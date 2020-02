Äiti ja tytär pyörittävät yhdessä bordellia – asiakkaan vanukasfetissi aiheuttaa ongelmia

Pohjois-Englannin Sheffieldissä on City Sauna, jossa äiti ja tytär johtavat seksiliiketoimintaa

Brittiläinen bordelli -dokumentti (2015) valaisee Pohjois-Englannin Sheffieldissä sijaitsevan City Saunan toimintaa. Cath-äidin sekä Jenni-tyttären yhteisesti vetämän bordellin erikoisuuksia ovat ikäleidit ja isot tytöt.

– Äidilläni on aina uusia ideoita. Jotkut ovat käyttökelpoisia, toiset pähkähulluja, Jenni kuvailee.

Äiti haluaa, että huoneen seinään porataan niin sanottu glory hole eli reikä, jonka kautta asiakas voi harrastaa anonyymiä seksiä palvelun tarjoajan kanssa. Asiakaskunta koostuu melkein kokonaan vakiomiehistä.

Eräällä työntekijällä Jolla on vakituinen asiakas, jolla on ruokafetissi. 63-vuotias Owen haluaa, että Jo on omenapiiras, ja Owen peittää hänet vanukkaalla. Jo ja Owen viettävät tunnin VIP-sviitissä, jonka jälkeen poreamme on kovassa vanukassotkussa ja viemäri menossa tukkoon. Jo siivoaa jäljet tarkkaan.

City Saunan työntekijät tauolla. Vasemmalla Jo.

Seksikkyyttä dokumentista ei oikeastaan löydy tippaakaan. Brittiläinen bordelli -ohjelmassa ei keskitytä myöskään taustoitukseen, eikä kysellä syitä alkaa alalle, vaikka tarvetta olisi.

– Ihmiset ajattelevat, että meillä on seksiä 12 tuntia päivässä, mutta se ei ole totta, työntekijät kertovat.

Ohjelmassa nähdäänkin, kuinka suurin osa ajasta kuluu asiakkaiden odotteluun ristisanatehtäviä tehden, lehtiä lueskellen ja puhelinta näpräillen. Miehiä tervehditään sanoilla: ”Hei, kulti!” Tarjolla on kupponen teetä ja vastaanottotiskillä on malja, jossa uiskentelee kala.

Dokumentin mukaan kymmenen prosenttia brittimiehistä on myöntänyt maksavansa seksistä. Jenni ajatteli ennen, että asiakkuus loppuu kenties 70–80-vuotiaana.

– Ei lopu. He tulevat yhä, 91-vuoden iässä, hän sanoo

Kaiken yllä on laajenemaan pyrkivän perhebisneksen tuntu – pulmineen, kuten että työntekijät eivät aina ilmaannu paikalle sovitusti. Prostituoidut kehuvat kilvan City Saunaa, joka on heille turvallisempi paikka myydä seksiä kuin katu tai baari.

– Jokaisen vanhemman unelma on, että he voivat jättää jotain lapsilleen. Minä jätän City Saunan Jennille, Cath sanoo.

Brittiläinen bordelli 2, perjantaina 21.2. Frii klo 19.00