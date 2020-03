Sinkut Jasmin ja Nori ovat vietelleet niin Temppareissa kuin Ex on the Beach Suomessa – paljastavat kummassa oli kivempaa

Nori Latifi ja Jasmin Mathlouthi osallistuvat tällä kertaa Ex on the Beach Suomi -sarjaan.

Autokauppias Nori Latifi, 23, ja restonomiksi opiskeleva Jasmin Mathlouthi, 25, ovat vietelleet varattuja Temptation Island Suomi -sarjassa Thaimaassa. Sarjassa Ex on the Beach Suomi he lähtevät pitämään hauskaa karibialaiselle paratiisisaarelle.

Kun kumpaakin pyydettiin mukaan TV5:n sinkkusarjaan, he kieltäytyivät nopeasti.

– Sanoin, etten todellakaan lähde, mun osalta realityt on nähty. Sitten kun pyydettiin uudestaan, ajattelin, että kerranko sitä eletään, Jasmin nauraa.

Nori antoi myös pakit, mutta päätti katsoa Ruotsin-versiota. Siinä oli niin sekopäistä menoa, että hän ajatteli, ettei Suomessa uskallettaisi kuitenkaan sellaista tehdä.

– Sittenhän se kostautui, ja suomalaisesta versiosta tuli vielä hullumpi kuin ruotsalaisesta.

Ex on the Beach Suomi -sarjaa kuvattiin Karibialla.

Sinkkuystävykset pitävät Ex on the Beachia huomattavasti parempana kokemuksena kuin Temppareita, jossa heidän tehtävänään oli miellyttää pariskuntia.

– Tämä oli sata kertaa enemmän kaikkea. Tempparit toisti itseään, mutta täällä Rubikin kuutio muuttui joka päivä, eikä tiennyt, mitä tapahtuu. Sata kertaa hauskempi reissu, Jasmin kehuu.

– Pääsimme tuomaan omia persooniamme esille. Oli tosi paljon aktiviteetteja, ja olivathan ne maisematkin ihan siistit, Nori jatkaa.

Kumpikin on seurustellut viimeksi viisi vuotta sitten. He vannovat uskovansa vielä rakkauteen.

– Se tapahtuu ja vie sut mennessään ja jatkuu, jos jatkuu, Nori sanoo.

Jasmin huomauttaa, ettei pitkäkestoinen parisuhde ole itsestäänselvyys.

– Parisuhteen eteen pitää tehdä paljon työtä, että se toimii.

Ex on the Beach Suomen pääsinkkuja ovat Jasminin ja Norin lisäksi Tilda Rinne, Iita Anttonen, Julia Aaltonen, Kasper Konttila, Henrik Mykrä ja Niko Koskinen.

Sarjassa sinkut matkustavat juhlimaan luksushuvilalle, joka sijaitsee Karibian Anguillan paratiisisaarella. Heidän matkaansa sekoittavat rannalle ilmaantuvat ex-kumppanit.

Jo ensimmäisessä jaksossa kuohuvat tunteet, kun bileisiin kuokkimaan tullut ex tuo mukanaan tuoreita ja katkeria eromuistoja. Ex on the Beach Suomi -sarjaa on esitetty aiemmin Exiä rannalla -nimellä Subilla vuonna 2016.

Ex on the Beach Suomi ti–ke 10.3. alkaen TV5 klo 21.00