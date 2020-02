Rajun ja henkilökohtaisen Marilyn-elokuvan kuvaukset aiheuttivat Anna Erikssonille ahdistusta, rytmihäiriöitä ja unettomuutta

Anna Erikssonin uskalias M-elokuva saa tv-ensi-iltansa lauantaina. Nyt hän kertoo, miten Marilyn-elokuvan teko johti umpikujan kautta onnistumiseen. – Itsensä ohjaamisessa on äärimmäinen vapaus. Siinä voi mielivaltaisesti itselleen mitä haluaa, ja silti olla täysin tilanteen herra, Eriksson kertoo IS Tv-lehdelle.

Alitajunnan näyt, näyttelijä Marilyn Monroen seksuaalisuus ja kuolema hallitsevat näyttelijä Anna Erikssonin ensimmäistä pitkää elokuvaa M, joka saa tv-ensi-iltansa Teema & Fem -kanavalla lauantaina 29.2. klo 23.15.

Arvostetuilla Venetsian elokuvajuhlilla maailmanensi-iltansa saanut teos käsittelee Marilynin myyttiä rohkein vedoin, kokeellisen elokuvan vahvoin keinoin.

Mukana on hätkähdyttäviä näkyjä, joissa näyttelijälegendan viimeiset vaiheet ja häneen kohdistetut paineet kytkeytyvät erottamattomasti toisiinsa tajunnanvirran, mielleyhtymien ja hätkähdyttävänkin kuvaston avulla.

Pääosassa Marilyninä on laulajanakin tunnettu Eriksson itse, joka heittäytyi rooliinsa täysillä – mikä tarkoitti myös alastomuutta.

M-elokuvaa kuvattiin neljän ja puolen vuoden ajan, suurimmaksi osaksi Portugalissa. Anna Eriksson näyttelee itse pääosaa.

Heti elokuvan alussa on kohtaus, jossa kuolleen Marilynin iho viilletään auki, ja sen alle ommellaan yöperhonen. Toisissa kuvissa alaston näyttelijäikoni puhuu seksistä termeillä, jotka olisivat aiheuttaneet skandaalin vielä Marilynin omana aikanaan.

Elokuvassa kiteytyvät Marilynin monet ristiriitaiset puolet. Pohjaton seksuaalisuus törmää elokuvassa itsetuhoon, ja ihailu hyväksikäyttöön.

Erikssonin mukaan kuoleman ja seksuaalisuuden yhteys oli koko elokuvan alkuperäinen ajatus – niin tärkeä osa Marilynin myyttiä, että niitä ei voi sivuuttaa. Hän teki elokuvaa pitkään, neljä ja puoli vuotta.

Provosoivan elokuvan ensimmäiset kuvaukset olivat vuonna 2013. Alkusysäyksen elokuvalle antoi Sarah Churchwellin feministinen tutkimus The Many Lives of Marilyn Monroe (2004), jonka Eriksson luki melkein vuosikymmen sitten.

– Sen jälkeen jäin Monroeen nalkkiin. Hänestä tuli minulle pakkomielle. Ajatus jäi vuosiksi muhimaan.

Niiden aikana Eriksson luki kymmenittäin Marilynistä kirjoitettuja kirjoja. Kuvat, tarinat ja assosiaatiot kypsyivät mielessä vähitellen.

– Jossain vaiheessa mietin videoteoksen tai musiikin tekemistä. Sitten päädyimme kuvaamaan Portugalissa lyhytelokuvaa, josta tulikin pitkä elokuva.

Apuna olivat Erikssonin ystävät, kuvataiteilijat Petri Salo ja Axel Sutinen, joiden ystävä omisti talon meren rannalta Portugalista.

– Iso talo sekä sitä ympäröivä kasvillisuus ja rannat olivat täydellisiä. Paikka on todella kaunis. Siinä on kummallinen tunne Los Angelesista, ja samaan aikaan se ei ole Los Angeles.

Aluksi Eriksson kuvasi elokuvaa lomillaan, noin kolme kertaa vuodessa. Pikku hiljaa matkoja Portugaliin kertyi yhä useammin, ja tekeminen muuttui kokopäivätyöksi. Muutama kohtaus kuvattiin myös Meksikossa.

Anna Eriksson kuvasi teosta lomillaan, mutta vähitellen elokuvan tekeminen muuttui kokopäivätyöksi.

– Tämä oli minulle myös elokuvakoulu. Opin elokuvaleikkausta samalla, kun etsin teoksen kieltä ja rakennetta. Siihen meni todella paljon aikaa, mutta olin hyvin pitkämielinen. Se oli ainoa tapa saada tämä valmiiksi.

Kokeellinen muoto oli lähtökohtana alusta asti. Perinteistä tarinallista näytelmäelokuvaa Eriksson ei suunnitellut missään vaiheessa.

– Jouduin monta kertaa umpikujaan miettiessäni, miten saan Marilyniin liittyvät ajatukseni, tunteet ja alitajunnan näyt luoduksi ja toteutettua.

Ohjaamisen, käsikirjoittamisen ja leikkaamisen lisäksi Eriksson loi elokuvan äänimaailman. Luomiseen oli täysi vapaus. Esimerkiksi Marilynin seksiä käsittelevät puhelinkeskustelut hän käsikirjoitti vasta materiaalia leikatessa.

– Työvaiheet kulkivat rinnakkain. Prosessi tempaisi kokonaisvaltaisesti mukaansa. En odottanut mitään, halusin vain palavasti saada tämän valmiiksi.

Erikssonin mukaan oli luojan lykky, että hän sai tehdä elokuvaa juuri niin kauan kuin halusi.

– Tuntuu, että taidekin on nykyään ahdettu kvartaaleihin, että täytyy suorittaa ja tehdä nopeasti. Koko ajan pitäisi uudistua ja luoda uutta, mutta en tiedä, onko se oikeasti niin. Kenties se on vain kuvitelmaa.

Kohtauksista osa on muunnelmia Erikssonin omista unista. Hänelle M-elokuva on hyvin henkilökohtainen työ.

– Yritin olla sensuroimatta näkyjä ja ottaa ne mahdollisimman puhtaasti osaksi elokuvaa. Jos menee tarpeeksi luovaan tilaan, siinä pysyy jopa unissaan.

Elokuvan muodon löytämiseen meni paljon aikaa. Sääntöjä ei ollut. Tavoitteena oli luoda imu, joka kuljettaa mukanaan.

– Se oli vähän kuin maalausta silmille.

Lopputuloksesta on aistittavissa Erikssonin oma rakkaus amerikkalaiseen avant garde -elokuvaan. Esikuviin kuuluvat lajityypin klassikkotekijät Maya Deren ja Kenneth Anger.

– Tavallaan myös David Lynch. Hän on niin omiaan luomaan elokuviinsa maailmoja, ja maailma on loppujen lopuksi kaikkein tärkein.

Katsojan eteen heitetään elokuvassa raaka lihanpala.

Kuoleman kierre on yksi elokuvan teemoista. Päähenkilö on päätynyt eräänlaiseen välitilaan.

Vaikka alitajunta on jokaiselle oma, Eriksson näkee sen myös yhdistävän ihmisiä. Hänelle on tullut yllätyksenä, miten voimakkaita mielikuvia elokuva hänessä itsessäänkin yhä herättää.

– Yöperhoskohtaus sekä lihaisat ja veriset näyt kuuluvat näihin. Kehollisuus on niin voimakkaasti läsnä Marilynin myytissä, että halusin liittää sen mukaan väkivaltaisellakin tavalla.

Erikssonilla ei ole näyttelijän koulutusta, mutta kuvauksissa hän joutui manipuloimaan itsensä hysterian partaalle. Voimakkaisiin tunnekokemuksiin eläytyminen johti ahdistukseen ja huonoon oloon.

– Hermostuneisuudesta ja ylivirttyneestä tilasta syntyy omia ongelmiaan. Minulle ne aiheuttivat rytmihäiriöitä ja unettomuutta. Mitään muuta mahdollisuutta ei kuitenkaan ollut, Eriksson huomauttaa.

– Täysin fiktiivisen teoksen tekeminen henkilöstä nimeltä Marilyn Monroe on jo itsessään niin väärin, että täysillä heittäytyminen on ainoa reilu tapa tehdä se. Siinä ei tavallaan itsekään tiedä, mitä tulee tapahtumaan.

–Jossain vaiheessa kuvauksia alastomuuden unohti, eikä se enää sen jälkeen merkinnyt mitään, Eriksson sanoo.

Ohjaaminen tarkoitti myös täyttä valtaa siihen, mitä elokuva sisältää ja miten se toteutetaan. Erikssonin mukaan alastomana kameran edessä esiintyminen ei ollut helppo päätös.

– Siinä epämukavuusalueille meneminen toteutui äärimmäisessä muodossa, Eriksson toteaa.

Kuvaajana oli Erikssonin oma puoliso, valokuvaaja Matti Pyykkö. Muut näyttelijöistä ovat Erikssonin ystäviä.

Pääroolissa hän sai tehdä itse päätökset siitä, millainen Marilyn-hahmo elokuvassa nähdään.

– Itsensä ohjaamisessa on äärimmäinen vapaus. Siinä voi käyttää itseään hyväksi, tehdä mielivaltaisesti itselleen mitä haluaa, ja silti olla täysin tilanteen herra ja ottaa valta ohjaajana.

– Se on kummallinen yhdistelmä, ja hirveän vapauttavaa, Eriksson kuvailee.

Vallankäytöstä on viime vuosina puhuttu laajasti julkisuudessa. Muun muassa elokuva- ja musiikkialalta on paljastunut häirintätapauksia.

– Kaikkein tärkeintä on, että asiat on nostettu esiin. Minusta on kuitenkin kurjaa, että kaikessa tärkeydessään #MeToo-keskustelu on hieman jyrännyt alleen sen, että myös naiset tekevät kiinnostavaa elokuvaa.

Eriksson toivoo, että naiset ottavat vallan itse käsiinsä.

– Valta-sanassa on negatiivinen klangi, mutta ei siinä tarvitse olla. Valta on sitä, että ottaa vastuuta ja on itsepintainen näkemyksissään, puskee sitä kohti.

– Näitä tärkeitä valintoja pitää uskaltaa tehdä. Kukaan ei niitä puolestasi tee. Kyllä siinä on yksi ihmiselämä mennyt, että senkin oppii, Eriksson sanoo hiljaa.

Uusi elokuva on tekeillä, mutta laulamista artisti ei aio missään tapauksessa lopettaa.

Toinenkin elokuva on jo tekeillä. Myös sen tyyli on kokeellinen.

– Siihen tulee monta tarinaa lomittain. Yhdessä on robottinaisia, toisessa on tiedenainen Hongkongissa ja kolmannessa on äiti ja poika, jotka eivät poistu asunnostaan ollenkaan.

– Kaikkia tarinoita yhdistää kuolemattomuuden toive ja maailmanlopun odotus. Nämä elokuvieni aiheet ovat niin iloisia! Eriksson tokaisee sarkastisesti.

Kuvaukset alkavat ensi talvena sekä Hongkongissa että Suomessa. Yhtenä kuvauspaikkana on Paimion parantola.

Syksyn 2018 Venetsian maailmanensi-illan jälkeen elokuvaa on esitetty Helsingissä Rakkautta & Anarkiaa -festivaaleilla ja muutamissa muissa erikoisnäytöksissä. Ulkomailla elokuvaa on esitetty eurooppalaisten festivaalien lisäksi muun muassa Meksikossa, Etelä-Afrikassa ja Kanadassa.

Festivaalimenestystä Eriksson kuvailee täydelliseksi yllätykseksi.

– Koko vuosi on ollut valtavan kiinnostava. Keskustelut ihmisten kanssa ovat olleet ihan hirveän hienoja.

Toukokuussa Rauman taidemuseossa avautuu elokuvaan pohjautuva taidenäyttely. Samassa yhteydessä julkaistaan elokuvaan kytkeytyvä kirja. Laulaminen ja esiintyminen jatkuvat silti vastaisuudessakin elokuvanteon rinnalla.

– En missään tapauksessa ole lopettanut laulamista! Nytkin esiinnyn koko kesän, ja syksyllä on muutama konsertti. Nautin esiintymisestä todella paljon.

Ennen elokuvaa: Anna Eriksson, lauantaina 29.2. Teema & Fem klo 23.10.

M, lauantaina 29.2. Teema & Fem klo 23.15.