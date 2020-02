Kommentti: Onko Sami Hedberg Suomen Tom Hanks?

Stand up -koomikkona tunnettu Sami Hedberg tekee Se mieletön remppa -komediassa monta hyvin erityyppistä roolia. Pääroolissa hän esittää elämän kolhimaa Jalmaria.

Se mieletön remppa osoittaa Sami Hedbergin olevan parempi vakava näyttelijä kuin koomikko, arvioi elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Komediassa Se mieletön remppa esiintyy kaksi aivan erilaista Sami Hedbergiä.

Heistä toinen on se silmiään koomisesti pyörittelevä ja hahmonsa tarkoituksella ylikarrikoiva Sami Hedberg, jonka olemme tottuneet näkemään televisiossa ja stand up -keikoilla.

Tällä koomikko-Hedbergillä on Taneli Mustosen ohjaamassa kotimaisessa komediassa monta räväkkää ja äänekästä pikkuroolia. Hahmoista ensimmäinen on kärsimätön räjähde-ekspertti, joka esiintyy heti elokuvan avauskohtauksessa.

Elokuvan pääosan tekee kuitenkin paljon rauhallisempi Sami Hedberg. Hän näyttelee Jalmaria, remonttitaidotonta lastenkirjojen kuvittajaa, joka on Kiti Kokkosen näyttelemän Maijan rakastava mutta hieman sisäänpäin kääntynyt puoliso.

Mustosen ja Aleksi Hyvärisen suomeksi sovittama komedia perustuu norjalaiseen elokuvaan Norske byggeklosser (1972) sekä sen 2018 valmistuneeseen norjalaiseen uusintaversioon. Lähtökohtana on vanha ja ränsistynyt talo, jota pariskunta alkaa rempata – tietenkin äärimmäisen huonolla menestyksellä.

Elokuvan moniin yllätyksiin kuuluu se, kuinka monta pientä sketsihahmoroolia koomikko-Hedberg tarinan kuluessa lopulta tekeekään. Isoimman tilan näistä saavat Jalmarin ja Maijan avuksi tuppautuvat huijarit, joista toinen on katteettomia toivekuvia maalaileva sisustusarkkitehti ja toinen ketku venäläinen kirvesmies.

Suurin yllätys on kuitenkin se, että Se mieletön remppa osoittaa Sami Hedbergin olevan parempi vakava näyttelijä kuin koomikko.

Jalmarin (Sami Hedberg) ja Maijan (Kiti Kokkonen) parisuhde on koetuksella remonttiprojektin vuoksi.

Alkuperäisiä norjalaiselokuvia näkemättäkin on helppo arvata jo etukäteen, miten Se mieletön remppa -komedian juoni etenee. Jalmarin ja Maijan remppaprojektiin pätee Murphyn laki: kaikki, mikä voi mennä pieleen, myös menee pieleen.

Pariskunnan hyvät ideat osoittautuvat epärealistisiksi, remonttimiehet epäluotettaviksi ja unelmien talo painajaisten rotiskoksi.

Se mieletön remppa kosiskelee monia komedian alalajeja. Jälki on epätasaista.

” Hedbergin kohtaukset Kokkosen kanssa ovat herttaisia, paikoin jopa herkkiä.

Hauskimmillaan elokuva on silloin, kun sen huumori syntyy tunnistamisen riemusta: Maija on unelmissaan vähän liiankin lennokas, mutta kaksikon välisestä pitkästä historiasta kertoo, että Jalmari on valmis ryhtymään epätoivoiseen projektiin, koska oma rakas sitä häneltä pyytää.

Hedbergin kohtaukset Kokkosen kanssa ovat herttaisia, paikoin jopa herkkiä. Maija ja Jalmari ovat elämän jo valmiiksi kolhima kaksikko, jolle haluaa sitä enemmän hyvää, mitä pidemmälle elokuva etenee.

Sami Hedbergin ja Kiti Kokkosen esittämien Jalmarin ja Maijan välillä on lämpöä.

On harmi, että Se mieletön remppa haluaa olla myös pöhkökomedia, koska sen myötä pariskunnan välinen draama jää Hedbergin sketsihahmosooloilun jalkoihin. Kun esimerkiksi tähden esittämä hölmö pankinjohtajahahmo aprikoi lainan myöntämistä, koko tarina pysähtyy.

Yksi pysähdys ei haittaisi, mutta näitä hetkiä on elokuvassa hyvin paljon. Se mieletön remppa menee koomikko-Hedbergin pitkien soolokohtausten takia jumiin.

Se mieletön remppa -elokuvan tarina ei missään vaiheessa lopu, se vain hiipuu pois.

Sami Hedbergin näyttelemä Jalmari yrittää selvitä arjesta, joka on tarpeeksi haastavaa jo ilman remonttiprojektiakin.

Elokuvan historia tuntee monia koomikkoja, jotka ovat näyttäneet kyntensä vakavissa rooleissa.

Jim Carrey tavoitti The Truman Showssa (1998) esittämänsä hahmon tavallisuuden. Steve Carell toi The Big Shortissa (2015) esiin toisten ahdingosta hyötyneen rahastosijoittajan tunteman traagisuuden.

Koomikot tietävät, mitkä asiat naurattavat, joten he ymmärtävät myös sen, mikä ihmisiä liikuttaa silloin, kun heidän ei tarvitse odottaa nauruja.

Eniten Hedbergin esittämä Jalmari tuo mieleen Tom Hanksin. Koomikko-Hanks teki vuoden 1986 Rahareikä-komediassa oman versionsa pieleen menneestä rempasta, mutta nykyään kaikki tuntevat paremmin näyttelijä-Hanksin, amerikkalaisten jokamiesten kuuluisan esittäjän.

Nuori Tom Hanks (vas.) esitti pääosaa vuoden 1986 remppakomediassa Rahareikä.

Näyttelijäkokemusta Hedbergillä on entuudestaan paitsi Konttori-tv-sarjan kotimaisesta versiosta myös Mustosen aiemmista Luokkakokous-komedioista (2015 & 2016).

Niidenkin välillä Hedbergin tavassa näytellä on kiinnostava ero: Konttorin itseriittoinen pomo Pena Markkanen heiluu vähän joka suuntaan ja rinnastuu koomikko-Hedbergiin. Luokkakokouksen sosiaalisesti kömpelö Antti taas on aikuinen pikkupoika, mutta roolina yhtenäinen. Antin hahmo tuo mieleen enemmän näyttelijä-Hedbergin.

Hedbergillä on vielä tekemistä päästäkseen Hanksin tasoiseksi vakavaksi näyttelijäksi. Se mieletön remppa on askel oikeaan suuntaan: siihen, missä yleisöön voi tehdä vaikutuksen vain olemalla, ilman ylimääräistä pelleilyä.

Se mieletön remppa, ensi-ilta elokuvateattereissa keskiviikkona 19.2.