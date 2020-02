Ellen Jokikunnas tekee uuden aluevaltauksen tv:ssä – poikkeuksellinen uutuussarja kuvattiin valtavissa puitteissa Espanjassa

Ellen Jokikunnas on kiitollinen siitä, että hän saa yhä nykyäänkin tehdä urallaan uusia asioita.

Ellen Jokikunnas innostuu puhuessaan lauantaina alkavasta Mental Samurai Suomi -ohjelmasta. Hän on ensimmäinen nainen, joka juontaa uutuusformaattia.

Ellen Jokikunnas, 43, ei malta olla hihkumatta innosta. Tänä lauantaina starttaa nimittäin Mental Samurai Suomi -visailuohjelma, jollaista ei Suomessa ole aikaisemmin nähty. Jokikunnas, 43, saa kunnian toimia sen juontajana.

– Tämä on ihan mahtava uusi formaatti, Jokikunnas riemuitsee.

Suomen suosituimpiin televisiokasvoihin jo useiden vuosien ajan lukeutuneelle Jokikunnakselle Mental Samurain puolitoista viikkoa kestäneet kuvaukset Espanjassa olivat täysin uusi kokemus. Näin siitäkin huolimatta, että hän on luotsannut vuosien varrella lukuisia erilaisia televisioformaatteja. Jokikunnaksen ansioluettelosta löytyvät muun muassa suosikkiohjelmat Idols, Kadonneen jäljillä ja Asuntokaupat sokkona.

– Ne kulissit olivat aivan valtavat, kunnon tehdas. Tiesin koko ajan, että nyt on pidettävä homma hanskassa enkä saa mokata. Jos mä olisin sössinyt jotain, olisin sössinyt samalla kilpailijan mahdollisuuden voittaa 30 000 euroa, Jokikunnas paljastaa.

Mikä sitten tekee Mental Samuraista niin erityisen? Jokikunnaksen mukaan kyse on formaatin monipuolisuudesta. Mental Samurain juju piilee nimittäin siinä, että kilpailijoiden vastatessa kysymyksiin huvipuistolaitteen kaltainen robotti pyörittää heitä ilmojen halki kuin vimmattu.

– Tässä kaikki tapahtuu hirveän nopeasti ja rytmi on vauhdikas. Oikeaa vastausta ei tarvitse odottaa kauaa, mikä on virkistävää suomalaisissa visailuformaateissa. Ei tarvitse odottaa mainoskatkon vertaa, että kysymykseen saadaan vastaus, suosikkijuontaja naurahtaa.

Mental Samurai Suomi perustuu yhdysvaltalaiseen formaattiin. Alkuperäisversion juontajana nähtiin Hollywood-tähti Rob Lowe. Suomen ja Yhdysvaltojen lisäksi Mental Samuraista on tehty oma versionsa myös Portugalissa, jossa Lowen saappaisiin hyppäsi puolestaan Pedro Teixeira. Jokikunnas on siis ensimmäinen nainen, joka on koskaan nähty ohjelman keulakuvana.

– Kaikki muut ovat miehiä, tämähän on miesten genre. Musta oli ihanaa ja virkistävää, että tällä kertaa visailuohjelman juontajaksi valittiin nainen. Mä rakastan Heikkiä (Paasonen) ja Jaajoa (Linnonmaa), kulutan heidän ohjelmiaan todella paljon. Mutta nyt oli hauska päästä hyppäämään tähän maailmaan, Jokikunnas iloitsee.

Mental Samurai siis eroaa selvästi paitsi muista Suomessa nähtävistä game show -formaateista, myös muista Jokikunnaksen juontamista ohjelmista. Hän on nimittäin aiemmin luotsannut huomattavasti ihmiskeskeisempiä ohjelmia, kuten jo mainittu Kadonneen jäljillä. Kyseinen ohjelma on jättänyt suosikkijuontajaan erityisen vahvan jäljen.

– Se on sellainen formaatti, jota tehdessä itken lähes kuvausmatkan alusta loppuun. Kaikki ne tarinat, joita ihmiset ohjelmassa kertovat, ovat niin koskettavia ja menevät minulla ihon alle. Kun tuollaisen kokemuksen saa jakaa jonkin ihmisen kanssa, niin se jää sydämeen ikuisiksi ajoiksi, Jokikunnas huokaisee.

Jokikunnas tunnustaa elävänsä tunteella. Ehkä juuri sen vuoksi myös Kadonneen jäljillä on tehnyt juontajaan niin suuren vaikutuksen. Kadonneen jäljillä on nimittäin ohjelma, joka voi kirjaimellisesti muuttaa ihmisen koko elämän, ja usein parempaan suuntaan.

Jokikunnas kokee suurta kiitollisuutta siitä, että on saanut seistä alusta loppuun osallistujien rinnalla heidän etsiessään elämänsä puuttuvia palasia.

– Välillä voisi elää vähän vähemmänkin tunteella. Toisaalta en ole koskaan ollut sellainen ihminen, että osaisin ulkoistaa itseni täysin tuollaisissa tilanteissa. Mutta ehkä ei tarvitsekaan. Voi olla, että olisin silloin väärässä ammatissa, Jokikunnas pohtii.

– Olen edelleen kaikkien ohjelmassa nähtyjen ihmisten kanssa tekemisissä. Minusta on ihanaa saada viestejä ja nähdä päivityksiä, joissa nämä samaiset ihmiset ovat esimerkiksi kauan kadoksissa olleiden sukulaistensa luona. He kertovat viettäneensä joulua, isänpäivää tai syntymäpäiviä. On ollut ihana kuulla, miten heidän tarinansa ovat jatkuneet.

Jokikunnas täytti marraskuussa 43 vuotta. Tänä vuonna tulee puolestaan kuluneeksi yli 20 vuotta siitä, kun hän teki ensiesiintymisensä televisiossa. Jokikunnas toteaakin olevansa kiitollinen siitä, että vielä tässä vaiheessa uraa hän pääsee haastamaan itseään ja kokeilemaan jotakin täysin uutta.

Lauantaina starttaava Mental Samurai Suomi on tästä erinomainen esimerkki.

– Ei ole itsestäänselvyys, että vielä tässä vaiheessa uraa pääsee vielä tekemään jotain itselleen aivan uutta. Olen urallani päässyt tekemään hienoja juttuja laidasta laitaan ja matkan varrelta on tarttunut mukaan myös lukuisia sydänystäviä, Jokikunnas iloitsee.

– Olen saanut työni kautta matkaan sellaisia palkintoja, joita ei voi rahassa mitata, hän huokaa.

Mental Samurai Suomi Nelosella lauantaina klo 21.00.

