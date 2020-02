Kasmir paljastaa tv:ssä, miten julkisuus tuhosi hänen harrastuksensa – ei kyennyt menemään naku-uinnille ihmisten katseiden alle

Laulaja Kasmir kertoo Villa Hintikka -sarjassa, että hän lopetti uimisen, kun Vadelmaveneestä tuli hitti.

Laulaja Kasmir, 34, nousi raketin lailla kaikkien tietoisuuteen, kun hänen Vadelmavene-kappaleensa julkaistiin vuonna 2014. Kappaleesta tuli heti hitti ja se palkittiin vuoden biisinä Emma-gaalassa.

Ennen tähteyttä Kasmir työskenteli kokkina Helsingin ravintoloissa. Kasmir kertoo uudessa Villa Hintikka -sarjan jaksossa Marja Hintikalle, että hän harrasti ravintolauransa aikaan uintia Helsingin Yrjönkadun uimahallissa, joka tunnetaan naku-uinnistaan. Hallissa on erilliset uintivuorot miehille ja naisille.

– Siellä uidaan alasti. Se on toki jokaisen uimarin oma päätös, mutta musta on outoa, jos et ui alasti siellä, Kasmir selittää Hintikalle.

– Se oli tosi, tosi hyvää vastapainoa sille hetkiselle ravintolan keittiöduunille, hän jatkaa.

Laulaja myöntää Hintikalle, että hänen rakas harrastuksensa jäi pian sen jälkeen, kun hänen Vadelmavene-kappaleesta tuli todellinen megahitti ja ihmiset alkoivat tunnistaa hänet.

– Oikeastaan, kun Vadelmavene tuli ja Thomas Kirjonen olikin pikemminkin Kasmir, niin kyllä se sitten loppui.

– Sitä ahdistui silloin julkisuudesta niin paljon. Aluksi oli mageeta, kun jengi tunnisti, mutta sitten jossain vaiheessa sitä ei osannutkaan käsitellä ollenkaan, etenkään silleen, että olisin alasti Yrjönkadun uimahallissa ja joku on silleen, että ”aa tossa on toi Vadelmavene-jätkä, onpa se huonossa kunnossa”. Mukava ajatusleikki, mutta se kyllä kävi ton harrastuksen pälle aika kovasti.

Kasmir vuonna 2014, pian Vadelmaveneen julkaisun jälkeen.

Kuuluisuuden myötä Kasmir alkoi kokea paineita ulkonäöstään. Hän koki, ettei ollut tarpeeksi hyvässä kunnossa ja asia vaivaa häntä yhä.

– Tulee jotenkin niin super tietoiseksi varsinkin kropastaan ja siitä, ettei ole aikuisiällä ollut mitenkään ihan hirveän hyvässä kunnossa. On kollegoita, jotka on tosi hyvässä kondiksessa ja pitää itsestään huolta. Totta kai kun lähtee heihin vertaamaan, tulee siitä jotain riittämättömyyden tunnetta.

Laulaja tiedostaa, ettei itseä pitäisi verrata muihin. Silti sen välttäminen on hänelle hyvin vaikeaa vielä nykyäänkin. Hän vertaa itseään muihin artisteihin paitsi ulkoisesti, myös musiikillisesti.

– Kummasti, kun olet siellä omassa kuplassasi ja vertailet itseäsi kaikkeen muuhun, iskee sellainen pieni kateus sydämeen, Kasmir myöntää.

Villa Hintikka torstaisin klo 21.00 MTV3-kanavalla.