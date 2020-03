”Nojaa tohon pesukoneeseen” – tavalliset suomalaiset kuvasivat seksiään televisioon: tältä se näyttää

Uudessa Sex Tape Suomi -ohjelmassa suomalaisparit asentavat kotiinsa kamerat ja päästävät katsojan kurkistamaan seksielämäänsä. Tv:ssä nähdään uskaliasta kuvamateriaalia ja rohkeaa puhetta seksielämän haasteista.

Televisioon rantautuu maaliskuun lopussa Suomessa ennennäkemättömän intiimi parisuhdeohjelma, jossa tavalliset pariskunnat päästävät katsojat kurkistamaan makuuhuoneisiinsa. Sex Tape Suomi -sarjassa suomalaisparit kuvaavat arkeaan viikon ajan ja tuovat esiin seksielämänsä ongelmia.

Parien rohkeat videot nähdään tv:ssä ja he pääsevät niiden avulla kuulemaan huomioita sekä ohjelman muilta pariskunnilta että erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmiltä.

Voit katsoa ohjelman trailerin yllä olevalta videolta. HUOM! Video sisältää paljasta pintaa ja uskaliasta kuvamateriaalia.

Kihlströmin juontamassa sarjassa nähdään avoimen keskustelun lisäksi myös melko uskaliasta kuvamateriaalia sekä suoraa toimintaa muun muassa suomalaisten makuuhuoneissa ja suihkuissa. Osa pareista harrastaa seksiä avoimesti kameroiden edessä. Sarja esitetäänkin Nelosen myöhäisilloissa.

” Seksiä olisi varmaan paljonkin enemmän, mutta maailma pilaa kaiken. Töissä pitää käydä, on muita ihmisiä...

Sex Tape Suomen ensimmäisessä jaksossa katsoja pääsee seuraamaan kolmen erilaisen parin elämää. Jokaisella parilla on omat ongelmansa, joita he pyrkivät videoidensa avulla ratkomaan. Pulmat ovat tuttuja monille: vauva-arki on vienyt ajan ja kipinän, oma keho ahdistaa ja seksielämä on väljehtynyt vuosien varrella.

Yksi avausjakson pareista ovat lappeenrantalaiset Riikka, 43, ja Sami, 42. Pariskunta on ollut yhdessä jo 20 vuotta ja heillä on kolme poikaa. Haasteita opiskeluaikana tavanneelle kaksikolle aiheuttavat ajan puute, Riikan epävarmuus omasta kehosta ja Samin vuosia jatkunut masennus.

– Seksiä olisi varmaan paljonkin enemmän, mutta maailma pilaa kaiken. Töissä pitää käydä, on muita ihmisiä... pari tuskailee Sex Tape Suomi -sarjassa.

Sami ja Riikka kamppailevat suhteessaan masennuksen ja ulkonäköpaineiden kanssa. Sex Tape Suomi -sarjassa he saavat vertaistukea muilta pareilta.

Riikan ja Samin makuuhuoneen kamera taltioi viikon kuluessa pätkän, jossa he antautuvat hellään hetkeen ennen yöunia.

– Mites pakarat jaksaa? Sami kysäisee parin loikoillessa sängyssä.

Koska Riikan takamus on jumissa, alkaa hierontasessio, jossa Sami käsittelee värisevällä hierontalaitteella puolisonsa takareisiä. Seuraavana päivänä Riikka kertoo illan tapahtumista kameralle.

– Kyllä, olen saanut seksiä, hän sanoo peukkua näyttäen.

Parin kotivideoilta käy ilmi myös, että Riikka kamppailee voimakkaasti kehonkuvansa kanssa. Hän kokee näyttävänsä videoilla rumalta ja häntä harmittavat arjen tilanteet, joissa ylipaino nousee esiin.

– Tulee niitä fiiliksiä, että miksi Sami olisi kanssani. Tuolla olisi varmaan laihempia ja paremman näköisiä, Riikka sanoo kameralle.

Saman teeman kanssa kamppailee myös jakson toinen pari, turkulaiset Ritva ja Jani. 44-vuotias Jani ja 35-vuotias Ritva tapasivat kolme vuotta sitten. Heidän suhteensa eteni vauhdilla ja kolmessa vuodessa he ovat muuttaneet yhteen, menneet naimisiin ja saaneet lapsen, pienen Aurora-tyttären.

Janin ja Ritvan seksielämä mullistui lapsen syntymän jälkeen. He kertovat tv:ssä, että seksiä on vain harvoin ja usein he valitsevat mieluummin nukkumisen kuin intiimin hetken.

– Kun aloimme seurustella, seksimme oli todella mahtavaa ja sitä oli todella paljon, Ritva kertoo Sex Tape Suomi -sarjassa.

– Voi sanoa, että kaikki, mikä on Suomen laissa sallittua, on melkein kokeiltu, Jani jatkaa nauraen.

Tilanne kuitenkin muuttui, kun vauva-arki iski päälle. Ritva kokee paineita raskaudenjälkeisestä vartalostaan ja se vaikuttaa parin intiimiin kanssakäymiseen.

– Pelkään, että et rakasta mua tällaisena, kun mussa onkin nyt vähän löysää ja pehmeää raskauden jäljiltä, ja kun en ole saanut tässä väsymyksessä ja energiavajeessa itseäni vielä kuntoon, Ritva tuskailee puolisolleen.

Parin keskinäiseen vitsailuun ovat aiemmin kuuluneet heitot lihomisesta ja sen vaikutuksesta parisuhteeseen. Nyt vitsit eivät kuitenkaan naurata enää entiseen tapaansa.

– Me on vitsinä heitelty koko tämän kolmen vuoden ajan, että jos jompikumpi jossain vaiheessa suhdetta turpoaa ja lihoo epämääräisiin muotoihin, toinen saa siinä vaiheessa vaihtaa kumppania, Jani kertoo Sex Tape -sarjassa.

Heti kuvaamansa videon aluksi Jani intoilee kameralle, että Ritva on ilmaissut olevansa halukas seksiin. Kaikki ei mene kuitenkaan suunnitelmien mukaan.

– Meillä oli ajatus laittaa lapsi ajoissa nukkumaan ja viettää vähän parisuhdeaikaa ja katsella sarjoja. Nyt käy kohta niin, että äiti nukahtaa ennen kuin tyttö, Ritva sanoo illalla kameralle.

Lopulta ensimmäisenä simahtaa Jani. Ritva yrittää herätellä puolisoaan suukottelemalla hellästi tämän paljasta vatsaa, mutta parin haaveet intiimistä illasta ovat jo romuttuneet.

Oman videon näkeminen nostaa tunteet pintaan ja Ritva pyyhkii pian kyyneleitä. Myös jakson muut parit katsovat sitä hiljaisuuden vallitessa.

– Viime yönä saatiin vähän lempeä. (Ritva) tuli siihen pyllistelemään mun eteen ja vähän vilauttelemaan, niin tuli vanhaan mieheen kuule vauhtia, Jani toteaa tyytyväisenä videon lopuksi.

Seksi on tärkeässä roolissa Antin, 27, ja Miran, 49, parisuhteessa. He saavat intiimeistä hetkistä paitsi fyysistä myös henkistä hyvinvointia.

Suorinta toimintaa tarjoilee Sex Tape Suomen avausjakson kolmannen pariskunnan, fitness-urheilua harrastavan Antin ja Miran kotivideo.

27-vuotiasta Anttia ja 49-vuotiasta Miraa mietityttää suuri ikäero, sillä Mira on Anttia yli 20 vuotta vanhempi ja hänellä on ikäeroa tämän äidin kanssa vain kolme vuotta.

Terveellisesti ja aktiivisesti elävä pari kertoo tv:ssä, että heille seksi on myös henkinen kokemus. Heille on tärkeää, että intiimeissä hetkissä voi olla oma itsensä ja vapautunut ilman, että tarvitsee ajatella esimerkiksi sitä, miltä oma takapuoli näyttää.

Pari jakaa seksielämäänsä hyvin avoimesti sekä tv-katsojille, Marja Kihlströmille että jakson kahdelle muulle parille. Esimerkiksi suihkussa nähdään suoraa toimintaa, kun pariskunta antautuu rakastelemaan kameran edessä.

– Nojaa tohon pyykinpesukoneeseen, Antti ohjeistaa Miraa.

Pian pari on täydessä toiminnassa ja jakson muut pariskunnat ihastelevat heidän videotaan. Mira ja Antti sen sijaan punastelevat kuunnellessaan ja katsellessaan omaa rakasteluaan.

– Taisi olla sama ilme pikkulapsena potalla, Antti toteaa katsellessaan itseään videolta.

– Musta oli virkistävää, että jos on Sex Tape, niin sitten on Sex Tape, Sami lohduttaa.

Marja Kihlström pyrkii videoiden katselun jälkeen avaamaan parien silmät heidän ongelmilleen ja mahdollisille ratkaisuille. Vertaistuki muilta pariskunnilta antaa perspektiiviä tilanteelle. Myös katsoja pääsee samaistumaan parien arjen tilanteisiin, joita moni on käynyt läpi omassa elämässään.

Sex Tape Suomen pariskunnat saavat seksuaaliterapeutti Kihlströmiltä erityistä kiitosta siitä, miten rohkeasti he avaavat seksielämäänsä paitsi toisilleen myös koko Suomelle.

– Voisi olla jotenkin, että apua nyt ihmiset näkee. Mutta ei sillä ole mitään väliä, me ollaan vaan ihmisiä, Mira toteaa tyhjentävästi.

Sex Tape Suomi Nelosella keskiviikkoisin klo 22.00 25. maaliskuuta alkaen.