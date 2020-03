Erika Vikmanin Cicciolinasta tuli ilmiö yli Suomen rajojen – videota katsottu netistä jo yli miljoona kertaa

Erika Vikman lähtee UMK-finaaliin ennakkosuosikkina. Laulajalle sataa hurmioitunutta palautepostia ympäri Eurooppaa.

Suomi, teidän pitää lähettää tämä! Olen aivan haltioissani! serbialainen mies ylistää.

Olen italialainen ja äänestän tätä, koska Italian viisubiisi on huono, olen suuri Cicciolinan roskabiisien ystävä, ja tämä biisi on vaan huippu! italialainen fani suitsuttaa.

Ekalla kuuntelukerralla ajattelin, että mitäs kuraa tämä on? Toisella kerralla: Tämän on pakko voittaa! turkkilaismies liittyy kehukerhoon YouTubessa.

Erika Vikman, 27, on onnistunut luomaan Suomeen ja Eurooppaan Cicciolina-kuumeen, ennen kuin koko Suomen UMK-finaalia on edes järjestetty. Suomen viisuedustaja Rotterdamiin selviää lauantai-iltana, ja Vikman lähtee koitokseen ennakkosuosikkina.

UMK 2020 finalistit: Catharina Zühlke, Sansa, Aksel Kankaanranta, Erika Vikman, Tika ja etualalla F3M.

– Me tuolla Mökkitiellä tehtiin vahingossa tällainen ilmiö. Koska se on levinnyt näin laajalle, niin kyllä voidaan puhua ilmiöstä. Jotakin fanaattista tämä Cicciolina-aihe herättää. Se on tärkeää, koska se herätti minussa saman reaktion, kun näin dokumentin hänestä. Ihanaa, että olen saanut sanan leviämään, Vikman henkäisee vaatimattomasti.

Cicciolina-kappaleellaan Vikman haluaa tuoda ihmisille iloa ja vapauden tunnetta elämään. Hän iloitsee uusista faneistaan, joita on tullut ympäri maailmaa jopa Argentiinasta saakka. Yksi asia yhdistää palautteen antajia.

– Ulkomaalaiset sanovat, että älä vaan vaihda kieltä. Skandinaavista naista, joka laulaa omalla kielellään, pidetään todella eksoottisena. Englanniksi käännetyt sanat leviävät netissä. Sellaiset ihmiset, jotka ovat tykänneet biisistä ilman, että ymmärtävät sanaakaan, ovat sanoneet rakastavansa biisiä vielä enemmän ymmärret­tyään sanoituksen.

–Cicciolina-show ei hevillä unohdu, Erika Vikman lupaa.

”Kun joku kaunis päivä luoksesi saavun, ei auta vaikka pukis nunnakaavun. Tai vuoksein itkis koko Argentiina, jos on elänyt kuin Cicciolina”, Vikman laulaa retrodiskohitissään.

Kappaletta ei käännetä englanniksi, jos se pääsee edustamaan Suomea Rotterdamiin. Siitäkin huolimatta, että suomalaiset ajattelevat, ettei suomeksi ikinä menestytä.

– Minä sanoisin suomalaisille, että älkää hävetkö meidän kieltämme. Jos Euroopasta tullut palaute on ollut tuollaista, ei se kieli siinä ole se juttu, vaan energia. Kyllä jokainen löytää käännöksen kahdella klikkauksella. Ei se jää kiinni ymmärtämättömyydestä.

Show’staan Vikman ei paljasta mitään etukäteen.

– Minä lupaan, että seison täysin show’ni takana ja lupaan, ettei se hevillä unohdu.

Unkarilaissyntyinen Ilona Staller, 68, eli Cicciolina päätyi Vikmanin biisiin, kun laulaja näki dokumentin poliitikosta.

– Siinä vasta oli nainen aikaansa edellä 1980-luvun konservatiivisessa Italiassa. Inspriroidun aina ristiriitaisista hahmoista. Ei ole väliä onko mies vai nainen, mutta naisiin minun on helpompi samaistua. Upeaa, että hän on pystynyt luomaan uran tunnettuna aikuisviihdetähtenä sekä kuuluisana italialaisena poliitikkona. Tykkään hänen ristiriidoistaan ja sain niistä inspiraatiota tähän lauluun. Kappaleessa käsitellään juuri sitä, ettei pidä antaa pelkojen vaikuttaa siihen, miten elää elämänsä – kunhan ei satuta ketään.

Ilona Staller eli Cicciolina on tarjonnut apuaan viisuihin.

Itse Cicciolina on ehtinyt MTV3:n mukaan ottaa yhteyttä Vikmaniin ja kertonut tulevansa mukaan Rotterdamin viisulavalle, jos hinnasta sovitaan. Laulaja pitää sitä kunniana ja harkitsee tiiminsä kanssa ehdotusta.

Euroviisufaniksi tunnustautuvan Vikmanin kaikkien aikojen suosikki on Abban Waterloo. Lisäksi hän arvostaa Celine Dionia, joka voitti euroviisut Sveitsiin kappaleellaan Ne partez pas sans moi vuonna 1988. Lempiviisubiisikseen hän laskee myös Helsingin euroviisuissa diskopalloasussaan hypelleen Ukrainan Verka Serduchkan, joka lauloi Dancing Lasha Tumbain.

Kun viisuhuuma on haihtunut, Vikman jatkaa uusien biisiensä julkaisemista.

– Cicciolina tulee olemaan isosisko tuleville biiseilleni. Kaikissa lauluissa olen vahvasti tekijänä mukana, enkä anna itseni koskaan enää levyttää mitään, mihin en liity tai missä ei ole omaa siunaustani.

UMK20: Finaali lauantaina 7.3. TV1 klo 21.00