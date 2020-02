Kaltoinkohdeltu opiskelijasinkku Asleigh päätyi myymään seksiä kotonaan: ”Haluan epätoivoisesti ihmisten huomiota”

Louis Theroux’n uudessa dokumentissa kolme tavallista naista kertoo arjestaan seksityöntekijöinä. Vastikään Briteissä esitetyn dokumentin ympärillä kuohuu, sillä yksi naisista syyttää dokumentintekijöitä harhaanjohtamisesta ja ”rajan ylittämisestä”.

Toimittaja Louis Theroux tapaa uudessa dokumentissaan Theroux ja seksikauppaa kotona (Louis Theroux: Selling Sex From Home) kolme eri-ikäistä brittinaista, jotka ovat ryhtyneet maailman vanhimman ammatin harjoittajiksi.

23-vuotias opiskelijasinkku Asleigh on porukan nuorin ja tuorein yrittäjä. Hän on myynyt seksiä vasta muutaman viikon, mutta tehnyt aiemmin seksivideoita internetiin. Kolmekymppinen yksinhuoltajaäiti Victoria on ollut alalla puolestaan nelisen vuotta, ja hänellä on asiakkaitakin noin neljä päivässä.

Porukan vanhin on kuusikymppinen Caroline, entinen hammashoitaja, joka on aloittanut escort-palvelut vasta kypsällä iällä. Hän on myös porukan ainoana parisuhteessa: hän on ollut naimisissa 44 vuotta.

Theroux tutkii, miksi naiset myyvät seksiä ja mitä he tilanteestaan ajattelevat. Selvää on ainakin se, että internet ja sosiaalinen media ovat madaltaneet kynnystä ryhtyä seksityöhön. Punaisten lyhtyjen kortteleiden sijaan palvelujaan voi tarjota kätevästi vaikka omassa kodissaan.

Theroux on tuttuun tyyliin empaattinen, mutta ei kaihda vaikeita kysymyksiä. Dokumentin aikana tuodaan yhä vahvemmin esiin, miten kunkin naisen menneisyydessä on traumaattisia asioita.

Monien mielestä Theroux sortuu keittiöpsykologiaan hahmotellessaan syy-seuraus-suhdetta menneisyyden ja seksityön välille, mutta on jutussa jokin idea.

– Haluan epätoivoisesti ihmisten huomiota, sanoo Asleigh. Hänen historiaansa kuuluu muun muassa hyväksikäyttöä ja kaltoinkohtelua. Myös Victorian tausta on samankaltainen. Kumpikin tekee työtä ennen kaikkea rahan vuoksi, vaikka muitakin selityksiä annetaan.

Carolinen elämäntilanne ja -tarina poikkeavat muista. Hän sai kipinän seksityöhön tuttavaltaan. Lähes viktoriaaninen ja ankaran pidättäytyvä kotikasvatus on jättänyt jälkensä, ja hän kokeekin seksin myymisen olevan ennen muuta vapauttavaa.

Aviomies Graham tukee sinnikkäästi vaimoaan, ottaa valokuvia ja valitsee sopivia asuja. Silti miestä repivä ristiriita on ilmeinen.

Dokumentti esitettiin Britanniassa vastikään tammikuussa, ja se on jo poikinut pienoisen kohun.

Dokumentissa mukana oleva Asleigh on syyttänyt dokumenttiryhmää harhaanjohtamisesta sekä tarkoitushakuisuudesta. Hänen mukaansa dokumentissa seksityöntekijät kuvataan tarkoituksella stereotyyppisesti. Lisäksi hän syyttää yhden dokumenttiryhmän jäsenen ”ylittäneen rajan”.

BBC on kiistänyt syytökset.

Theroux ja seksikauppaa kotona tiistaina 25.2. TV2 klo 21.00