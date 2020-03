Avoin kirje faneilta: pyytävät elokuvayhtiötä lykkäämään uuden James Bond -elokuvan ensi-iltaa koronaviruksen takia

No Time to Die saa ensi-iltansa 31. maaliskuuta.

Samana päivänä kun uuden James Bond -elokuvan No Time to Die liput tulivat myyntiin, sen ensi-iltaa halutaankin lykätä. Asialla eivät tällä kertaa ole elokuvan tekijät, vaan Bond-fanit.

He ovat ottaneet yhteyttä elokuvan tuotantoyhtiöön sekä jakelijoihin ja pyytäneet, että leffan ensi-ilta siirrettäisiin kesälle.

Avoimessa kirjeessään suurimman Bond-aiheisen blogisivuston MI6-HQ:n kirjoittajat vetoavat elokuvayhtiöihin, että ihmisten terveys menisi markkinointisuunnitelmien edelle.

Kirjeessä kiitellään jo tehtyjä toimia. No Time to Dien pr-kiertue Kiinaan, Etelä-Koreaan ja Japaniin on jo peruttu. Myös Hong Kongin ensi-iltaa on siirretty kuukaudella.

– Maailmanlaajuiseen ensi-iltaan on vain kuukausi. Samalla koronavirus jatkaa leviämistään ja esimerkiksi Yhdysvalloissa siihen sairastuvien määrä tulee nousemaan. Tänään Washington julisti hätätilan. On todennäköistä, että elokuvateattereja tullaan sulkemaan. Jos teatterit saisivatkin olla auki, haluamme tässä kohtaa lainata tiedustelujohtaja M:n sanoja Skyfall-elokuvassa: kuinka turvalliseksi tunnet olosi? kirjeessä todetaan.

– Yksi ihminen, joka ei välttämättä edes tiedä sairastavansa koronavirusta, saattaa tartuttaa koko yleisön. Tämä ei ole enää sellaista julkisuutta, jota kukaan haluaa, kirjoittajat jatkavat.

– Se on vain elokuva. Fanien hyvinvointi ympäri maailmaa on paljon tärkeämpää. Olemme odottaneet vuosia tätä elokuvaa. Muutaman kuukauden lykkäys ei haittaisi.

MGM ja Eon eivät ole vielä kommentoineet fanien pyyntöä.