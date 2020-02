Anna Eriksson nähdään täysin alastomana elokuvassa, jota kuvattiin yli neljä vuotta – rohkea rooli Marilynina vaati laulajalta äärimmäistä heittäytymistä

Anna Eriksson ohjasi neljä ja puoli vuotta provosoivaa ensimmäistä elokuvaansa Marilyn Monroen myytistä. Se vaati häneltä täyttä heittäytymistä, alastomuutta ja vallan ottamista.

Rajut kuvat iskevät silmille. Ne on yhtä aikaa synkän rujoja ja tummanpuhuvan kauniita:

Auki viilletty iho ja sen sisään ommeltu perhonen. Räiskyvän punaiset huulet sysimustan nielun ympärillä. Sängyllä makaava alaston vaaleahiuksinen nainen, josta ei pysty sanomaan, onko hän elossa vai kuollut.

Nainen näyttää näyttelijälegenda Marilyn Monroelta. Häntä näyttelee laulajanakin tunnettu Anna Eriksson, M-elokuvan ohjaaja.

Alitajunnan ja unien kuvastoa lainaava elokuva on Erikssonin kokeellinen tulkinta Marilynistä.

– Kuoleman ja seksuaalisuuden yhteys oli koko elokuvan alkuperäinen ajatus. Ne ovat niin tärkeä osa Marilynin myyttiä, että niitä ei voi sivuuttaa, Eriksson perustelee.

– Kaikki Marilynistä kertovat kirjat päättyvät kertomukseen siitä, miten hän kuoli. Marilyn on ikään kuin kuolemansa vanki, ja me olemme myös sen ilmiön vankeja.

–Itsensä ohjaamisessa on äärimmäinen vapaus. Siinä voi tehdä itselleen mitä haluaa, ja silti olla täysin tilanteen herra, pääroolia itse näyttelevä Anna Eriksson kuvailee.

Marilynin kaltainen hahmo nähdään sekä alastomana että henkisesti paljaana. Sekä sellaisena kuin hänet elokuvista ja valokuvista muistetaan, mutta myös vanhana ja uurteisena.

Heti alussa elokuva menee Marilynin ihon alle – skalpellin avulla. Katsojan eteen heitetään muusiksi hakattu raaka lihanpala, joka poltetaan uunissa karrelle.

Provosoiva elokuva on Erikssonin ensimmäinen, ja hän työsti sitä pitkään. Vuoden 2013 ensimmäisistä kuvauksista valmistumiseen kului neljä ja puoli vuotta.

Ohjaajana Erikssonilla oli täysi valta. Siihen kuului sekin, että hän esiintyy elokuvassa alasti.

– Alastomuus ei ollut helppo päätös, mutta siinä epämukavuusalueille meneminen toteutui äärimmäisessä muodossa. Jossain vaiheessa kuvauksia sen unohti, eikä alastomuus enää sen jälkeen merkinnyt mitään.

– Jos olisin pyörinyt kohtauksissa kesämekossa, elokuvasta olisi tullut aivan toisenlainen.

Kuvaajana oli Erikssonin oma puoliso, valokuvaaja Matti Pyykkö.

– Kameran toisella puolella oli tärkeää olla henkilö, johon luottaa. Jotkut kuvaushetkistä olivat hyvin intiimejä, ja niitä olisi ollut kauhean vaikea tehdä kenenkään muun kanssa.

–En ihan heti keksi ainoatakaan henkilöä, joka olisi suoralta kädeltä suostunut tekemään niitä asioita, joita elokuvassa teen.

Elokuvassa esiintyy myös Erikssonin ystäviä. Pääroolin näyttelemiseen itse oli kuitenkin käytännön syy.

Erikssonin esittämä M sekä tutkii seksuaalisuuttaan että tuhoaa sitä. Päähenkilö on sekä päättäväinen että hauras, yhtä aikaa voimakas ja haavoittuva.

Tv-esityksen ansiosta elokuva tavoittaa ensimmäisen kerran laajasti Erikssonin ”oman” yleisön – sen, joka tuntee hänet toistaiseksi vain laulajana.

– On kiinnostavaa kuulla, millaista palautetta pitkään matkassani olleelta omalta yleisöltäni tulee. Ehkä he eivät ole tästä elokuvasta hirveän otettuja. Ehkä he ovat hieman yllättyneitä, Eriksson arvelee.

– Se tuskin on jäänyt kenellekään salaisuudeksi, että tämä on rankka elokuva.

M lauantaina Teema & Fem klo 23.15

