Thaimaan luolapelastusoperaatiosta muistettava sukeltaja Mikko Paasi kuvaa elämäänsä uutuusohjelmassa – liikuttava hetki 4-vuotiaan tyttären kanssa

Sukeltaja Mikko Paasille luola merkitsee seikkailua. Joka kulman takana on jotakin uutta ja pitää mennä eteenpäin nähdäkseen, mikä odottaa.

Extremepäiväkirjoissa nähtävä Mikko Paasi on intohimoinen luolien ja hylkyjen metsästäjä.

Aina kun menee veden alle, kaikki huolet unohtuvat hetkeksi aikaa pinnalle. Näin Mikko Paasi kuvailee sukeltamista, jonka hän sanoo olevan parasta meditaatiota. Pinnan alla on rauha.

Suomalaiset muistavat Paasin Thaimaan äärimmäisen vaarallisesta luolapelastusoperaatiosta kesältä 2018, mutta uusi Extremepäiväkirjat-sarja näyttää sukeltajasta suurelle yleisölle tuntemattomamman puolen. Paasi on näet intohimoinen luolien ja hylkyjen metsästäjä, joka on etsinyt viimeiset 15 vuotta hylkyjä Etelä-Kiinan merellä. Häntä kiehtovat paikat, joissa kukaan muu ei ole aiemmin käynyt.

Paasin löytämistä historiallisista hylyistä vanhin on Ming-dynastian (1368–1644) ajalta.

– Hylyissä kiehtoo se, että pystyy tavallaan ratkaisemaan palapelin palasen historiassa. Kun löytää jonkun laivan ja tutkii, mitä sen miehistölle tapahtui, ja pääsee kertomaan siitä. Nämä ovat uskomattomia, dramaattisia paikkoja kuvata. Toisen maailmansodan laivat ovat pystyssä, mutta eivät enää kauan. Ne ruostuvat, ja kansainväliset kalastajat sekä hylkyjen metsästäjät räjäyttävät niitä arvokkaan metallin takia. Teemme 3D-tallennusta, jotta niistä saadaan tarkka malli myöhempiin tutkimuksiin, Paasi kertoo.

Mikko Paasi kuvaa uutuusohjelmassa elämäänsä Suomessa ja maailmalla.

Kouluttajana Koh Tao Divers -sukellusfirmassaan työskentelevää Paasia on pyydetty moniin suomalaisiin tv-ohjelmiin. Hän on antanut pakit niistä kaikille. Extremepäiväkirjoille Paasi antoi mahdollisuuden, koska hän saa kuvata itse elämäänsä Suomessa ja maailmalla. Paasi on yksi sarjan tähdistä vuorikiipeilijä Lotta Hintsan, vapaasukeltaja Johanna Nordbladin, vuoristo-opas Ode Siivosen ja ultrajuoksija Juha Jumiskon kanssa.

– Porukka, jossa olen mukana, on oman alansa huippua. Oli mielenkiintoista päästä niin kovan tason joukkoon, hän kehuu.

Sukeltajan puoliso Krista ja 4-vuotias Isla-tytär näkyvät sarjassa. Ensimmäisen jakson sydämellisin kohtaus on, kun Maltalle kolmeksi viikoksi sukeltamaan lähtevä Paasi kääriytyy Islan kanssa hetkeksi peiton alle ja kuiskaa tyttärelleen, että aina kun yövalo palaa, tytär tietää isän ajattelevan häntä.

Mikko Paasi oli pelastamassa thaimaalaisia nuoria luolasta.

Seikkailu vetää Paasia pinnan alle, Lotta Hintsaa taas kaikista korkeimmille eli niin sanotuille kasitonnisille vuorille. Hintsa jättää jokaiselle huiputtamalleen vuorelle pienen korun muistoksi.

– Ihan kuin minut olisi luotu menemään ylöspäin. Pääsen käyttämään omia vahvuuksiani, mutta silti löytyy loputon määrä haasteita. Siedän myös korkeaa ilmanalaa aika hyvin. Vuoret ovat henkeäsalpaavan upeita ilmestyksiä. Haaste ja vaara kiehtovat. Vuorilla joutuu käyttämään aivoja, siellä ei riitä fyysisyys ja sopeutuvuus, Hintsa kuvailee kokemuksiaan.

Lotta Hintsa hakeutuu mielellään riskitilanteisiin, joissa voi haastaa itsensä.

Vanhemmiltaan Aki ja Marketta Hintsalta hän on saanut periksiantamattomuutta, sisukkuutta ja kivunsietokykyä. Isä opetti, että menestys vaatii uhrauksia. Niitä on tullut myös vuorikiipeillessä.

– Sekä isä että vuoret ovat opettaneet, että voimme itse määrittää, mitä menestys tarkoittaa. Minulle se merkitsi sitä, että lähdin toteuttamaan unelmiani vuorikiipeilijänä.

