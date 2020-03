Yllätyskäänne Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmassa – yksi miehistä lyö heti hanskat tiskiin ja jättää sarjan

Yksi kumppanuusvanhemmuudesta ja omasta lapsesta haaveilevista miehistä jättää matkan kesken Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmassa.

Unelma omasta lapsesta on tuonut yhteen seitsemän miestä ja neljä naista Nelosen Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjassa.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa he tapasivat toisensa ja alkoivat selvittää, löytyisikö joukosta ihminen, jonka kanssa he voisivat hankkia lapsen ja ryhtyä kumppanuusvanhemmiksi.

Sarjan toisessa jaksossa ohjelmaan mukaan hakeneet ihmiset kertovat ensimmäisen tapaamisen jälkeisestä tunnemyllerryksestä.

– Täällä on tosi hienoja tyyppejä, mutta voi olla, että on turhan monimutkaista lähteä viemään kumppanuusvanhemmuutta eteenpäin, kuopiolainen Hanna, 39, pohtii.

Asiantuntijoiden avustuksella omasta lapsesta haaveilevat naiset ja miehet kokeilevat speed datingia, mutta pikatreffeillä ei ole tarkoitus etsiä puolisoa, vaan puhua vanhemmuudesta. He joutuvat pohtimaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kumppanuusvanhempina.

On selvitettävä kohtaavatko heidän arvonsa ja onko heillä yhteinen näkemys vanhemmuudesta.

Helsinkiläinen Juhana, 43, on pohtinut kumppanuusvanhemmuutta jo pidemmän aikaa.

– Mulla on kumppanuusvanhemmuudessa varmaan samat heikkoudet kuin parisuhteessa. En ole hyvä puhumaan tunteistani ja sellaisista asioista, jotka mua sieppaa. Jos on käytännöllisiä asioita, niin niitä on helppo ratkoa, Juhana kuvailee ohjelmassa.

Hän uskoo kumppanuusvanhemmuuden olevan hänelle paras ratkaisu, sillä hän kaipaa omaa tilaa.

– Tavallinen ydinperhe voisi olla ajoittain jopa hieman raskasta, Juhana arvioi.

Helsinkiläinen Juhana toteaa, ettei Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmassa ole sellaista henkilöä, jonka kanssa hän haluaisi kumppanuusvanhemmuuden.

Keskusteltuaan ohjelmaan hakeneiden naisten kanssa hän on kuitenkin pettynyt. Osa ihmisistä on löytänyt heti yhteisen sävelen, Juhana ei ole mielestään saanut luotua yhteyttä kehenkään.

Hän kertoo psykologi Kalle Partaselle, ettei ole löytänyt ohjelmaan hakeneiden ihmisten joukosta sellaista henkilöä, jonka kanssa hän voisi kuvitella hankkivansa lapsen.

Hän sanoo luottavansa intuitioonsa ja haluavansa jättää kuvaukset kesken.

– Ei ole sellaista oikeaa henkilöä paikalla, jonka kanssa voisi lähteä tekemään pidempää yhteistä matkaa.

– Sellaista elämä on. Minkäs sille tekee. Jos multa kysytään, että mikä sen kussakin henkilössä tekee, niin en osaa siihen vastata. Se on vain sellainen fiilis ja intuitio, Juhana sanoo.

–Matkaa jatketaan. Pettymyksiä tulee välillä vähän kaikessa elämän varrella, ja niiden kanssa on vaan opittava elämään, eikä antaa periksi, Juhana toteaa ohjelmassa.

Juhana sanoo lopputuloksen olevan pettymys, mutta hän ei aio lannistua. Hän uskoo unelmansa omasta lapsesta toteutuvan jonakin päivänä.

– Miesten lapsettomuudesta on alettu puhumaan vasta viime aikoina. Kumppanuusvanhemmuudesta olisi hyvä puhua enemmän vaihtoehtona perinteiselle vanhemmuudelle.

Lapsi tuntemattoman kanssa Nelosella maanantaisin klo 21.00. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.