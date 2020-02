Ruotsalaiset tekivät suomalaiseen Klikkaa mua -sarjaan perustuvan tv-sarjan – Ilkka Villi yllättää ”skypeisänä”

Tiistaina alkaa uusi ruotsalaissarja Deitti, jossa yksinhuoltaja Ella liittyy Click Me -deittisivustolle, ja elämään alkaa tulla vauhtia.

Nelikymppisellä Ellalla on kolme lasta kahden eri miehen kanssa. Kiireinen työ ja yksinhuoltajan arki pitävät huolen siitä, että pari vuotta sinkkuna olleella naisella ei ole viime aikoina pahemmin ollut sutinaa. Niinpä hän liittyy Click Me -nettideittisivustolle, ja elämä saa vipinää.

Ella (Maria Sundbom Lörelius) ja Karl (Richard Ulfsäter).

Ruotsalainen Deitti perustuu Johanna Vuoksenmaan käsikirjoittamaan ja ohjaamaan Klikkaa mua -sarjaan (MTV3, 2011–2014). Vuoksenmaa on nähnyt Deitistä pari jaksoa.

– Olin onnellinen näkemästäni. Olen aina ollut wannabe-ruotsalainen ja ihaillut ruotsalaisia elokuvia sekä heidän elokuvakulttuuriaan. Jossain vaiheessa uraa sanoin, että haaveilen herääväni jonain aamuna ruotsalaisena elokuvaohjaajana. Sarjassa pläjähtää alkuteksteissä nimeni, joten tämä on lähin, mihin pääsen sitä haavetta. Unelmani on siis melkein toteutunut, Vuoksenmaa nauraa.

Useita Kultainen Venla -palkintoja voittanut Klikkaa mua herätti aikanaan kansainvälistä kiinnostusta.

– Nähtiin, että konsepti on uniikki, ja se optioitiin vuodeksi jopa Jenkkeihin. Asioiden realisoituminen Amerikassa on kuitenkin hirveän epätodennäköistä, mutta jo se, että siellä tultiin tietoiseksi tekemisistämme, oli Dionysos Filmsille merkkipaalu.

Klikkaa mua -sarjan käsikirjoittaja ja ohjaaja Johanna Vuoksenmaa.

Vuoksenmaa kertoo, että muutamat eurooppalaiset tv-yhtiöt olivat kiinnostuneita ostamaan sarjan suomalaisversion sellaisenaan.

– Summat, mitkä näissä kulkee, ovat pieniä. Olin käyttänyt paljon suomalaista musiikkia, joten musiikkien clearaaminen olisi tullut meille kalliimmaksi kuin mitä olisimme saaneet myymisestä, joten jouduimme kieltäytymään. Onneksi tänä päivänä nämä musiikkiasiat ovat huomattavasti helpottuneet.

Ruotsissa asiat etenivät, kun tuottaja Frida Bargo näki sarjan.

– Kerroin, mitkä elementit ovat olennaisia, muuten he saivat vapaat kädet. Deitissä casting on hieno, ja ihmisten lämpö on säilynyt. Onneksi päähenkilöt eivät ole mitään tytönheitukoita vaan ruuhkavuosinaisia.

Ellalla on kaksi läheistä ystävää.

– Kun Klikkaa mua kirjoitettiin, monissa tv-sarjoissa naisten välisten suhteiden kuva oli sitä, että he kilpailivat keskenään ja olivat tekemisissä vain puolisoiden tai työyhteisön kautta. Minulle oli tärkeää tuoda esille naisten ystävyys ja solidaarisuus, koska ilman hyviä ystäviä en olisi mistään kriisistä selvinnyt kyynistymättä. Onneksi Ruotsi-versio kantaa sen hienosti.

Alkuperäisessä sarjassa Siiri-tytön ”skypeisä” on italialainen, kun Deitissä se on suomalainen Tomi, jota näyttelee Ilkka Villi.

Sarjassa Ellan tyttären ”skypeisä” on suomalainen Tomi, roolissa on Ilkka Villi.

Myös Ellan ammatti on muuttunut.

– Yksi oleellinen asia konseptissa oli se, että henkilöt esitellään sen ristiriidan kautta, mitä he kertovat heidän profiilitekstissään ja mitä he oikeasti ovat. Se asia on myös säilynyt.

Deittailutarinat ovat itsenäisiä.

– Ohjelma sopii hyvin heille, jotka kaipaavat Klikkaa mua -jatkoa. Vaikka pitkät kaaret etenevät samoin, deitit ovat erilaisia, joten nähtävillä on tavallaan uusia jaksoja.

Eräs yksityiskohta lämmittää erityisesti Vuoksenmaan mieltä.

Ella ja lapset (Henry Thörnwall Taube, Nova Waldfogel ja Emma Comstedt).

– Kun poikani olivat pieniä, olin leffoja ja sarjoja tekevä häippä-äiti. Yritin kompensoida sitä niin, että kun olin kotona, teimme jotain hienoa. Kerran teimme kanaverkosta ja kipsinauhoista dinosaurusmaailman. Kun kirjoitin sarjaa, mietin, että mikä Ellaa v***ttaisi. Keksin, että se olisi, että Roopen ja Roosalindan isän uusi naisystävä olisi askarrellut dinosaurusmaailman lasten kanssa, Johanna Vuoksenmaa kertoo.

Deitistä hän huomasi, että kohtaus oli oli mukana.

– Dinosaurusmaailma oli matkustanut Pispalasta, poikieni sängyn alta, fiktiiviseen tukholmalaiskotiin, vähän muotoaan muuttaneena. Se oli aika hienoa.

