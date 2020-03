Tavalliset suomalaiset päätyivät radikaaliin ratkaisuun ja hankkivat lapsen tuntemattoman kanssa tv:ssä – paljastavat kipeät syynsä lapsettomuuteen

Tavalliset suomalaiset paljastavat uutuusohjelmassa riipaisevat tarinat lapsettomuutensa takaa. Tavoitteena on löytää sarjasta ihminen, jonka kanssa pitkäaikaisen haaveen lapsesta voisi toteuttaa.

Miltä kuulostaisi ajatus lapsen hankkimisesta tuntemattoman kanssa? Perheestä ilman parisuhdetta? Monille suomalaisille se on arkipäivää ja nyt kumppanuusvanhemmuutta nähdään myös televisiossa.

Nelosen uudessa Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjassa tutustutaan ihmisiin, jotka ovat haaveilleet jo pitkään perheestä, mutteivät ole sitä saaneet. Jenni Alexandrovan juontaman sarjan ensimmäisessä jaksossa seitsemän miestä ja neljä naista tapaavat toisensa ja alkavat selvittää, löytyisikö joukosta ihminen, jonka kanssa he voisivat hankkia lapsen ja ryhtyä kumppanuusvanhemmiksi.

Syitä ohjelmaan mukaan lähtemiselle on monia. Osa sen 24–43-vuotiaista osallistujista ei ole löytänyt kumppania pitkästä etsinnästä huolimatta, toisilla suhteet ovat kariutuneet siihen, ettei puoliso olekaan halunnut lapsia, joidenkin biologinen kello tikittää ja toisilla haasteita on aiheuttanut oma seksuaalinen suuntautuminen. Aihe on monille osallistujista hyvin kipeä.

– Lapsettomuus kirpaisee eniten, kun näkee muita ikäisiään isiä ja perheitä, ja tietenkin juhlapäivinä. Joulu on ehkä se kaikkein pahin, missä huomaa sen yksinäisyyden ja lapsettomuuden, Tallinnassa asuva 43-vuotias Ari sanoo ohjelmassa.

Tallinnassa asuva Ari uskoo, että hän löytää Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjasta naisen, josta voi tulla hänen lapsensa äiti.

Myös helsinkiläinen Juhana, 43, kohtaa usein muistutuksia siitä, ettei hänen suurin toiveensa ole toteutunut.

– Jos tapaa jonkun vanhan tutun vuosien jälkeen, niin yleensä aina se ensimmäinen kysymys on, että montakos lasta sulla on. Vaikka siinä tilanteessa huolettomasti sanoo, että no eipä nyt ole yhtään vielä kertynyt, niin silti se aina tuntuu jossain syvällä hyvin ikävältä.

Porilaisen Sannan, 37, ja raumalaisen Tarun, 38, parisuhteet puolestaan ovat kariutuneet heidän lapsihaaveisiinsa.

– Viimeksi, kun olen ollut parisuhteessa kuusi vuotta sitten, olin se, joka halusi lapsia. Yksi eron syy oli, että mies sanoi, ettei hän välttämättä halua koskaan lapsia, Sanna sanoo.

– Olen miettinyt lasten hankintaa oikeastaan jokaisessa vakavammassa parisuhteessa jo kaksikymppisestä asti. Se ajankohta on ollut väärä tai sitten on ollut jotain muita syitä. Se toinen osapuoli ei ole halunnut lasta, Taru puolestaan kertoo.

Kuopiolainen Hanna on suora savolainen, joka on päättänyt hankkia lapsen vaikka yksin. Hän kuitenkin tiedostaa, ettei raskaaksi tuleminen ole välttämättä helppoa lähes nelikymppisenä.

Myös laboratoriohoitaja Riina, 30, on joutunut vastailemaan kysymyksiin siitä, onko hän harkinnut lasten hankkimista.

– No olen kyllä, mutta kun ei ole sitä miestä, niin eihän se hirveän helppoa ole yksin, hän tokaisee kameralle.

Yksi Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjan osallistujista on kuopiolainen, 39-vuotias Hanna. Hän on haaveillut lapsesta jo pitkään, mutta koska kumppania ei löytynyt, päätti Hanna hankkia lapsen yksin hedelmöityshoitojen avulla.

– Olen kohta 40 ja mahdollisuus äidiksi tulemiseen heikkenee naisilla biologian vuoksi vuosi vuodelta, Hanna sanoo.

Kun sosiaalialalla työskentelevä Hanna kuuli Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjasta, innostui hän kumppanuusvanhemmuudesta ja päätti hakea mukaan ohjelmaan.

– Haluan tietää, mitä on äidin rakkaus, haluan tietää, miltä tuntuu olla äiti. Haluan kokea sitä pyyteetöntä rakkautta ja uskon, että olisin hyvä äiti. Minulla olisi rakkautta annettavana.

Yksin eläville miehille mahdollisuudet saada oma lapsi ovat vielä kapeammat kuin naisille. 28-vuotias Thomas on saanut tuntea sen nahoissaan. Hän on haaveillut vanhemmuudesta koko aikuisikänsä.

– Olen homoseksuaali ja se rajoittaa aika paljon nykymaailmassa ja nyky-yhteiskunnassa. Adoptiot on mahdottomia, sijaissynnytyksetkään eivät ole laillisia, hän tuskailee.

– Monta kertaa on tullut sellainen märkä rätti päin naamaa, että tuleekohan musta koskaan vanhempi vai ei.

Jenni Alexandrova juontaa uutuussarjaa.

Lapsesta haaveilevia osallistujien tukena toimivat ohjelman puolitoista vuotta kestäneiden kuvausten ajan psykoterapeutti ja kumppanuusvanhemmuuden asiantuntija Kaisa Niittynen, psykologi Kalle Partanen ja asianajaja ja perheoikeuden asiantuntija Marja Välilä. He varmistivat, että kaikki sujui hyvin sekä vanhempien että lasten kannalta.

– Kumppanuusvanhemmuudessa korostuu se, että lapsi ei tarvitse sitä vanhempien välistä parisuhdetta, vaan lapsi tarvitsee vanhemmat, jotka rakastavat sitä ja haluavat lapsen ja haluavat tarjota lapselle parhaan mahdollisen elämän, Välilä selittää.

Kumppanuusvanhemmuudessa keskeistä on, että kahden ihmisen arvot kohtaavat ja että he ovat valmiita jakamaan vanhemmuuden vastuun. Asiantuntijat korostavat, että mikäli esimerkiksi kasvatukselliset näkemykset eroavat liikaa toisistaan, koituu siitä luultavasti ajan kuluessa ongelmia ja riitatilanteita.

– Toisaalta pitää miettiä sitä, ettei laita liian korkeita kriteereitä, koska me emme ole täydellisiä vanhempia eikä se toinen tule olemaan täydellinen, Partanen muistuttaa osallistujia.

Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjan asiantuntijoina toimivat Marja Välilä, Kalle Partanen ja Kaisa Niittynen.

Asiantuntijoiden mukaan on tärkeää pohtia myös välimatkaa ja sitä, miten paljon haluaa olla läsnä lapsen elämässä. Asuuko lapsi toisen luona vai puoliksi molemmilla tai haluaako toinen olla vain viikonloppuvanhempi?

Kumppanuusvanhemmuudessa lapsen vanhemmat jakavat arjen vastuun sovitusti, mutta heillä ei ole parisuhdetta tai yhteistä kotia eikä seksuaalista kanssakäymistä. Heistä voi kuitenkin tulla elämänmittaisia ystäviä.

– Enhän mä tässä itselleni ole tietenkään ole vaimoa hakemassa. Se tässä täytyisi muistaa, lapsesta haaveileva Ari pohtii tv:ssä.

Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjan parit saavat itse valita, millä keinoin he saattavat lapsen alkuun. Ohjelman ensimmäisen jakson lopussa nähdä vilaus tulevasta ja siinä eräs nainen paljastaa, että lasta on alettu yrittää ”perinteisin keinoin”.

Toinen kaksikko puolestaan turvautuu ruiskun käyttöön hedelmöityksessä. Yhteensä lasta alkaa yrittää kolme paria.

Lapsi tuntemattoman kanssa Nelosella maanantaisin klo 21.00.