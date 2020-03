Hämeenlinnalaisen perheenäidin vessareissu oli niin äänekäs, että naapuri soitti poliisit hätiin

Hämeenlinnan poliisit Jussi Reunanen ja Jari Saario saavat Poliisit-sarjassa ilmoituksen rivitaloasunnossa kovaan ääneen itkevästä naisesta. Ilmoituksen on tehnyt huolestunut naapuri.

– Ilmoittaja oli käynyt siellä oven takana, mutta hänelle ei ollut ovea avattu, joten hän soitti sitten hätäkeskukseen, jos poliisi pystyisi asialle tekemään jotain, Jussi Reunanen kertoo.

– Kuinka kovaa ihminen itkee, että se häiritsee naapureita? Reunanen pohtii.

Kun poliisit saapuvat rivitalon pihaan, itkua ei enää kuulu. Partio alkaa selvittää tapausta.

– Soitettiin ovikelloa, eikä mennyt aikaakaan, kun sellainen rouva tuli siihen ovelle ja oli erittäin hämmästynyt, kun poliisit seisoo oven takana, Jari Saario kertoo.

Mystiselle itkulle ei aluksi ole löytyä selitystä ja tilanne hämmentää sekä poliiseja että oven avannutta perheenäitiä.

– Tietysti oltiin alkuun huolestuneita ja kysyttiin, onko rouvalla kaikki hyvin. Hän oli entistä hämmentyneempi, sitten kerrottiin että tällainen ilmoitus on tullut hätäkeskukseen. Siinä kun tämä nainen ovella meidän kansa jutteli, kylpyhuoneesta kurkisti nuori tyttö ja lähinnä naureskeli meille. Ruvettiin miettimään, että mikä tässä on homman nimi, Saario pohtii.

Lopulta paljastuu, että kyseessä on ollut hätä, johon ei yleensä soiteta poliiseja apuun.

– Äiti kertoi, että on tavaran toimituksen kanssa vähän ongelmia. Vatsa on niin kovalla, että on itku tullut, kun on yrittänyt siellä väkertää, Jussi Reunanen selventää.

Poliiseilla on vaikeuksia olla repeämättä nauruun, kun hädän syy selviää.

– Siinä meinasi olla hieman ongelmia, että pokka pitää, mutta ihan hyvin me saatiin sitä hymyä imettyä. Sitten kun se ovi meni kiinni, niin sitten saattoi pieni naurunpyrskähdys tulla, Reunanen nauraa.

– Oli varmaan äidille ja tyttärelle ikimuistoinen vessareissu. Poliisit kannustaa toimituksessa, joka oli sitten kai päätynyt ihan hyvin. Kun hätä on suuri, poliisi tulee paikalle, Saario virnuilee.

