Jukan, 42, työpäivä saa nolon käänteen, kun Tinni Wickström alkaa laukoa himokkaita kommentteja hänen ulkonäöstä: ”Jäätävä makuuhuonekatse”

Oululainen Jukka joutuu tietämättään Paasosen polttaritoimiston asiakkaaksi ja kokee elämänsä yllätyksen kesken työpäivän.

Paasosen polttaritoimiston seuraavassa jaksossa piilokamerajäynän uhrina on oululainen yrittäjä Jukka Köngäs, 42. Mies kuvittelee saapuneensa puhumaan yrityksestään Helsingissä järjestettyyn seminaariin, jonne Heikki Paasosen aisapari Tinni Wikström on tekeytynyt tahdittomaksi seminaarijuontajaksi.

Jukka aloittaa osuutensa Wickströmin oudohkojen kysymysten jälkeen. Wickström antaa miehelle tilaa kertoa omin sanoin kasvutarinansa ja vetäytyy takavasemmalle.

Pian Jukan aloituksen jälkeen Wickströmin puhelin alkaa soida. Nopeasti käy ilmi, että juontajan mikrofoni on jäänyt päälle ja hänen puhelunsa kuuluu seminaarihuoneen kaiuttimista Jukan jatkaessa sinnikkäästi esitystään.

– No moi. Eiku mä oon juontaa jotain ihan diipadaapaa jotain seminaaria, Wickström vastaa puhelimeen.

– Joo niin mulki, mä oon vetänyt ihan stetsonista. Nii nii, mut se äijä on kyl ihan kuuma, Tinni jatkaa.

Katso kiusallinen tilanne yllä olevalta videolta!

Jukka on silminnähden vaivaantunut ja hikikarpalot kohoavat hänen otsalleen. Hän yrittää silti pitää seminaariyleisön hyppysissään ja jatkaa esitystään.

– Tosi kuuma, Jukka toteaa ääneen huvittuneena.

– Se on vähän semmonen faijamainen. Eiku se on Oulusta, se on joku Jukka, Wickström selittää puhelimeen.

– Kohtuullisen silleen niinku haastava tämä tilanne tässä... Jukka vaikeroi salin puolella.

Ja tilanne sen kuin pahenee, kun Wickström jatkaa ”puheluaan” lavan takana äänen kailottaessa koko yleisölle.

– No siis sil on silleen kiltit silmät mut on sil semmonen jäätävä makuuhuonekatse. No en mä nyt duunissa ala pokailee ketään! No on näillä jotkut iltabileet, Wickström selostaa puhelimeen.

– Täytyy kattoo, mun pitää oikeesti lopettaa, mut kyl mä sen voin sanoo, et jos se mulle kuoharit tarjoo, niin kyl mä sille annan, Wickström täräyttää tekaistun puhelunsa päätteeksi.

Puhelun jälkeen Wickström porhaltaa takaisin seminaaritilaan ja keskeyttää Jukan esitelmän tylysti. Hän kuuluttaa lavalle ”seuraavan puhujan” eli Heikki Paasosen. Pian Jukalle selviää, että kyse onkin hänen polttareistaan eikä suinkaan äärimmäisen kiusallisesta seminaarista.

Paasosen polttaritoimisto Nelosella ja Ruudussa torstaisin kello 21.