Michael Caine teki elokuvan Suomessa: ”Niin kylmä minulla ei ole koskaan ollut” – Katso kuvat tähdestä 1960-luvun Helsingissä!

Lähes kaikki muistavat näyttelijä Sir Michael Cainen: brittitähti on tehnyt urallaan kymmeniä elokuvarooleja. Aateloidun tähden juuret ovat työväenluokassa.

Elokuva Miljardin dollarin aivot (1967) tunnetaan meillä ensisijaisesti siitä, että elokuva toi supertähden Michael Cainen Suomeen.

– Niin kylmä minulla ei ole koskaan ollut – ja toivon, ettei koskaan olekaan, Caine muisteli omaelämäkerrassaan 2010.

Filmiä kuvattiin Helsingin lisäksi muun muassa Turussa. Turun linna sai esittää konnan yksityisarmeijan harjoittelupaikkaa, josta suunnitellaan iskua Neuvosto-Latviaan

Michael Caine Kolmen sepän patsaalla Helsingissä tapahtuvassa jännärissä 1967.

Loppukohtauksessa Cainen olisi pitänyt hypätä jäälohkareelta toiselle. Tähti kieltäytyi, kun kuuli suomalaiselta stunt-mieheltä, että veteen pudottuaan ainoa tapa päästä ylös olisi iskeä jäähän jääveitset – joita hänellä ei ollut.

Miljardin dollarin aivot on osa Len Deightonin vakoiluromaaneihin perustuvaa kolmen jännärin sarjaa, jonka kaksi ensimmäistä elokuvaa olivat Salaisen agentin kansio (1965) ja Hautajaiset Berliinissä (1966).

Cainen näyttelee yksityisetsiväksi ryhtynyttä ex-agenttia Harry Palmeria. Taustalla eduskuntatalo.

Vaikka Harry Saltzmanin tuottamista elokuvista ei muotoutunut samanlaista menestystä kuin Saltzmanin yhdessä Albert R. Broccolin kanssa tekemistä James Bond -seikkailuista, Harry Palmer -filmit kohottivat Cainen elokuvaikoniksi.

Paksusankaisiin mustiin silmälaseihin sonnustautunut työväenluokkainen brittivakooja kelpasi esikuvaksi niillekin, joihin Bondin yläluokkainen glamour ei iskenyt – ja parodioitavaksi vielä koomikko Mike Myersin ideoimissa Austin Powers -komedioissa 1997–2002.

Kolmannessa Austin Powersissa Cainella oli jopa rooli Myersin esittämän päähenkilön isänä.

Caine on saanut esittää Harry Palmeria myös myöhemmissä elokuvissa, vaikka roolin nimi onkin toinen. Russell Mulcahyn elokuvassa Äkkikuolema (1992) Caine esittää Palmerin kaltaista Harry Andersia.

Harry Palmer seikkaili 1960-luvulla kahdessa muussakin elokuvassa.

Myös ensimmäisessä Kingsman: Salainen palvelu -agenttiparodiassa (2015) Cainella on tutunnäköinen rooli agenttijärjestön pomona.

Britannia on yhä luokkayhteiskunta, ja sitä se oli myös Michael Cainen, 86, nuoruudessa. Tähden äiti teki töitä siivoojana, isä vahtimestarina.

Armeijaan ja Korean sotaan Caine päätyi 1950-luvun alussa, 19-vuotiaana. Kokemus oli ravisteleva.

Cainen näyttelijänura alkoi pienistä avustajanrooleista näyttämöllä Sussexissa. Teatterin sijaan häntä kiinnosti elokuva, ja läpimurto tuli 1960-luvun elokuvissa, esimerkiksi Alfie – naisten viettelijä (1966).

Miljardin dollarin aivot -elokuvan jälkeen tv:ssä esitetään dokumentti My Generation – Michael Caine vuodelta 2017. Aiheena on 1960-luvun Lontoo. Haastateltavina on lukuisia tähtiä Twiggystä The Beatles -muusikoihin. Päähenkilönä on Caine itse.

Miljardin dollarin aivot lauantaina Teema & Fem klo 21.01

My Generation – Michael Caine lauantaina Teema & Fem klo 22.44