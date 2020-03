Pikamuodin karmea totuus paljastuu suosituille suomalaisbloggaajille Myanmarissa – alkavat itkeä paikallisesta näystä

Muotia rakastavat somevaikuttajat kohtaavat karun todellisuuden Myanmarissa, josta pikamuoti lähtee maailmalle. Itku tulee erityisesti paikallisella nahkatehtaalla.

Oletko ikinä ajatellut, mitä yhden t-paidan valmistaminen vaatii?

Jos et, niin älä huoli, et ole ainoa – ja onneksi asiaan tulee nyt muutos.

Ylen uutuusohjelma, brittiformaattiin perustuva Verta, hikeä ja t-paitoja vie neljä suomalaista muotialan vaikuttajaa Myanmariin, jossa valmistetaan suuri osa länsimaiden pikamuodista.

Pikamuoti on maailman saastuttavimpia ympäristöongelmia ja vakavimpia ilmastouhkia.

Edes muotia rakastavat vaikuttajat ja bloggarit eivät tiedä, mikä heitä paikan päällä odottaa – ja reaktiot ovatkin todella aitoja.

Mansikkka-nimellä tubettava Maiju Voutilainen, 23, on todella järkyttynyt näkemästään – esimerkiksi vierailu paikallisella nahkatehtaalla saa hänet voimaan fyysisesti pahoin.

Maiju Voutilainen eli tubetähti Mansikkka omistaa enää noin 40 vaatekappaletta. Jatkuva shoppailu, ilmaiset pr-vaatteet ja alennusmyynnit ovat vaihtuneet vastuullisempaan kuluttamiseen. Hän ostaa vaatteensa kirpputoreilta, on kasvissyöjä ja harkitsee pitkään lentolippujen ostamista.

– Nahkaa on niin helppo ajatella vain materiaalina, ja työntää sen alkuperä ja kaikki sen läpi kulkemat vaiheet pois mielestä. Täällä sain lopulta kohdata sen silmästä silmään melkein kirjaimellisesti, kun vetelin terällä karvaa kuolleen lehmän kasvoilta, Maiju kertoo ohjelman kuvauksista.

Maiju ei ole pikamuodin suurkuluttaja, kuten ei myöskään muotisuunnittelua opiskeleva 26-vuotias Veikko Seppälä, joka tekee itse suurimman osan vaatteistaan.

Sen sijaan A-Lapset tubettaja Joona Puhakka, 21, ostaa viiden euron t-paitoja jatkuvalla syklillä ja somevaikuttaja Sandra Hagelstam, 31, kertoo omistavansa yli sata t-paitaa.

Myanmar avaa kaikkien silmät.

Aloitusjaksossa vaikuttajat työskentelevät puuvillapellolla ja tajuavat, miten suuri vaiva on kerätä yhden t-paidan verran puuvillaa.

Aloitusjaksossa nähdään, miten luksusresortista haaveilleet vaikuttajat kuljetetaan paikalliseen myanmarilaiseen kylään ja laitetaan nukkumaan samoihin oloihin, missä paikalliset nukkuvat – lattialle hyttysverkkojen ympärille.

Helsingissä ja Lontoossa asuva Sandra kertoo törsäävänsä vaatteisiin tuhansia euroja kuukaudessa.

Hän on ottanut matkaan mukaan ison kasan vaatteita ja raahaa suurta matkalaukkua perässään paikkaan, jossa paikallisilla ihmisillä ei ole juuri mitään.

– Silloin tuli todella turhamainen olo, kun tajusin ottaneeni kaikenlaisia vaatevaihtoehtoja mukaan, ja laukkua piti raahata mutapoluilla ympäriinsä. En ollut tajunnut, millaiset ne olot siellä ovat, Sandra kertoo IS:lle.

– Ajattelin, että olen aika jalat maassa -tyyppi, sillä olen mökkeillyt paljon ja kasvanut maalla. Mutta ulkomaanreissuni ovat olleet enemmän sellaisia luksusreissuja: en ole esimerkiksi ikinä reppureissannut enkä kantanut rinkkaa selässä.

Vaikuttajien ensimmäisenä tehtävänä on kerätä päivän ajan puuvillaa, jotta he ymmärtäisivät, millainen työ yhden t-paidan valmistamisessa on.

Sandra Hagelstam omistaa yli sata puuvillasta valmistettua t-paitaa, ja tajuaa vääristyneen kulutuskäytöksensä poimiessaan itse puuvillaa pelloilta.

35 asteen paahtava kuumuus puuvillapellolla vie mehut. Päiväpalkka on kolme euroa ja Sandra saa kerättyä yhden kassillisen puuvillaa, joka vastaa yhtä t-paitaa.

T-paidan valmistamiseen käytetään yhtä paljon vettä kuin mitä ihminen tarvitsee kolmessa vuodessa.

Pahinta Sandralle on kuitenkin näky nahkatehtaalla. Sandra rakastaa etenkin nahkakenkiä.

– Nahkatehdas oli ihan kamala. Itkin ja olin niin surullinen näkemästäni, Sandra kertoo.

– Nahat oli suolattuja, joten olimme ihan suolassa. Nahkoja liotettiin neste- ja happoaltaissa, joissa pesi valtava määrä hyttysiä. Siellä haisi kuollut lehmä, hyttyset söivät meitä ja happo ja suola polttivat ihoa.

Ohjelman tekeminen koskettaa kaikkia Myanmariin matkanneita, eikä surulta ja kyyneliltä vältytä. Jokainen lupaa muutosta omaan kulutuskäyttäytymiseensä.

Vaikuttajien matkassa kulkee ohjelman juontaja Susani Mahadura, jolle rankinta oli nähdä, mitä tapahtuu tekstiilien värjäyksessä käytetyille myrkyllisille kemikaaleille.

– Kaikki kemikaalit päästetään suoraan viereiseen jokeen, ja joen nimeksi on annettu Blue River, koska se on kirkkaan sininen joki. Sininen väri on pelkkää myrkkyä, Susani kertoo.

– Näimme, miten lapset leikkivät joessa ja lehmät joivat sitä vettä. Se myrkkyvesi aiheuttaa ihmisille syöpää ja kaikki saastuu – koko ympäristö. Se oli sellainen hetki, kun tajusin, että me emme voi ihmiskuntana jatkaa tällä tavalla, Susani sanoo.

Sandra kertoo, että vierailu Myanmariin laittoi hänen kulutuskäyttäytymisensä osittain uusiksi.

– Itseäni alkoi ällöttää kaikki se omien tavaroiden määrä, ja kunnioitus omia vanhoja vaatteita kohtaan kasvoi todella. Kunnioitan niitä vaatteita, joita minulla jo on, huolehdin säilytyksestä, pesen hyvin ja käytän niitä pitkään.

Ennen ohjelmaa tuhansia euroja vaatteisiin kuukaudessa tuhlannut Sandra kertoo vähentäneensä vaatteiden ostamista.

Sekin laittoi miettimään, ettei vaatteiden hinta kerro välttämättä totuutta siitä, millaisissa oloissa vaatteet tehdään. Sadan euron t-paita saatetaan valmistaa yhtä surkeissa oloissa kuin kolmen euron t-paita.

– Kuluttajan on mahdoton tietää jokaisen vaatteen alkuperää, mutta on vastuullista välittää siitä, missä se on tehty.

Sandra uskoo sortuvansa vieläkin toisinaan ostamaan pikamuotia, mutta aikoo harkita jokaista ostopäätöstään paljon tarkemmin.

– Kaikki pienetkin teot ja päätökset vaikuttaa. Vaatteiden kierrätys on tärkeää ja käytän itse paljon vaatteiden lainauspalveluita, jotka ovat Lontoossa jo todella iso trendi. Toivottavasti se laajenee Suomeenkin, Sandra sanoo.

– Tärkeintä vaatetta ostaessa on miettiä, istuuko se juuri omalle vartalolle ja tuleeko sitä käytettyä paljon. Ensin pitää tutustua omaan tyyliin ja miettiä, millaisesta tyylistä todella pitää, ettei osta mitään turhaa. Ja ensisijaisesti kannattaa katsoa omaan vaatekaappiin. Kaiken ei tarvitse olla aina uutta.

Verta, hikeä ja t-paitoja tiistaisin 3.3. alkaen TV2 klo 21.00 ja Yle Areena