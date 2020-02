Pupuyrittäjä kieppuu ilmojen halki Mental Samurai Suomessa – kilpailija kertoo hauskoista hetkistä espanjalaisyleisön edessä

Sammeli Majava on yksi niistä viidestä kilpailijasta, jotka nähdään uuden game show’n Mental Samurai Suomen aloitusjaksossa Nelosella.

Valkeakoskelainen Sammeli Majava kiisi ilmojen halki Mental Samurai Suomen aloitusjaksossa. Meno kahdeksanmetrisen robottikäden eli Evan kyydissä oli hänen mukaansa leppoisampaa kuin miltä se katsojille näyttää.

– Minulla oli mukavaa. Oli mahtavaa pyöriä ympyrää ja käydä kysymyksiä läpi siinä. Kyllähän siinä tulee pakollinen keskittyminen tilanteeseen, mutta ehti nauttiakin siitä, kun onnistui ja pääsi eteenpäin, 35-vuotias mies kuvailee.

Kieputus laitteessa muistutti Majavaa Särkänniemen ja Linnanmäen laitteista, eikä pää mennyt pyörälle. Alkuvaiheessa kun Majava nostettiin katonrajaan, hän tunsi heilahduksen, että kohta se on menoa.

Sammeli Majava on Mental Samurai Suomen ensimmäinen kilpailija.

Mental Samurai Suomi on Nelosen uusi game show, jossa kilpailijoilla on viisi minuuttia aikaa vastata 12 kysymykseen samalla kun robottikäsi sinkoaa heitä puolelta toiselle. Kilpailijat, jotka ratkaisevat annetussa ajassa kaikki tehtävät, voittavat 5 000 euroa ja pääsevät kilpailemaan 30 000 euron pääpalkinnosta.

Jokaisessa jaksossa kilpailee viisi tietäjää. Mental Samurai Suomea juontaa Ellen Jokikunnas.

Ohjelmaa kuvattiin espanjalaisyleisön edessä Espanjan Madridissa. Näin siksi, että studiosta löytyi valmiit puitteet teknisesti vaativalle tuotannolle. Ei ole mitenkään uutta, että suomalaisia visailuja kuvataan ulkomailla. Esimerkiksi The Wall Suomea kuvataan Puolan Varsovassa. Näin on siksi, että ohjelmassa nähtävä seinä on niin suuri, ettei se mahdu mihinkään suomalaiseen tv-studioon.

– Olihan siinä pieni kielimuuri espanjalaisen yleisön kanssa. Jos vaikka murjaisi vitsiä matkalla, niin eihän se mennyt välttämättä ymmärrykseen, Majava kertoo.

Majava pyörittää Tampereella 3D Crush Café -kahvilaa, joka tarjoaa 3D-tulostusta ja rentoutusta kahvilan pupujen parissa.

– Yleisössä herätti mielenkiintoa se, kun puhuttiin Ellenin kanssa pupukahvilasta ja pupuista, mikä kuulostaa espanjaksi alapäähuumoriin liittyvältä tilanteelta. Päät vaan kääntyilivät, hän nauraa.

Eläinrakkaalla Majavalla on itsellään kaksi koiraa, useampi pupu, pienjyrsijöitä ja akvaario. Hän toimii vapaaehtoisena Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksessä ja antaa tilapäiskodin loppuelämän kotia etsiville eläimille. Perheessä on asunut kissoja, koiria, kanoja, kukkoja, kilpikonna, hamsteri ja neitokakaduja.

Kysymykseen siitä, mitä ihmiset voisivat oppia eläimiltä, Majava vastaa nopeasti.

– Ottamaan rennosti ja olemaan rehellisempiä itselle ja muille.

Majavan lisäksi ensimmäisessä jaksossa kilpailevat Miss Plus Size -kilpailun voittajaksi tähtäävä Heidi Wasström Raaseporista, digijohtaja ja stunt-mies Mikko Pennanen Vantaalta, pankinjohtajaksi haluava Mergim Bushi Karjaalta sekä omasta rantahostellista haaveileva Netta Eskola Turusta.

Ellen Jokikunnas luotsaa aivan uudenlaista visailuohjelmaa.

Mental Samurai Suomi perustuu amerikkalaisformaattiin. Sen tekijät ovat muun muassa American Ninja Warriorin ja Kauhukeittiön takana. Yhdysvalloissa Mental Samurain ensimmäistä, viime keväänä lanseerattua kautta juonsi tunnettu Hollywood-näyttelijä Rob Lowe. Toistaiseksi Yhdysvalloissa ei ole tiedotettu visailuohjelman toisesta kaudesta.

Robottikäsi on nimeltään Eva myös muiden maiden versioissa.

Mental Samurai Suomi lauantaisin 22.2. alkaen Nelonen klo 21.00