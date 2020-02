Koomikko Riku Suokas näännytti itsensä työllä ja ajautui syviin vesiin – hälyttävä totuus paljastuu Pippa Laukan vastaanotolla

Pitkän linjan teatterinäyttelijä, ohjaaja ja koomikko Riku Suokas laittaa elämäntapansa remonttiin Olet mitä syöt -sarjassa. Lähtötilanne on hälyttävä, sillä mies ei liiku lainkaan ja on sairastunut hurjan työtahtinsa vuoksi.

Teatterin monitoimimies ja koomikko Riku Suokas, 48, on ajautunut elämässään tilanteeseen, jossa puhti on pois, terveys reistailee ja kiire täyttää kaikki päivät. Tamperelaisnäyttelijä on täyttänyt elämänsä työllä, joka seuraa myös kotiin ja vapaapäiviin.

Lukuisat päällekkäiset työprojektit ovat ajaneet Suokkaan tilanteeseen, jossa hän on ymmärtänyt tarvitsemansa kipeästi apua. Sitä hän hakee Olet mitä syöt -sarjan tuoreessa jaksossa Pippa Laukan luota.

Ohjelmassa selviää, että Suokas on stressaavan elämäntilanteensa vuoksi turvautunut roskaruokaan, joka on tuonut vyötärölle senttejä ja vartaloon lisäkiloja sekä vienyt energian ja yöunet.

– Työnteko ohjaa elämää ja rakastan sitä mitä mä teen, Suokas myöntää Olet mitä syöt -sarjassa.

– Se tekee ympäripyöreätä päivää, tulee kotiin ja sitten on vielä jotain toista työtä mitä se tekee, koska sillä on siis niin monta prokkista koko ajan. Vapaapäiviä on ehkä yksi viikossa ja sekin yleensä menee puoliksi jonkin työasian hoitamiseen, puoliso Johanna luonnehtii.

Riku Suokas yhdessä puolisonsa Johanna Tohnin kanssa.

Työ on ajanut Suokkaan siihen pisteeseen, että hän on sairastunut sen vuoksi. Hänellä diagnosoitiin hiljattain keskivaikea työstressiin liittyvä masennus, joka vaikeuttaa arkea. Suokas on hakenut tilanteeseensa apua terapiasta.

– Sen vei liian pitkälle. Kaikki asiat alkoivat olemaan tärkeämpi kuin itse, hän myöntää kameroille.

Kiireen keskellä Suokas syö lähinnä sitä, mitä eteen sattuu. Hän ei suunnittele aterioitaan etukäteen, vaan turvautuu esimerkiksi Subwayn patonkeihin palatessaan stand up -keikalta myöhään illalla. Avovaimon mukaan Suokas saattaa olla koko päivän syömättä, mutta ahmii illalla nälkäänsä valtavasti ruokaa.

– Pizza menee.. Hampurilaisen söin viimeksi eilen lohduksi itselleni. Juna oli 40 minuuttia myöhässä, niin ajattelin, että syön hampurilaisen odotellessa, Suokas kertoo ruokailutottumuksistaan.

Kun Pippa Laukka tuo Suokkaan nähtäville hänen viikon ruokavalionsa, notkuu pöytä rasvaa ja sokeria. Suokas syö valtavat määrät leipää, sipsejä, keksejä, salmiakkia ja juustoa eikä vihanneksia tai hedelmiä näy lainkaan.

– Tää näyttää krapulabuffalta, Suokas huomaa.

– Se mikä täällä ensimmäisenä pistää silmään, on toi älytön mätön määrä. Siellä on ihan hirveästi leipiä, rieskarullia, subia, tyhjää energiaa, Laukka totesi.

Tältä näyttää koomikon viikon ruoat. Pöytä notkuu leipää, keksejä, sipsejä ja muita herkkuja.

Myös alkoholi ja etenkin viini ovat Suokkaan paheita. Hän on lisäksi limsan ja kahvin suurkuluttaja, joka yrittää löytää energiaa valtavasta määrästä kofeiinia. Se puolestaan aiheuttaa univaikeuksia, jotka rasittavat väsynyttä mieltä ja kehoa entisestään. Suokas on tajunnut, että hänen on päästävä ulos kierteestä, jollei hän halua ennenaikaisesti hautaan.

– Mulla on ihan hemmetin suuria vaikeuksia nukahtaa. Käytän melatonoinia ja nukahtamislääkkeitä silloin tällöin ja mulla on nykyään uniapnea. Nyt alkaa olla ne viimeiset hetket, jos meinaan täällä pyöriä.

Aiemmin urheilullinen mies ei vanhan selkäleikkauksen ja uupumuksensa vuoksi liiku lainkaan. Se yhdessä roskaruokapainotteisen ruokavalion kanssa on johtanut siihen, ettei omaa peilikuvaa meinaa enää tunnistaa. Vaa’an lukema on kivunnut salaa 124 kiloon ja Suokkaan vyötärön ympärys on 132 senttiä. Kehonkoostumusmittauksen mukaan koomikon painosta rasvaa on 53,8 kiloa.

– Aamulla kun kattoo peiliin, niin ensimmäinen ajatus on että jaaha... Siellä näkee ihan tosi vanhan ihmisen silmät. Huomaa, että on kyllä uupumusta, hän myöntää.

Pippa Laukan vastaanotolla Suokas saa huonoja uutisia. Verianalyysin mukaan hänen rasva-arvonsa ovat hälyttävän korkeat ja hänellä diabeteksen esiaste.

– Se on ollut sillä hilkulla aikaisemminkin. Olen ollut siitä tietoinen ja aktiivisesti näemmä unohtanut sen, näyttelijä myöntää.

Myös hyvinvointianalyysi kielii huonosta terveydestä. Suokkaan unen määrä ja laatu ovat erittäin huonoja eikä hän palaudu rasituksesta lainkaan.

– Kyllä aika heikossa hapessa mies on tällä hetkellä, Laukka varoittaa.

Ylimääräiset kilot ovat hiipinen Suokkaan vartaloon kovan työtahdin ja epäterveellisen ruokavalion vuoksi.

Laukan johdolla Suokas laittaa elämäntapansa totaaliseen remonttiin. Hän alkaa kävellä vähintään puoli tuntia päivittäin ja poistaa ruokavaliostaan alkoholin sekä liian sokerin ja rasvan. Uuden elämän alku on lupaava, mutta pian koomikon kiireinen työrytmi aiheuttaa taas ongelmia.

Suokkaan ateriaväli lipsuu liian pitkäksi, mikä kostautuu huutavana nälkänä. Mies ei malta myöskään himmata työtahdissaan, vaan jopa päinvastoin. Hän kokee, että koska liikunta antaa energiaa, voi hän tehdä entistä enemmän töitä.

Myös viinin litkiminen meinaa jatkua Laukan kielloista huolimatta.

– Täystunnustus: eilen repesin kyllä juomaan punaviiniä kolme lasillista, mies myöntää kameralle.

Askel oikeaan suuntaan on kuitenkin otettu ja Suokas puurtaa elämäntaparemonttinsa parissa sitkeästi kahdeksan viikon ajan.

– Katsottiin tossa Johannan kanssa leffaa ja viikkoa aikaisemmin se olisi ollut sipsejä ja subia, niin nyt oli sitten luonnonjugurttia ja raparperia. Edistystä kai se on sekin, hän toteaa.

Olet mitä syöt MTV3:lla keskiviikkona klo 20.00.