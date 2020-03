Aku Louhimies kertoo, millaista on ollut työskennellä valtavan kohun jälkeen – hyppäsi tuntemattomaan

Aku Louhimies on ohjannut kansainvälisen tv-sarjan Rig 45:n toisen tuotantokauden. Nyt hän kertoo, miten kohu pari vuotta sitten vaikutti hänen työhönsä.

Rig 45 -tv-sarja saa toisen tuotantokauden. Ensimmäisellä kaudella öljynporauslautan henkilökunta sai kimppuunsa armottoman myrskyn ja yhtä armottoman tappajan. Kakkoskaudella palataan jälleen Irlanninmerelle.

Ohjaaja Aku Louhimies vastaa hyväntuulisena puhelimeen. Työt ovat paketissa ja nyt vain odotellaan katsojien reaktioita.

– Sarjan tuottajat ovat kovia Tuntematon sotilas -faneja ja he pitivät sen näyttelijäntyöstä. He päättivät kysyä minua ohjaamaan, ja sehän sopi sattuneesta syystä, koska mulla oli juuri toinen työkeikka peruuntunut.

Katso Rig 45 -sarjan toisen tuotantokauden traileri artikkelin videolta!

Louhimies hyppäsi kehään nopealla varoitusajalla ja vieläpä itselleen tuntemattoman genren, trillerin pariin.

– En ole ennen tehnyt trilleriä, mutta mulle sanottiin, että tee vain ihan omalla tavallasi.

Rig 45:n kuvauksia tehtiin muun muassa tammikuussa 2019.

Ja omalla tavallaan Louhimies pääsikin sarjaa tekemään, aina näyttelijävalinnoista asti.

– Tuntui hyvältä, että sain itse valita heidät. Edelliseltä kaudelta ei ollut mukana kuin yksi näyttelijä. Roolit lähtivät agenteille ympäri Eurooppaa ja sitten rupesi tulemaan esittelynauhoja. Niitä tuli katseltua ja sitten tavattiin.

Louhimies korostaa, että näyttelijän tapaaminen kasvotusten oli työvaiheen ratkaisevin tekijä.

– Siinä kiinnitti huomiota aika moneen asiaan. Tapaaminen oli tärkein hetki. Luottamus on tässä hommassa tärkeää. Pääsi puhumaan kasvotusten ja kertomaan, että tämä on mun tapa tehdä töitä. Sitten tehtiin kohtauksia. Sain kasaan ihan ensemble-tiimin.

Rig 45:n kakkoskaudesta ei kansainvälisyyttä puutu. Mukana on kaksi ruotsalaista, yksi norjalainen, yksi tanskalainen ja monta irlantilaista ja skotlantilaista näyttelijää. Porukkaan mahtuu myös ghanalainen, venäläinen ja suomalainen näyttelijä – rallilegenda Markku Alénin poika, jo Tuntemattomassa sotilaassa Rahikaista näytellyt Andrei Alén.

Trilleriä kuvattiin studiossa, mutta myös aidoilla paikoilla merellä.

– Siellä oli kyllä varsin haastavat olosuhteet, mutta tietyllä tavalla myös ilmastonmuutos näkyi. Olimme talvella Irlannin edustalla ja merellä oli yllättävän tyyntä ja lämmintä. Jotain kummallista ja ajoittain pelottavaa siinä oli. Sarjassa suuri öljy-yhtiö on ikään kuin paha. Kantaaottava elementti oli mukana, vaikka trilleristä puhutaankin.

Suomalaisverta kansainväliseen sarjaan tuo Louhimiehen lisäks Andrei Alén.

Mutta kuinka Louhimies ohjaa trilleriä? Tyylilajia, joka ei ensimmäisenä tule mieleen, kun muistelee miehen aiempia töitä, kuten Käskyä, 8-palloa, Levottomia tai tv-sarjaa Irtiottoja.

– Ajattelin sen homman niin, että mennään käsikirjoituksen ja tarinan ehdoilla. Samalla tavalla kuin mun leffoissa, trillerissäkin pitää näytellä hyvin ja sitä kautta tulee se uskottavuus. Meillä oli hyvät tähdet, niin se oli lopulta hirveän helppoa.

Louhimies myöntää, että hänellä on perhosia vatsassa ennen ensiesitystä.

– Tämä on kuitenkin ensimmäinen työni Tuntemattoman jälkeen. Kiinnostaa, miten ihmiset reagoivat. Toimiiko vai eikö toimi.

Tilaaja on ollut joka tapauksessa tyytyväinen tulokseen, joten Louhimies saatetaan nähdä jatkossakin kansainvälisten tuotantojen puikoissa. Sitä odotellessa ohjaajalla on muitakin rautoja tulessa.

– He ovat jo ehdotelleet tulevia juttuja. On mulla muutenkin pari hanketta menossa. Kirjoitetaan Antti Tuurin kanssa Lapin sotaan sijoittuvaa elokuvaa ja Ilkka Remeksen Jäätyvä helvetti -kirjasta on tulossa iso, kansainvälinen elokuva.

Hypätään hetki taaksepäin. Louhimiehen kanssa jutellessa ei voi olla palaamatta maaliskuuhun 2018, jolloin Yle kirjoitti laajan artikkelin ohjaajan työtavoista. Kahdeksan suomalaista naisnäyttelijää syytti Louhimiestä muun muassa nöyryyttämisestä kuvauksissa.

Tarina sai jatkoa, kun artikkelin kirjoittanut toimittaja lähestyi BBC:tä ja kertoi heille Louhimiehen ohjaustavoista ja Ylen jutun aiheuttamasta kohusta. Toimittajan yhteydenoton jälkeen Louhimiehen pesti BBC:n tilaamassa tv-sarjassa päättyi.

– Väitteet eivät pitäneet paikkansa. Töitä meni ohi suun. Jätin yli vuosi sitten poliisille tutkintapyynnön asiasta ja he ryhtyivät tutkimaan asiaa. Rikosnimikkeenä on törkeä kunnianloukkaus ja päätoimittajarikkomus. Tutkinta on edelleen kesken. Harmillista, että Suomessa nämä asiat kestävät näin kauan. Toivotaan, että asiat selviävät ja mä voisi jatkaa pääjuttuani, eli elokuvien tekemistä.

Rig 45:n ensimmäinen kausi rikkoi Viaplaylla kaikki aiemmat ennätykset. Se keräsi eniten katsojia avausviikonloppunaan. Nyt alkavaa kakkoskautta tähdittävät muun muassa Gary Lewis (Outlander ja Gangs of New York), Filip Berg (Black Lake), Rune Temte (Captain Marvel) ja Natalie Gumede (Free Rein).

Huomasitko eroja suomalaisten ja kansainvälisten näyttelijöiden ohjaamisessa?

– Ohjasin, kuten aina ennenkin. Sellaisen yleistyksen voisi tehdä, että brittikulttuurissa ollaan aika tekstikeskeisiä, kun meillä Pohjoismaissa ollaan enemmän siinä tilanteessa. Välillä tuli hetkiä, että brittinäyttelijä unohti repliikit. Hän saattoi ahdistua siitä kovastikin. Kun norjalaiselle kävi sama, hän vain keksi juttua omasta päästään, Louhimies nauraa.

Rig 45 sijoittuu merelle ja öljynporauslautalle.

Rig 45. Toinen kausi Viaplaylla 5.3. alkaen.