Pikkukaupungin poika kehitteli päässään puistattavan tarinan – nyt se on yksi aikamme suosituimmista tv-ilmiöistä

Walking Dead on miljoonien katsojien fanittama tv-sarja, mutta sen alkukoti on kentuckylaisessa pikkukaupungissa kasvaneen Robert Kirkmanin mielikuvituksessa, joka muuttui sarjakuvaksi.

Villapaitaan ja farkkuihin pukeutunut puolipulska nuori mies on kuin kuka tahansa naapurin poika jenkkilästä. Ainoa poikkeus siitä on, että Robert Kirkman on tämän ajan viihdekulttuurin supersankari, joka on luonut Walking Deadin – yhden nykyhistorian suosituimmista populaarikulttuurisarjoista.

Walking Dead on tarina ihmisistä ja elävistä kuolleista apokalypsin jälkeen.

Walking Dead on vuosina 2003–2019 ilmestynyt sarjakuva, jota julkaistiin lähes 4 500 sivun verran 193:ssa sarjakuvalehden numerossa.

Walking Dead on myös vuonna 2010 alkanut, löysästi sarjakuvaan pohjautuva tv-sarja, josta on nyt menossa kymmenes tuotantokausi. Siitä on tullut yksi tämän vuosituhannen suosituimmista tv-sarjoista.

Elävistä kuolleista kertova Walking Dead alkoi sarjakuvana ja muuntui siitä tv-sarjaksi. Tekeillä on myös elokuvia ja pelejä.

Sarjan merkityksestä sarjakuvankin suosioon kertoo Ranskan esimerkki: ennen tv-sarjaa Walking Dead -sarjakuvia oli myyty Ranskassa noin 10 000 kappaletta. Tv-sarjan tulon jälkeen niitä on myyty yli 5 miljoonaa.

Walking Deadista on tekeillä myös kolme elokuvaa. Se on myös itsenäinen romaanien sarja sekä tietokone- ja mobiilipelien joukko, jonka tekemisessä on myös mukana suomalainen Next Games -pelitalo.

Sarjakuvan käsikirjoittaja oli Robert Kirkman ja sen pääasiallinen piirtäjä oli englantilainen Charles Adlard.

Tarina alkaa, kun apulaissheriffi Rick Grimes herää viikkoja kestäneestä koomasta autioon maailmaan, joka on täynnä ihmislihaa himoitsevia zombeja. Myöhemmin paljastuu, että maailmassa on enää kourallinen ihmisiä jäljellä. Sarjan keskeinen teema on ihmisten väliset konfliktit ja niiden selvitys, ei niinkään epäkuolleet.

– Omana lähtökohtana minulla oli kauhistus siitä, että olen niin riippuvainen ympärilläni olevasta sivilisaatiosta. En oikeasti osaa kasvattaa puutarhaa eli selvitä silloin, kun kaikki ympärilläni sammuu, Kirkman kertoo Euroopan suurimmilla sarjisfestivaaleilla Ranskan Angoulêmessa.

Kirkman sanoo, että hän halusi ottaa selvää, miten ihmiset oppivat selviämään silloin, kun ei voi enää luottaa sivilisaatioon. Ja selvittää sen, miten sellaiset tapahtumat suljetussa yhteisössä muokkaavat ihmisten persoonallisuutta.

Maailma sellaisena kuin me tunnemme, on kadonnut: ei ole enää kauppoja, hallituksia, pandemioita, televisiota, puhelimia, postia tai internetiä.

– Pohjimmiltaan tarinassa on kyse ihmisen pahuudesta ja zombien pahuus tekee tarinan mittaan tilaa ihmisen inhottavuudelle. Voi hyvinkin olla, että minulla oli alitajuisesti taustalla syyskuun 11. tapahtumat 2001 ja sitä seurannut kriisi ja pahoinvointi.

Vuonna 1976 syntynyt Kirkman on kotoisin Cynthianan piskuisesta 6 000 asukkaan kaupungista Kentuckyssa.

Kirkman kertoo, että hänen ensimmäinen sarjakuvakontaktinsa olivat Marvelin sarjakuvat, joita hän osti kotikaupunkinsa supermarketista.

– Lapsena minulle oli tosi valaiseva hetki se, kun luin sarjakuvalehteä ja sen tekijöitä esittelevää tunnuslaatikkoa ja tajusin, että ihmisethän tätä tekevät! Sarjakuvan tekeminen on siis oikeaa työtä! Siihen asti olin ajatellut, että työtä oli vain se, jota metallipölyn peitossa kotiin tehtaalta palannut isäni teki.

Kirkman sanoo itse pelkäävänsä tulevaisuutta samalla tavalla kuin meistä muutkin: eriarvoisuuden kasvu ja yhteiskunnan poliittinen jakautuminen eivät ole hyväksi.

– Pelko on fiktion pelastus. Pelko ja paha on hyvä pohja draamalle ja suureksi hyödyksi fiktiolle.

Walking Deadin ja Kirkmanin toisen sarjan Invinciblen väkivaltaisuutta on kummasteltu kaikkialla maailmassa, mutta tekijä vakuuttaa, että väkivalta väkivallan vuoksi ei koskaan ole ollut hänen tarinoitteni juju. Väkivalta kuuluu luonnollisena osana zombien ja supersankareiden maailmaan, mutta tarinan edetessä ja sen lisääntyessä se on alkanut myös vaivata lukijoita.

Hämähäkkimies oli Kirkmanin lapsuuden sarjakuvasuosikki.

– Sen päähahmo Peter Parker oli sen aikaisissa 80–90-luvun vaihteen sarjakuvissa naimisissa Mary Janen kanssa ja heidän arkinen avioparin dynamiikkansa ja selviytymisyrityksensä New Yorkissa olivat 13-vuotiaalle maalaispojalle puhdasta alienia.

Robert Kirkman päätti jo teininä ruveta sarjakuvan ammattilaiseksi. Hän sanoo käyttäneensä 13–20 ikävuoden välillä kaiken vapaa-aikansa sen opiskelemiseen, miten sarjakuvia tehdään ja miten sarjakuvateollisuus toimii.

Elokuvilla oli suuri vaikutus Kirkmanin sarjakuvauraan. Kauhu oli hänen alansa, vaikka hän ei saanutkaan katsoa kotona kauhuelokuvia.

– Ensimmäinen zombie-elokuva oli 16–17-vuotiaana vhs-kasetilta näkemäni George A. Romeron Kuolleiden aamunkoitto. Sitten tulivat Hellraiser ja Kuolleiden päivä ja Romeron esikoiselokuva Elävien kuolleiden yö. Silti pelottavin elokuvakokemus minulle oli Manaaja.

Lapsuuden ja nuoruuden tärkeitä ja hienoja juttuja olivat niin sarjakuva Young Blood kuin Quentin Tarantinon elokuvatkin.

Kirkman uskoo, että varsinkin postapokalyptinen Kuolleiden aamunkoitto oli inspiroinut häntä Walking Deadin kirjoittamisessa.

– Muistan, kun keksin perusidean Walking Deadiin... äijä herää, ympärillä on zombeja. Mitä on tapahtunut? Olin silloin kotona ja ajattelin, että KUKAAN ei ole ikinä tehnyt tätä aiemmin. Tämähän on mahtavaa! Meillä Yhdysvalloissa ei oltu nähty Triffidien kapinaa eikä leffaa 28 päivää myöhemmin, hymähtää Kirkman nuoruusmuistolleen.

Kirkman piti tärkeänä vaaran ilmapiirin luomisen jokaiseen Walking Dead -sarjan numeroon.

– Halusin välittää sen, mitä minä tunsin kun katsoin Romeron elokuvia. Enhän minä tietenkään ole niin hyvä kirjoittaja kuin Romero, mutta halusin lukijoiden olevan luomani maailman lumoissa, olevan koko ajan kauhuissaan. Ja sen vuoksi hahmoja oli syytä tappaa säännöllisesti; jotta lukijat olisivat varuillaan.

Kirkman kertoo kirjoittaneensa ranskalaisilla viivoilla itselleen käsikirjoituksen tiekartat, mutta että hahmojen kuolemat sattuivat häneenkin.

Kirkman miettii, että jos hän itse liikuttuu siitä, että nämä ”viivat paperilla” kuolevat, niin hän tekee oikein. Eli jos fiktiivisen hahmon kuolema koskettaa tekijää, niin sen täytyy liikuttaa myös yleisöä.

Sarjakuva ja tv-sarja ovat eri juttu, vaikka kyse onkin samasta ytimestä. Kirkman on kirjoittanut Walking Dead -tv-sarjaa ja on siinä myös tuottajana. Liikkuvassa kuvassa tarina kulkee aivan eri tavalla. Se, mikä sarjakuvassa toimii, ei toimi televisiossa ja päinvastoin.

– Sekin on ollut hienoa, kun on saanut nyt konkreettisesti oppia näiden ilmaisumuotojen eroja. Ja sarjakuvan loppumisesta huolimatta tv-sarja jatkaa itsenäistä elämäänsä.

Kirkman on ollut myös sovittamassa Outcast-sarjakuvaansa televisiolle lyhytikäiseksi, kaksikautiseksi sarjaksi.

Nyt on kuulemma mietinnässä, tehtäisiinkö Walking Deadin pahis Neganista oma sarja, mutta päätöstä ei ainakaan toistaiseksi ole tehty.

– Toisaalta ”never say never”. Jos minulta yhtäkkiä luovuus tyrehtyisi tai jos en pystyisi maksamaan veroja, niin siinähän minulla voisi olla optio, että Negan tulee takaisin.

– Ja koko tämän megajutun taustalla on isäni minulle antama taikakynä. Sain häneltä seitsemännellä luokalla sinisen Pentel-lyijytäytekynän. Ja tuolla kynällä olen kirjoittanut kaikki Walking Dead -tarinat, nauraa eloisa, puolipulska naapurinpoika Robert Kirkman.