Ryhmäseksiä suihkussa, räikeä sääntörikkomus, kihlasormus nuotioon... Muistatko nämä uskomattomat Temptation Island Suomi -kohut?

Temptation Island Suomi jatkuu keskiviikkona jo seitsemännen tuotantokauden voimin. IS listasi kaikki ohjelman aikaisempien tuotantokausien kohut ryhmäseksistä tuotannon totaaliseen huijaamiseen.

On kulunut tasan viisi vuotta siitä, kun Temptation Island -formaatti rantautui Suomeen ja asetti tosi-tv:lle aivan uudet rajat. Helmikuussa 2015 julkaistu traileri oli niin härski, että Google hyllytti sen sopimattomana mainostukseen. (Voit käydä katsomassa sen täältä)

Traileria ei silti suostuttu leikkaamaan, ja ohjelma sai kaltaisensa startin. Sen jälkeen Sami Kurosen luotsaamilla seuramatkoilla onkin sattunut ja tapahtunut jo kuuden tuotantokauden edestä. Samassa ajassa se on noussut ilmiöksi ja yhdeksi Suomen seuratuimmista viihdeohjelmista.

Huomenna käynnistyvän seitsemännen TIS-kauden kunniaksi IS kokosi seitsemän ohjelman kohua, jotka ovat varmasti jääneet kaikkien mieleen.

Sami Kuronen juontaa Temptation Island Suomea.

1. Kettua koloon!

Temptation Island tunnetaan paitsi estottomasta otteestaan, myös osallistujiensa lentävistä lausahduksista. Ensimmäisellä kaudella katsojat saivat tutustua Jasminin kanssa parisuhdettaan testaamaan saapuneeseen Simoon, jolla oli sana hallussaan. Parisuhde unohtui resortissa nopeasti ja Simo päätyi harrastamaan seksiä sinkku-Jessican kanssa.

– Oltiin Jessican kanssa ja kettu kävi kolossa. Ei siinä sen ihmeempää, Simo kertoi tyynen rauhallisesti petipuuhistaan kameroille

– No me mentiin v**** hässimään, Jessica puolestaan tuumasi.

Jessica laittoi Simon kanssa ”kettua koloon”.

Temptation Islandin ensimmäinen tuotantokausi oli niin railakas, että Google hyllytti sen trailerin.

Kettu kävi kolossa vielä myöhemminkin ensimmäisellä tuotantokaudella. Parisuhde jäi sen sijaan messevän riidan kera paratiisiin, ja Simo palasi kuvauksista sinkkumiehenä. Auton rattiinkin hän joutui hyppäämään yksin, sillä ex-tyttöystävä ei enää suostunut matkan jälkeen samaan kulkupeliin.

– Koko ohjelma hävettää, ei helvetti, Simo tokaisi IS:lle kaiken jälkeen.

Simon ja Jasminan tiet erkanivat ohjelman myötä.

Simo suhtautui saamaansa julkisuuteen huumorilla, vaikka ”missään ei miehen mukaan saanut olla enää rauhassa”. Treffikutsujakin alkoi sadella.

– Kaikkihan meni hyvin: ilmainen matka, rahaa käteen, ero akasta. Nyt on kaikki hyvin, olen elämäni kunnossa, Simo nauroi.

2. Räikeä sääntörikkomus

Ohjelman toisella tuotantokaudella lahtelaispari Lauri ja Noora laittoi niin sanotusti heti suurempaa vaihdetta silmään: Lauri nähtiin muun muassa harrastamassa ryhmäseksiä kahden sinkkunaisen kanssa.

Pian kuitenkin paljastui, että Lauri ja Noora olivat rikkoneet ohjelman tärkeintä sääntöpykälää. Pari oli uskotellut ohjelman tuotannolle, että he olisivat saapuneet pariskuntana. Todellisuudessa he olivat eronneet jo ennen kuvausten alkua, eikä heillä ollut kiinnostusta pelastaa parisuhdettaan.

Noora ja Lauri huijasivat tuotantoyhtiötä. Kun asia paljastui, he joutuivat jättämään leikin kesken.

Asia paljastui iltanuotiolla Kurosen puristettua tiedon kiemurtelevalta Laurilta. Juontaja halusi tietää, mikä kaksikon parisuhteen tila oikeasti on.

– Me erottiin jo ennen kuin tänne lähdettiin. Mulla oli näyttämisen fiilis, mutta se kusi viikkoa ennen kuin tänne lähdettiin, kun Noora teki harvinaisen selväksi, että tästä ei mitään tule, Lauri tunnusti lopulta.

Tuomio oli jyrkkä: pariskunta sai omilla resorteillaan saman tien lähtöpassit.

– Te olette valehdelleet meille. Mulla on sulle ikäviä uutisia – tää on sun viimeinen iltanuotio, Kuronen jyrähti.

– Mä pyydän sua poistumaan, pakkaamaan tavarat, ja seuraavalla lennolla kotiin.

3. Rakkausranneke metsään ja munaa pannulle

Kolmas TIS-kausi sai dramaattisen käänteen jo alkuvaiheilla, kun kangasalalaiset Emmi ja Jesse joutuivat jättämään leikin kesken Emmin terveydentilan vuoksi.

Emmi ja Jesse joutuivat jättämään ohjelman kesken.

Rantahietikolle astelivat parin tilalle teini-ikäisistä asti yhtä pitäneet Niklas ja Pauliina, jotka kertoivat olevansa erittäin vakavissaan toistensa suhteen.

Pian kävi ilmi, ettei suhde ehkä ollut niin hyvässä jamassa kuin he luulivat. Pauliinan reissu viettelysten saarella lähti käyntiin poikkeuksellisen railakkaasti, sillä vain muutaman tunnin jälkeen hän päätyi suihkuttelemaan sinkku-Ronin kanssa. Jopa sarjan sinkut ällistyivät nopeasta toiminnasta.

– Siellä on laitettu munaa pannulle ja makkaraa piirakan väliin, sinkku-Jaakko tiivisti tunnelmia ulkopuolisen näkökulmasta.

Pauliina ja Niklas päätyivät eroamaan viimeisellä iltanuotiolla. Myöhemmin Pauliina kuitenkin paljasti IS:lle, että pari oli palannut yhteen. Ohjelman jälkipyykki oli kuitenkin ottanut aikansa.

– Äitini on ollut aivan järkyttynyt ja ottanut tämän erittäin raskaasti. Ja tietenkin meidän molempien vanhemmat ovat olleet järkyttyneitä tästä julkisuudesta.

Kolmannella kaudella TIS-yleisö sai myös tutustua Jonneen ja Sonjaan, joiden yhteisestä matkasta ei käänteitä puuttunut. Pari päätyi puolin ja toisin läheisiin tekemisiin sinkkujen kanssa ja Sonja kertoi jo varhaisessa vaiheessa, ettei halua jatkaa yhdessä kihlattunsa kanssa.

Sonja ja Jonne olivat kuvausten jälkeen niin jäätävissä väleissä, että heitä oli vaikeaa saada samaan kuvaan.

Sonja iski saarella silmänsä Miikkaan ja viihtyi tämän seurassa tiiviisti. Kuolemattomia letkautuksiaan viljellyt ”Elämänpeli-Jonne” vietti aikaa sinkkunaisten seurassa ja päätyi harrastamaan seksiä Erikan kanssa.

Viimeisellä iltanuotiolla parilla olikin kuumat oltavat. Sonja laitoi Jonnen tiukille siitä, miksi mies oli lupaillut vievänsä muita naisia sormuskaupoille.

– Onhan se nyt älyttömän loukkaavaa, että kaksi naista pitää sormusta sulle. Siksi mä en halua pitää tätä, Sonja sanoi ja tyrkkäsi kihlasormuksensa Jonnelle.

Tämän jälkeen Jonne heitti sormuksen suoraan nuotioon.

Sormus ei jäänyt ainoaksi kolmannella kaudella lentäneeksi asiaksi. Espoolaiset Vilma ja Juuso tekivät suhteellaan katsojiin lähtemättömän vaikutuksen, mutta erityistä ihmetystä herättivät parin rakkausrannekkeet. Rannekkeista kehkeytyi melkoinen soppa, kun Vilma viskasi omansa Pranburin metsään nähtyään iltanuotiovideolla Juuson epäilevän parin suhteen jatkoa.

Juuso tulistui Vilman eleestä vimmatusti ja haukkui naista saarella. Rannekkeella oli paljon tunnearvoa, sillä se oli saatu hänen idoliltaan.

– Se on semmoinen voimaa tuova, siinä lukee Strenght Camp, Juuso avautui rakkaasta rannekkeestaan.

Onneksi ranneke löytyi ja Vilma ja Juuso pääsivät palaamaan Suomeen yhdessä. Parin rakkautta testattiin myös vitoskaudella, jonka viimeisellä iltanuotiolla he kihlautuivat. Parhaillaan pari odottaa esikoistaan.

Vilma ja Juuso ovat testanneet parisuhdetaan Temptation Islandilla kahdesti.

4. ”Ei mikään bamsentuoksuinen seuramatka”

Temptation Islandin neljäs tuotantokausi oli suoranaista tapahtumien ilotulitusta. Kausi alkoi, kun Minna-puolisonsa kanssa suhdettaan saarelle testaamaan saapunut Sammy rikkoi rajoja rytinällä heti alkajaisiksi. Mies innostui puristelemaan sinkkukaunottaren bikineihin verhottuja rintoja ja tanssimaan villisti naisten kanssa. Illan päätteeksi hän pujahti viiden sinkkunaisen kanssa samaan petiin nukkumaan ilkosen alastomana.

Minna ja Sammy ovat yksi ohjelman ikimuistoisimpia pareja.

Minna sen sijaan kohautti harrastamalla resortissa seksiä sinkku-Markuksen kanssa uima-altaassa yleisön ja tv-kameroiden edessä ”tv-viihteen vuoksi”. Hän osallistui myös sinkkumiesten kanssa leikkimieliseen kisaan, jossa suulla piti laittaa kondomi miehen päälle.

– Ei se ole pettämistä, jos käyttää kortsua, Minna kuittasi tapahtumia naureskellen.

Myös neloskaudella päästiin viskelemään tavaroita. Markuksen ja Nooran matka keskeytyi Markuksen toimesta kymmenennessä jaksossa, kun sinkkumiehet kertoivat kameroille Nooran puhuneen hänen ja Markuksen mahdollisesta erosta.

Forssalaiset Markus ja Noora jättivät Temptation Islandin kesken.

Markus ei ollut nähnyt parin suhteessa ongelmaa, joten tieto järkytti häntä.

– Mistä johtuu, että ihan yhtäkkiä Noora ilmoittaa että todennäköisesti haluaa erota viimeisellä iltanuotiolla? Kuronen tiedusteli.

– No kuule mä en v***u voi tietää, Markus huusi ja murtui kyyneliin.

Iltanuotion tapahtumat olivat lopulta liikaa. Markus heitti Komatsu-lippiksensä hiekalle ja ryntäsi pois kesken iltanuotion. Hän kertoi myöhemmin, ettei kykenisi enää jatkamaan ohjelman kuvauksia.

– Tämä ei ole mikään bamsentuoksuinen seuramatka, Kuronen totesi vakavana muille miehille.

Kaikesta huolimatta kenties eniten kansan pulssille nousi Vilman ja Eliaksen suhde. Elias päätyi pettämään kumppaniaan useaan otteeseen sinkku-Jonnan kanssa luullen, ettei tuotantoyhtiö ja siten myöskään Vilma tietäisi asiasta. Todellisuudessa Vilma on nähnyt ja kuullut Jonnalta kaiken miehen toimista.

Vilman ja Eliaksen matka päättyi ohjelman historian dramaattisimpaan iltanuotioon.

Tilanne kulminoitui parin viimeiselle iltanuotiolle, kun Vilma antoi poikaystävälleen rutkasti mahdollisuuksia tunnustaa tekonsa. Elias ei tarttunut syöttiin, vaan valehteli kylmän viileästi päin Vilman naamaa erilaisia selityksiä siitä, mitä viimeisissä juhlissa ja 24h-treffeillä olisi tapahtunut.

Miehen vakuuttelujen jälkeen Vilma tyhjensi pajatson:

– Mä näin sen videon. Ja kuulin, kun te panitte siellä. Siitä on ääninauha, siitä on kuva, kun te ootte molemmat alasti sängyssä seuraavana aamuna. Siitä on aika usean ihmisen kommentti ja myös Jonnan selostus teidän seksistä, Vilma pamautti.

– Jep jep, Elias sai sanotuksi.

5. Vieraaseen sänkyyn jo ensimmäisissä bileissä, neljä naista samasta ohjelmasta...

Jos neloskaudella nähtiin vauhdikasta menoa, niin vitoskausi laittoi kertoimia jälleen potenssiin. Imatralaisten Jannen ja Tian suhde ajautuu kriisiin, kun Janne päätyi ensimmäisissä bileissä vieraaseen sänkyyn vain kahdeksan tunnin jälkeen. Mikrofoniin tallentuu kyseenalaisia ääniä, ennen kuin resortin lakanoita on edes ehditty vaihtamaan.

Tia ei voi uskoa kumppaninsa käytöstä todeksi ja vetäytyy miettimään suhteensa jatkoa. Lopulta hän päättää jättää leikin kesken vain muutaman päivän jälkeen.

Jannen ja Tian matka ohjelmassa päättyi vain muutaman päivän jälkeen. Pressitilaisuudessa parin välit olivat melko jäätävät.

Jannen ohella sinkkubuffettiin tarrasi heti kiinni myös Iiro. Meiju-puolisonsa kanssa saarelle lähteneen miehen käytös sai kauden edetessä sellaisia käänteitä, että kokeneempiakin katsojia pöyristytti. Mies vikitteli sinkkunaisia vuoron perään ja kommentoi heidän ulkonäköään toisille miehille niin härskisti, ettei suoria sitaatteja kehdannut julkaista valtakunnallisessa uutismediassa.

Lopulta Iiron riehakas matka saarella sai ruman lopun. Sinkuista vuorotellen Janinaa ja Pauliinaa pallotellut mies valitsi 24h-unelmatreffeilleen Janinan, joka antoi miehelle kylmää kyytiä koko treffien ajan.

Iiro uhriutui ja valitteli tapaansa tuhota kaikki elämänsä hyvät asiat, kuten lupaavasti alkaneen suhteen Janinaan.

– Ootko miettinyt, miksi näin tapahtuu, Janina tiukkasi.

– Koska mä oon itsekeskeinen mulkku, Iiro vastasi nöyränä.

– Ei, itsekeskeinen p*ska, Janina korjasi.

Kaikessa tapahtumien ilotulituksessa voiton vei kenties Jeninan eli Jöbiksen kanssa saarelle tullut Juho. Juho ihastui ohjelmassa Fanniin ja päätyi heiluttamaan tämän kanssa peittoa useaan otteeseen. Lisäksi mies harrasti seksiä resortilla myös sinkku-Sallan kanssa Fannin tietämättä. Selvin päin Juho katui ja selitteli tekemisiään, mutta oli korkin napsahtaessa heti kuin eri ihminen.

Juho teki toilailuillaan jonkinlaisen Temptation Island -maailmanennätyksen.

Viimeisellä iltanuotiolla Jöbis laittoi ”kolmen viikon hölmöilyn” pakettiin, mutta se ei Juhoa hidastanut. TIS-Extrassa hän kertoi alkaneensa tapailla kolmatta kauden sinkkua, Venlaa. Ohjelmassa Juho ei vaikuttanut olleensa kiinnostunut Venlasta millään tavoin eikä käynyt tämän kanssa yksilläkään treffeillä.

– Olihan se helvetinmoinen reissu, mies hekotti Kurosen haastattelussa.

– Kun tähän lisätään vielä Jöbis, niin onhan tämä jonkinlainen Temptation Islandin maailmanennätys. Neljä eri naista, Extraa Kurosen kanssa vetävä Harri Moisio kommentoi.

6. Avoin suhde yllätti

Kuudennella kaudella ohjelmassa kokeiltiin täysin poikkeuksellista dynamiikkaa, kun Temptation Islandilla suhdettaan testasi myös avoimessa suhteessa ollut pari. Santerin ja Even suhteessa seksiä sopi harrastaa niin paljon kuin vain lohkesi, mutta ihastua ei saanut.

Eve ja Santeri testasivat avointa suhdettaan Temppareissa.

Lopputulemana pari harrasti tahoillaan seksiä varsin vähän. Sen sijaan ihastumisen tunteita tuli puolin ja toisin: Eve on lähentyi sinkku-Rassen kanssa, kun taas Santeri seilasi Annikan ja Marinan välillä.

