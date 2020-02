Kommentti: Kuinka paljon perseilyä on liikaa? Tosi-tv:n kuningas Temptation Island on ensi kertaa vaikean paikan edessä

Temptation Island Suomessa ollaan nähty kaikki. Uudella tuotantokaudella on kuitenkin ominaisuuksia, jotka saattavat yllättää, kirjoittaa toimittaja Wilma Ruohisto.

Tunnustan. Temptation Island Suomi on alati kasvavasta viihderealityjen ja tosi-tv-ohjelmien repertuaarista ehdoton suosikkini. Genressä on viime vuosina on yritetty monenlaista touhua Love Islandista Paratiisihotelliin, mutta Temptation Island on lyönyt konseptillaan laudalta kaiken muun.

Tosi-tv:n kruunaamattoman kuninkaan tittelin saavuttanut, Pettämisestä ja viettelyksestä Thaimaan paratiisissa kertova TIS alkaa maaliskuussa jälleen uuden tuotantokauden voimin. Neljä pahaa-aavistamatonta pariskuntaa lähtee kolmeksi viikoksi koettelemaan parisuhdettaan sinkkujen keskelle trooppiseen ympäristöön.

Tai niin oli ehkä vuonna 2015, kun ohjelma saapui Suomeen ensi kerran. Vähänpä tiesivät!

Nyt formaatti ihanuudessaan ja kamaluudessaan kaikille – myös osallistujilleen – tuttu. Se ei ole tuotantokausien vieriessä menoa haitannut, päinvastoin: ohjelma on saanut aina vain ronskimpia käänteitä.

Sinkkumiehiä Temptation Islandin ykköskaudelta vuonna 2015.

Oikeastaan viimeisimpiä tuotantokausia katsoessa on tuntunut, että ohjelma yhä tutummaksi käydessään antaisi myös osallistujilleen luvan jättää moraalinsa ja Suomessa odottavan elämänsä kolmeksi viikoksi resortin naulakkoon. Tätä perseilyä kutsutaan TIS-termein myös muun muassa ”hölmöilyksi” ”läheisyydenkaipuuksi” ja ”vähän panemiseksi”.

Niin sanottu saturaatiopiste koettiin ohjelman viidennellä tuotantokaudella, kun Janne ajautui pettämään puolisoaan vietettyään saarella vain kahdeksan tuntia. Aikamoinen suoritus. Aikamoiset pohjat.

Ohjelmassa ollaan tultu kauas siitä, kun peiton heiluttaminen tv:ssä oli vielä shokki.

Viidennen kauden tapahtumat saivat lopulta kaikessa uskomattomuudessaan lopulta niin kovia kierroksia, että niistä on vaikeaa pistää riettaammaksi. Kuudennella kaudella pakkaa yritettiinkin sekoittaa heittämällä mukaan avoimessa suhteessa oleva pariskunta. Lopputulos oli melkoinen estottomuuden sekasotku, joka tärkeästä keskustelustaan huolimatta vei formaattia sivuraiteille sen alkuperäisestä konseptista.

Siis siitä, että pariskuntien tulisi pyrkiä vastustamaan saarella kohtaamiaan viettelyksiä.

– Eiköhän tässä ole nyt nähty kaikki, ystäväni puuskahti kutoskauden kahlattuaan.

Huomasin miettiväni samaa.

Onko Temptation Islandilla sitten vielä toivoa uudistua seitsemännellä tuotantokaudellaan? Ehdottomasti! Sen todistivat tuoreet neljä pariskuntaa, jotka julkaistiin tänään keskiviikkona.

Jokaisella pariskunnalla oli suhteessaan omat ongelmakohtansa, mutta muutamat toivotut ominaisuuden saivat heti jännittämään heidän puolestaan: yhtä paria lukuun ottamatta kaikilla oli takanaan yhteiseloa enemmän kuin vain muutama vuosi. Myös koko joukkueen keski-ikää oltiin saatu hivutettua täysi-ikäisyyden kynnykseltä lähemmäs kahtaviittä.

Seitsemännen kauden pariskunnat ohjelman pressitilaisuudessa keskiviikkona.

Nämä ovat ehdottomasti odotettuja uudistuksia. Henkinen ikä on tietty toinen juttu, mutta ainakin paperilla pareilla on elämänkokemuksen lisäksi myös enemmän kokemusta parisuhteestaan ja sen ongelmista.

Ohjelman suola on nimittäin se jännite, joka juhlissa toilailun ja aamuisen katumuksen välille pingottuu. Jos kumppani unohtaa parisuhteensa ensimmäisen Singhan sihahtaessa, ohjelman perusajatus vesittyy.

Ja se perusajatus on, että pariskunnilla olisi ohjelmassa jotain menetettävää – ja samalla voitettavaa.

Temptation Island Suomen 7. tuotantokausi alkaa 18.3. klo 21.