidän pelastus, sillä saas nähdä, miten pitkään jengi jaksaa syödä pelkästään burgereita ja pitsaa.

Hansin matkassa Nelosella ja Ruudussa 31.3. alkaen kello 20.