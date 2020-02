Antti J. Jokinen tuo menestysteoksia valkokankaalle: tuotannossa Muumipeikko ja pyrstötähti sekä Kun kyyhkyset katosivat

Muumipeikko ja pyrstötähti nähdään elokuvissa jo syksyllä.

Berliinin elokuvajuhlilla julkistettiin tänään lauantaina, että ohjaaja-tuottaja-käsikirjoittaja Antti J. Jokisen perustama tuotantoyhtiö Cinematicilla on tuotannossa Tove Janssonin legendaariseen Muumi-kirjaan pohjautuva Muumipeikko ja pyrstötähti -elokuva. Kehittelyssä on myös Sofi Oksasen bestselleriin perustuva elokuva Kun kyyhkyset katosivat.

Elokuvat toteutetaan yhteistyössä SF Studiosin kanssa. Tuotantoyhtiöillä on teossa myös Ilkka Remeksen teoksiin perustuvat Omerta: 6/12 ja Omerta: 7/12.

– SF Studios on meille loistava kumppani, koska tavoitteenamme on laajentaa markkinoitamme, ja koska haluamme jakaa levittäjämme ja kumppaneidemme kanssa vahvan, pitkäjänteisen vision. Odotan innolla, mitä tulevaisuus tuo, Antti J. Jokinen iloitsee tiedotteessa.

Antti J. Jokinen Berliinin elokuvajuhlilla lauantaina. Berliinissä julkistettiin, että Jokisen tuotantoyhtiöllä on teossa Muumi-elokuva sekä Sofi Oksasen Kun kyyhkyset katosivat -teokseen perustuva elokuva.

Tuleva Muumipeikko ja pyrstötähti on uusi versio maailmanlaajuisesti tunnetusta Muumi-klassikkoanimaatiosta, joka toteutettiin japanilais-suomalais-hollantilaisena yhteistuotantona vuonna 1992. Elokuvan alkuperäinen luoja ja tuottaja on Dennis Livson, jonka poika Tim Livson on tuottamassa uutta elokuvaversiota nyt yhdessä Antti J. Jokisen ja Sara Norbergin kanssa.

Elokuva saa ensi-iltansa syksyllä 2020 juhlistaen täten Tove Janssonin elämäntyötä Muumien 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Kun kyyhkyset katosivat -elokuvan ohjaaja julkistetaan myöhemmin tänä vuonna. Elokuvan käsikirjoittaa Marko Leino, joka on käsikirjoittanut myös elokuvat Helene (2020) ja Puhdistus yhdessä Antti J. Jokisen kanssa. Vuonna 2012 julkaistu Puhdistus palkittiin kuudella Jussilla ja myytiin useisiin kymmeniin maihin.