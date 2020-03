Viisi suomalaista sinkkuäitiä etsii elämänsä rakkautta tv:ssä – tässä he ovat

Suomalaiset sinkkuäidit toivovat löytävänsä sen oikean TV5:n uutuussarjan avulla.

Viisi suomalaista sinkkuäitiä etsii rakkautta TV5:n Sinkkuäidille sulhanen -sarjassa. Syksyllä alkavaan ohjelmaan haetaan parhaillaan sinkkumiehiä, jotka haluaisivat löytää rakkauden ja olisivat valmiita astumaan mukaan sinkkuäitien elämään.

Katso tästä sinkkuäitien kertomukset itsestään:

Noora, 29, Rauma

– Nautin, kun saan tehdä asioita rakastamieni ihmisten eteen. Olen iloinen, vahvatahtoinen, oikeudenmukainen ja joskus vähän malttamaton.

– Luonto on mulle todella tärkeä, ja toivon löytäväni aikuisen miehen, joka lähtee mieluummin mun kanssa vaeltamaan kuin kavereiden kanssa kiertämään kuppiloita. Olisi ihanaa, että miehellä on jalat maassa, elämä kunnossa ja hän osaisi toisinaan heittäytyä spontaanisti mukaan uusiin juttuihin.

”Elä hetkessä ja kuuntele sisäistä ääntä. Se tunne, mikä asioista ensimmäisenä tulee, on usein se, mitä pitäisi kuunnella ja mikä johtaa oikealle polulle.”

Kaisa, 35, Tampere

– Pidän siitä, että miehellä on pilkettä silmäkulmassa, rento olemus ja hyvä sydän. Itse olen kumppanina rakastava, kunnioittava ja luotettava. Haluan tsempata ja tukea puolisoani parhaani mukaan. Toivoisin löytäväni luotettavan miehen, joka on määrätietoinen, urheilullinen, keskustelukykyinen, romanttinen ja hauska.

Uskon että kaikella on tarkoituksensa. Tekemällä oppii ja pitää muistaa elää jokainen päivä kiitollisena. Kerran täällä vaan eletään!

Hanna, 43, Helsinki

– Haluaisin löytää miehen, joka olisi mun suuri rakkaus, paras ystävä ja luotettava kumppani. Olen empaattinen, huumorintajuinen ja kunnianhimoinen. Aktiivinen, mutta silti rento.

– Parisuhteessa otan toisen aina huomioon. Miehessä minua viehättävät älykkyys, huumorintaju, positiivinen asenne ja aktiivisuus. Eikä haittaa, jos mies osaa myös laittaa ruokaa.

You become what you believe. Not what you wish or want but what you truly believe.

Riina, 35, Seinäjoki

– Pyrin aina katsomaan elämää positiivisen kautta. Haluan kokea ja nähdä elämää niin, että mummona on monta tarinaa kerrottava!

– Puolisona olen lojaali ja piristyn kovasti arjen pienistä yllätyksistä. Olisi ihana löytää avoin, huumorintajuinen ja sanavalmis mies, jolla on jalat maassa. Sellainen, jolla on oma elämä hanskassa, muttei hanskat toivon mukaan hukassa.

Nauru on ääni, joka syntyy siitä, kun sielu tanssii.

Iida, 27, Helsinki

– Pidän siitä, että voin näyttää tunteeni teoin ja sanoin. Puolisona olen hellä, välittävä ja luotettava. Nautin arjesta elämänmyönteisellä asenteella ja nauran paljon.

– Etsin iloista, luotettavaa ja määrätietoista miestä, joka haluaa parisuhteen ja perheen. Toivon, että löytäisin miehen, jolla on elämän peruspilarit kunnossa sekä tavoitteita ja unelmia, joita kohti pyrkiä.

Ihmeitä ei pidä odotella, ihmeitä pitää tehdä. (Tommy Tabermann)

