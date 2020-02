Henry on aina viihtynyt huvipuistolaitteissa, joten robottikäden kyyti ei saanut hänen päätään pyörälle.

Kun teuvalainen Henry Aho, 40, istui hurjannäköisen, kahdeksanmetrisen robottikäden kyytiin, ei hän voinut aavistaa, että kuuden minuutin pyörityksen jälkeen olisi 30 000 euroa rikkaampi.

Henry Aho on osallistunut erilaisiin TV-visailuihin ennenkin, mutta on joutunut palaamaan kotiin aina tyhjin taskuin. Tällä kertaa onni potkaisi oikein kunnolla. Tulevat viikot näyttävät, saako mies seuraa, vai jääkö hän Suomen ainoaksi Mental Samurai -tittelin haltijaksi.

Ohjelman jaksot kuvattiin Madridissa Espanjassa viime vuoden syyskuussa. Kuvauspäivä oli hikinen, pitkä ja rankka.

– Edellispäivänä lähdettiin reissuun, ja kuvauksia odoteltiin studiolla seitsemän tuntia. Siinä paloi tupakkaakin varmaan neljä askia. Olin hirveän väsynyt, kun oma vuoroni koitti. Ehkä se oli vain hyväkin – en jaksanut hätäillä liikaa.

Jännitys katosi kolmannen kysymyksen jälkeen.

– Sain helpot kysymykset. Pelkäsin etukäteen, että joudun laittamaan jotain tubettajia ja hiphoppareita ikäjärjestykseen. Niistä en olisi tiennyt mitään. Voitto oli ihan tuurista kiinni, mutta kyllä hyvistä hermoistakin oli hyötyä.

Kysymykset olivat selvää pässin lihaa miehelle, joka on koko ikänsä lukenut paljon ja kirjoittanut kirjoja itsekin.

– Vähän kyllä mietin niitä surmanluoteja, että oliko niitä viisi vai kahdeksan. Aika äkkiä oikea vastaus tuli mieleen. Kisassa oli tärkeää olla nopea, mutta hyvin rauhallinen, koska jonkin ”totta vai tarua” -kysymyksen olisi äkkiä voinut ymmärtää väärinkin.

Henry asuu omakotitalossa kihlattunsa, tämän pojan sekä kolmen kissan kanssa. Yksi kissoista on nimeltään Hyrrä. Samanniminen kissa esiintyy Henryn Ukko ja Hyrrä -romaanissa.

Korkokenkäostoksille New Yorkiin

Voittorahoilla Henry lupasi viedä ”emäntänsä” New Yorkiin korkokenkäostoksille ja ostaa itselleenkin uudet kengät.

– Nyt minä sitten taidan olla ”Kenkä-Henkka”, hän virnuilee ja kertoo lunastavansa lupauksensa tulevana syksynä. Tämä tarkoittaa Amerikan-reissua yhdessä kihlattu Maarit Mikkilän kanssa.

Vaikka Maarit onkin enemmän tennari- kuin korkokenkänaisia, Henry tietää, ettei naisella voi olla koskaan liikaa kenkiä.

– Lupasin ostaa hänelle myös tasosaumurin. Se on jokin ompelukoneen tapainen laite. Maarit on tosi taitava ompelemaan ja tekemään käsitöitä, oli tehnyt myös Aku Ankka -teepaidan, jota käytin kuvauksissa.

Tatuointi ja 480 euron Nissan

Voittorahoista osan Henry sijoitti tatuointiin. Sitä mies on piilotellut hihansa alla pari viime viikkoa.

– Ehdotin läpällä muille saman päivän kisaajille, että otetaan Mental Samurai -tatuoinnit, jos päästään loppuu astin. Muut oli mukana, ja pitihän se sitten ottaa.

Oman kylän tatuointitaiteilija Pasi Rantala loihti Henryn käsivarteen Mental Samurai -tatuoinnin. Toinen samassa kädessä oleva kuvio on otettu kännipäissä ja jäänyt rahapulassa kesken.

Kolmas voittorahoilla tehty investointi on ”urheiluauto”, 480 euron Nissan Micra. Sitä Henry tarvitsee, kun menee taas kesätoimittajaksi paikallislehti Tejukaan.

Ammatiltaan hän on kirjailija, mutta sillä mies ei itseään elätä, vaikka on julkaissut jo peräti 26 kirjaa ja ollut mukana parissa kymmenessä antologiassa sekä kirjoittanut yhden näytelmänkin. Tuorein kirja on keihäänheittäjä Pauli Nevalan elämänkerta, joka ilmestyi viime kesänä.

– Kirjojani on myyty muutamasta sadasta vähän päälle tuhanteen kappaleeseen. Pitäisi myydä tuhannesta kymmeneen tuhanteen, jotta hommalla eläisi, jos silloinkaan. Totta kai haluaisin elättää itseni kirjoittamalla. Kirjoittaminen on kuitenkin sitä, mistä kaikkein eniten nautin.

Henry on julkaissut yhteensä 26 kirjaa. Eniten teuvalaiskirjailijaa inspiroivat kauhu ja huumori.

Henry Ahon kirjoista löytyy kauhua, huumoria ja tarinoita lapsille. Sattumalta yhdessä kirjassa tarjoillaan myös samuraimeininkiä.

– Jos jotakuta kiinnostaa, mitä olen kirjoittanut, suosittelen lukemaan Ukko ja Hyrrä -romaanin, jonka on kustantanut Reuna ja joka on omasta mielestäni paras.

Juuri nyt hän viimeistelee kauhukirjaa, ja työn alla on uusi lastennäytelmä. Edellinen näytelmä, Minivampyyrien mahtitattiretki, keräsi yli tuhat katsojaa Teuvalla, jossa Minivampyyri-hahmot jäivät elämään muun muassa keskelle kylää rakennettuun skeittiparkkiin.

Apuraha-anomuksien laatiminen on tuttua puuhaa kirjailijalle. Työn ohessa syntyy myös hakemuksia tositeeveeohjelmiin ja visailuihin.

– Visailuihin en tämän jälkeen taida enää osallistua, mutta suuri haaveeni on päästä Selviytyjiin!

Tällä hetkellä mies hankkii leipää kunnan hommissa muun muassa talonmiehenä.

Neljä vuotta ilman viinaa

Henry esiteltiin Mental Samurai Suomen katsojille kirjailijana, joka on lopettanut päihteiden käytön. Kesäkuussa tulee neljä vuotta siitä kun Henry sulki korkin.

– Siihen asti olin käynyt baarissa sillä periaatteella, ettei ole mitään järkeä juoda vain yhtä kaljaa, vaan jos menee, pitää juoda vähintään kymmenen. Kunnes kroppa alkoi olla siinä kunnossa, ettei se kestä enää juomista, eikä kestänyt pääkään: En ole ollenkaan enää niin terävä kaveri kuin parikymppisenä, vaikka voitinkin Mental Samurain. Aivosoluja on kuollut paljon.

– Mistään ei tule mitään, ei ainakaan kirjoittamisesta jos dokaat kaksi viikkoa putkeen ja sen jälkeen makaat viikon sängyssä nukkumatta ollenkaan. Muisti meni usein, ja mokasin aina.

Mental Samurai -titteli sopii Henrylle, sillä hän on soittanut heviä Mental-nimisessä bändissä yläasteikäisenä.

Hän oli vuosien varrella hakenut apua erilaisista hoitomalleista, mutta vasta Tommi Läntisen, raitistuneen muusikon kanssa käyty yksityinen Facebook-viestinvaihto pitkän ryyppyputken jälkeen osui ja upposi.

Henry käy baarissa edelleen, mutta vain pelaamassa biljardia ja juomassa vissyä. Hän ei tuomitse alkoholin käyttöä, vaan toteaa viinan olevan mahtava juoma niille, joille se sopii.

– Mulle se ei sopinut.

Ujo ja vaatimaton

Suomen Mental Samurai kertoo olleensa nuorena todella ujo ja kärsineensä kovasta esiintymiskammosta. Kirjailijan ura sekä esiintymiset kirjamessuilla ja telkkarissa ovat helpottaneet jälkimmäistä, mutta edelleen Henry sanoo olevansa ujo.

– Ujo ja vaatimaton, sellainen tyypillinen pohjalainen, joka on aina vähän parempi kuin muut, hän nauraa.