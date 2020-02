Saija Tuupanen paljastaa tv:ssä, miten hurja vuosi tangokuningattarena oli – itki lopulta koko ajan

Tangokuningattareksi vuonna 2003 valittu Saija Tuupanen kertoo Kimpassa-sarjassa kokemastaan uupumuksesta ja syömishäiriöstä.

Iskelmälaulaja Saija Tuupanen nousi tähdeksi, kun hänet valittiin tangokuningattareksi 17 vuotta sitten. Tuupanen oli tuolloin vasta 20-vuotias ja pian musiikkialan raadollisuus iski häneen kovaa – niin kovaa, että hän uupui täysin.

Tuupanen kertoo kuningatarvuodestaan Nelosen Kimpassa-sarjassa Mikko Kuustoselle ja Hanna Brotherukselle. Hän muistelee, miten hurjaa oli olla yhtäkkiä koko kansan laulajatähti.

– Se oli sellainen elämänkoulu, että nyt kun sitä jälkeenpäin ajattelee, niin miten siitä oikein selvisikään. Se oli tosi hurja vuosi. Laskettiin, että tein 265 keikkaa, Tuupanen kertoo Kimpassa-sarjassa.

– Olin tosi uupunut sen vuoden jälkeen. Muistan, että jouduin ottamaan parin kuukauden breikin, koska mä vaan itkin.

Tuupasen mukaan iskelmämaailmassa on kaksi puolta. Samaan aikaan, kun yleisö on lämminhenkistä ja ihanaa, on se myös hyvin vaativaa, ja se voi käydä raskaaksi.

– Sanon sen ihan täydellä rakkaudella. He osaa vaatia ja he antaa palautetta. Tietyllä tavalla se luo myös isot paineet.

Sami Hedberg ja Saija Tuupanen kertovat elämästään Mikko Kuustoselle ja Hanna Brotherukselle Kimpassa-sarjassa.

Ennen tangouraa Tuupanen opiskeli kokkikoulussa, jossa hän oli täyden kympin oppilas. Koulun aikana hän kuitenkin alkoi syynätä ruokaansa, suorittaa ja lenkkeillä paljon. Hän kertoo tv:ssä, että sairastui lopulta syömishäiriöön.

– Sairastuin tosi pahaan syömishäiriöön. Ystävä juoksi perässä vessaan, että mitä sä teet siellä, Tuupanen muistelee.

Syömishäiriö on vaikuttanut myös Tuupasen uraan, vaikka hän nykyään voikin hyvin.

– Se on tuonut haasteita esiintymispuolelle, koska ihmiset tulevat tosi suoraan sanomaan, että sä oot lihonut, hän kertoo tv:ssä.

– Sehän on pahinta, mitä voi sanoa, kun olet sairastanut tommosen. Heti tulee sellainen olo, että en voi syödä mitään.

Nykyään Tuupanen osaa olla itselleen armollisempi. Hän seurustelee koomikko Sami Hedbergin kanssa, joka pääsee myös ääneen Kimpassa-sarjassa. Tuupasen mukaan Hedberg on hänelle tärkeä tuki vaikeina päivinä, kun mikään vaate ei tunnut hyvältä ja oma keho ahdistaa.

– Se ei ehkä tunnukaan niin pahalta, kun toinen sanoo, että hei sä näytät tosi hyvältä, Tuupanen sanoo sarjassa.

Sami Hedberg ja Saija Tuupanen tiesivät heti ensimmäisellä tapaamisella, että heillä oli käsillä jotain erityistä.

Tuupanen tapasi Hedbergin tämän keikan yhteydessä ja he paljastivat suhteensa viime keväänä julkisuudessa. Nykyään pari asuu yhdessä Helsingissä.

Vaikka pari tutustui toisiinsa vasta hiljattain, on heillä yllättävä yhteys jo vuosien takaa. Pari kertoi viime vuonna Me Naisille, että heidän oli tarkoitus mennä treffeille jo 15 vuotta aiemmin. Yhteinen ystävä oli tuolloin rohkaissut heitä sokkotreffeille, mutta ne peruuntuivat eikä tapaamista koskaan tullut.

Avioeronsa jälkeen Tuupanen otti yhteyttä Hedbergiin ja he tapasivat viimein. Myös Hedberg oli tuolloin eronnut hiljattain.