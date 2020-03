He hankkivat vauvan tuntemattoman kanssa uudessa kohuohjelmassa – ensimmäinen lapsi on jo syntynyt

Nelosen uusi Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelma on dokumentaarinen realitysarja, jossa seurataan 25-45-vuotiaiden sinkkujen ja lapsettomien naisten ja miesten yritystä saada oma lapsi toisen samassa tilanteessa olevan kanssa.

Maanantaina 16.3. starttaavan Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjan ensimmäisessä jaksossa joukko toisilleen tuntemattomia, lapsesta haaveilevia kohtaa toisensa asiantuntijoiden johdattamana Suomen ensimmäisellä kumppanuusvanhemmuusleirillä.

Leirillä ohjelman asiantuntijat eivät parita ketään lapsentekoon, vaan vanhemmuudesta haaveilevat sinkut tutustuvat itse toisiinsa muutaman päivän ajan ja mahdollisesti löytävät oikean kumppanin, jonka kanssa arvot ja toiveet osuvat yksiin ja lasta lähdetään yrittämään.

Ensimmäisessä jaksossa vanhemmuudesta haaveilevat esittäytyvät toisilleen ja kertovat omasta lapsihaaveestaan. Vanhemmuus ja oma lapsi on ollut kaikille elämänmittainen unelma, mutta syystä tai toisesta oikeaa kumppania ei ole tullut vastaan.

Leiriläiset ovat kukin saaneet tehtäväksi tuoda mukanaan lahjan, jonka haluaisi antaa tulevalle lapselleen.

Kuopiolainen Hanna on kirjoittanut lapselleen kirjeen.

– Mä kirjoitin kirjeen lapselleni, aarteelleni. En lue tätä, koska tämä on hänelle, mutta tässä on mun ajatuksia siitä miten olen häntä halunnut ja toivonut. Tässä on myös muutamia elämänohjeita, joihin haluaisin, että lapsi voisi aina palata. Siellä lukee muun muassa, että älä elämää pelkää, elä rohkeasti ja ole kiitollinen jokaisena aamuna kun saat herätä, koska uusi päivä on paras lahja mitä me voidaan elämässä saada.

Ensimmäisessä jaksossa nähtävällä kumppanuusvanhemmuusleirillä on mukana yksitoista vanhemmuudesta haaveilevaa, mutta kaikki heistä eivät leiriltä löydä etsimäänsä.

Sarjan edetessä keskitytään noin kuuteen ydinhenkilöön, joiden matka vanhemmuuteen saa leiriltä tuulta alleen. Vaikka kaikkien leirille lähtevien tarina ei ohjelmassa jatku, niin osan toiveet toteutuvat ja sarjassa tullaan näkemään vauvaonnea.

Sarjan ensimmäinen vauva on jo syntynyt, ja syntymä nähdään kauden aikana.

Leirin jälkeen – kun sopiva kumppani on löydetty – pareilla on edessään vielä paljon työtä ja monta isoa päätöstä.

Kumpi on lähivanhempi? Miten lapsen aika jaetaan vanhempien kesken? Kumman sukunimen lapsi saa? Miten toimitaan ristiriitatilanteissa?

Myöskään raskaaksi tuleminen ei ole itsestäänselvyys. Sarjassa nähdään paljon päähenkilöiden itsensä kuvaamaa materiaalia matkalla vanhemmaksi.

Kumppanuusvanhemmuutta harkitsevien apuna matkalla toimivat ohjelman asiantuntijat psykologi Kalle Partanen, kumppanuusvanhemmuuden asiantuntija, psykoterapeutti Kaisa Niittynen sekä perhe- ja lapsioikeuden asiantuntija, asianajaja Marja Välilä. He toimivat päähenkilöiden tukena koko prosessin ajan, leiriltä vauva-arkeen saakka.

Ohjelman luotsaa Jenni Alexandrova.

Lapsi tuntemattoman kanssa alkaa Nelosella ja Ruudussa maanantaina 16.3. klo 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Hanna, 39, KuopioSosiaalialan ohjaaja

Krista, 29, HelsinkiOhjaaja mielenterveyskuntoutujien yksikössä

Marco, 24, HelsinkiElintarvikeliikkeen vuoropäällikkö

Riina, 30, LohjaLaboratoriohoitaja

Thomas, 29, RovaniemiViestintäasiantuntija (opintovapaalla), opiskelija