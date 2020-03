Legendaarinen Iltajumppa palaa yllättäen ruutuun – notkistu ja vahvistu Anne Sällylän opastuksella

Yle alkaa näyttää Teema-tv-kanavallaan ja Yle Areenassa vuosina 1980–1987 kuvattua Iltajumppa-tv-ohjelmaa.

Yle alkaa näyttää Teema-tv-kanavallaan ja Yle Areenassa 80-luvun suosikkiohjelmaa Iltajumppa. Legendaarisessa Iltajumpassa Anne Sällylä, Eeva Eerikäinen ja muut vetäjät auttavat ihmisiä palautumaan stressistä, vahvistamaan lihaksia, notkistamaan niveliä ja rentouttamaan koko kehoa varttitunnissa.

Ylen tiedotteessa kerrotaan, että Iltajumppa on tarkoitettu kaikille, mutta esimerkiksi nuoret, seisomatyön tekijät, lapset, äidit ja selkävaivoista kärsivät on otettu erikseen huomioon. Mukana on myös urheilijavieraita ja asiantuntijoita.

Iltajumppa-ohjelmat ovat vuosilta 1980–1987.

Iltajumppa-ohjelmassa on retrotunnelmaa.

Parivaljakko Anne Sällylä ja Eeva Eerikäinen (nyk. Luukkonen) olivat jumppaohjelmallaan edelläkävijöitä. Vuorovaikutteinen tv-ohjelma oli Suomen kamaralla täysin uusi aluevaltaus.

Sällylä muisteli vuonna 2015 IS:n haastattelussa, kuinka jumppaohjelma oli hänelle vain yksi vaihe liikunnanohjaajan uralla, mutta antoi hänelle hyvän potkun elämään.

–– yllä meitä Eevan kanssa onni potkaisi, kun meidät valittiin tekijöiksi. Meillä oli erittäin hyvä yhteistyö, eikä meillä ollut koskaan kränää keskenämme. Harjoittelimme ohjelmaa varten todella paljon, ja sitä tehtiin kovalla tempolla. Saman päivän aikana saatettiin laittaa purkkiin jopa seitsemän jaksoa, Sällylä muisteli IS:lle.

Iltajumppa Teemalla arkisin 18.3.2020 alkaen klo 12.00, ja ohjelmat ovat katsottavina Yle Areenassa vuoden ajan.