Harrison Fordin uutuuselokuvasta muodostumassa floppi – kriitikot häkeltyivät näkemästään: ”Ei mikään Cats, mutta...”

Harrison Fordin Erämaan kutsu -elokuva ei ole menestynyt teattereissa odotusten mukaan.

Harrison Fordin tähdittämä Erämaan kutsu (The Call of the Wild) on pärjännyt kehnosti lippuluukuilla, kertoo Variety-lehti. Varietyn mukaan elokuvasta on muodostumassa Disneyn omistamalle 20th Centurylle kallis floppi, sillä elokuva ei toistaiseksi ole kerännyt niin suuria lipputuloja kuin luultiin.

Varietyn mukaan Erämaan kutsu on kerännyt kahdessa viikossa maailmalla noin 72 miljoonan lipputulot. Lehti huomauttaa, että summa ei ole kehno, mutta kun sitä verrataan siihen, kuinka paljon elokuvan tekeminen maksoi, voidaan elokuvaa pitää floppina.

Elokuvan tekeminen maksoi Varietyn mukaan yli 115 miljoonaa euroa. Tuotannosta kerrotaan lehdelle, että elokuvan pitäisi kerätä lipputuloja noin 251 miljoonaa euroa, jotta se ei jää tappiolle. Tällä hetkellä elokuvasta on siis tulossa Disneylle kallis floppi.

Jack Londonin rakastettuun kirjaklassikkoon perustuva Erämaan kutsu kertoo Buck-koirasta, joka myydään vetokoiraksi.

Kriitikoilta Fordin ja animaatiokoiran seikkailu on saanut ristiriitaisen vastaanoton. The Guardian kuvailee arviossaan elokuvan jäävän aikaisempien Erämaan kutsu -filmatisointien jalkoihin, joissa Buckin roolissa on nähty oikea koira.

Myös New York Times kuvailee uuden Erämaan kutsun olevan aikaisempia ”hampaattomampi”, mutta houkuttelevan varmasti lapsiperheet elokuviin.

Erämaan kutsu perustuu Jack Londonin samannimiseen kirjaan. Kirjasta on tehty lukuisia filmatisointia, mutta aikaisemmissa Buck-koiraa on esittänyt valkokankaalla oikea koira.

Cinemablend-sivusto kehuu elokuvan tietokoneanimaation olevan huippuluokkaa, mutta samalla alkuperäisen tarinan rosoisuutta on hiottu lapsiystävällisemmäksi.

– On kohtia, joissa Buck liikkuu luonnottomasti. Niinä hetkinä koira muistuttaa Scoopy Doota, sivusto kirjoittaa.

Erämaan kutsussa Buck myydään Yukoniin kullankaivajille vetokoiraksi ja lopulta se taistelee tiensä koiravaljakon johtajaksi.

Hollywood Reporter vertaa elokuvaa esimerkiksi Leijonakuninkaaseen, jossa seikkaili tietokoneella luotuja laulavia leijonia.

– Välillä odottaa koiran ja muiden elokuvan eläimien laulavan, The Hollywood Reporter kirjoittaa.

Indiewire-sivusto kritisoi Fordin ja digikoiran keskinäisen kemian olevan hukassa ja koiran käyttäytyvän välillä hämmentävän ihmismäisesti.

– Ei elokuva mikään Cats ole, mutta CGI koirat eivät ole paljonkaan parempia, sivusto julistaa ja vertaa elokuvaa viime vuoden jättifloppiin Catsiin.

– On ihme, ettei studio vain heittänyt pyyhettä kehään ja antanut koiran puhua.