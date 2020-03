Kun Micu ja Sanna tapasivat toisensa Tinderissä, rakkaus roihahti välittömästi – sitten pari laittoi suhteensa todelliseen testiin vain kuukausi ennen häitä

Seuraavassa Unelmahäät-sarjan jaksossa alttarille astelevat Sanna ja Micu, joiden suhde sai alkunsa deittisovellus Tinderissä.

Maanantain Unelmahäät-sarjan jaksossa toisilleen tahdon sanovat Toijalassa asustelevat Sanna, 34, ja Micu, 37. Vaikka vuodesta 2015 yhtä pitäneen pariskunnan liitto oli todellisuudessa saanut siunauksensa maistraatissa jo vuosi sitten, oli nyt korkea aika järjestää hääjuhlat ystäville ja läheisille.

Sannan ja Micun parisuhde ei alkanut perinteisimmällä tavalla, sillä he tapasivat toisensa deittisovellus Tinderissä. Sanna kertoo olleensa jo poistamassa sovellusta, kunnes törmäsi Micun profiiliin. Myös Micu itse oli Tinderin suhteen skeptinen, mutta päätti lopulta antaa Sannalle mahdollisuuden.

– Mä pidin Tinderiä tietyllä tapaa, että se on sellainen niin sanottu lihatiski. Ettei sieltä löydy muuta kuin sellaista yhden yön seuraa, Micu muistelee.

– Sehän oli itselle sellaista hauskanpitoa vähän. Olin jo ihan kyllästynyt siihen ja poistamassa koko sovellusta, niin tuli Micu vastaan siellä. Ihan hyvä etten poistanut, paljastaa puolestaan Sanna.

Pariskunta päätti yhdistää hääjärjestelynsä muuttorumbaan. He selvisivät urakasta kuitenkin kunnialla.

Micu ja Sanna kertovat ihastuneensa toisiinsa välittömästi. Pariskunnan lupaavasti alkanut romanssi sai kuitenkin ensimmäisen kolauksensa alkuvuodesta 2016, kun Micu alkoi epäröidä. Jo kertaalleen naimisissa ollutta Micua alkoi hirvittämään suhteen nopea eteneminen ja lopulta hän päätti pistää suhteensa Sannaan tauolle.

– Mulla oli siinä takana sellainen 15 vuoden parisuhde, mistä osa avioliitossa. Ei siinä mikään vanha suola janottanut, mutta vähän joutui lyömään jarrua siinä, Micu kertoo.

Sanna ei ottanut Micun päätöstä hyvällä, vaan totesi miehelle kipakasti, ettei hän suostuisi olemaan tälle kakkosvaihtoehto. Lopulta Micu päätti ottaa naiseen uudelleen yhteyttä kysyäkseen, vieläkö tämä tahtoisi jatkaa seurustelua. Varsin pian tämän jälkeen he alkoivat miettiä yhteistä osoitetta ja siitä asti pariskunta on asunut saman katon alla.

Pariskunta tapasi toisensa Tinderissä vuonna 2015. Sanna oli jo poistamassa sovellusta, kun törmäsi siellä Micuun.

Kihloihin Sanna ja Micu menivät syksyllä 2017. Micu paljastaa, ettei suinkaan polvistunut Sannan eteen kosiakseen, vaan pari päätti pitkän keskustelun päätteeksi yhteistuumin mennä naimisiin. He sanoivat toisilleen tahdon maistraatissa syksyllä 2018, mutta varsinaiset hääjuhlat pariskunta päätti järjestää vasta vuotta myöhemmin.

Sanna ja Micu eivät kuitenkaan päästäneet itseään helpolla, mitä hääjärjestelyihin tuli. Vain kuukausi ennen h-hetkeä he nimittäin valmistelivat täyttä häkää muuttoa uudelle paikkakunnalle. Uuteen yhteiseen kotiin Tampereelle muuttaisivat myös Sannan Carolina-tytär, sekä Micun kaksi lasta: Milla ja Tea.

– Häät on neljän viikon päästä noin. Sitten on tämä muuttorumba, mikä on aina niin ihanaa. Tämä on kohta tässä kiireellisempänä, siihen ei ole enää kuin pari päivää. Tuntuu, että ois vielä älytön määrä hommaa, Micu päivittelee muutama päivä ennen muuttoa.

Lopulta muutto sujui pariskunnalta varsin vaivattomasti. Uusi koti kuitenkin täyttyi alta aika yksikön hääkoristeista, joita Sanna ja Micu askartelivat yhteistuumin. Pariskunta väkersi muun muassa paikkakortteja ja pöytäkoristeita suurta päivää varten.

Micu ja Sanna juhlivat häitään Hattulan Ahorannassa.

Myös itse hääpäivä sujui varsin leppoisissa tunnelmissa, kun Sanna ja Micu juhlivat avioliittoaan ja samalla ensimmäistä hääpäiväänsä pienellä, intiimillä porukalla Hattulan Ahorannassa. Illan aikana kuultiin muun muassa puheita ja leikittiin lukuisia perinteisiä hääleikkejä. Juhlat jatkuivat pitkälle elokuiseen yöhön.

– Näytät h*lvetin hyvältä. Mä rakastan sua, Micu kehui puolisoaan.

– Säkin näytät hyvältä. Mäkin rakastan sua, vastasi puolestaan Sanna.

Unelmahäät uusi 3. kausi Dplay+ -palvelussa. Uusi jakso ilmestyy kerran viikossa maanantaisin.