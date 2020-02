Bachelor-sarjan kulisseissa muhii ennennäkemätön skandaali – iskikö unelmien poikamies tuotantotiimin jäsenen?

Unelmien poikamies Peter Weberin epäillään rakastuneen The Bachelor -sarjan tuottajaan.

Huhujen mukaan unelmien poikamies ei välttämättä valitse ketään hänen sydäntään tavoittelevista sinkuista, vaan päätyy yhteen ohjelman tuottajan kanssa.

Yhdysvaltalainen suosikkisarja The Bachelor on joutunut kiusallisen kohun silmään, sillä unelmien poikamiehen epäillään ihastuneen kuvausten aikana ohjelman tuotantotiimin jäseneen.

People-lehden mukaan elämänkumppania sarjassa etsivä Peter Weber, 28, ei välttämättä valitse ketään häntä vikittelevistä sinkkunaisista, vaan päätyy parisuhteeseen ohjelman tuottaja Julie LaPlacan kanssa.

People kertoo, että Reddit-palveluun ilmestyi hiljattain viesti, jossa kerrottiin, että lentäjänä työskentelevä Weber deittailee ABC-kanavan tuottajaa. Redditissä todettiin, että Weberin isä julkaisi uutenavuotena Instagramissa kuvan, jossa näkyy hänen perheensä sekä LaPlaca. New Yorkissa otetussa kuvassa tuottaja hymyilee leveästi perhepotretin keskellä.

Sosiaalisessa mediassa pantiin merkille myös, että LaPlaca on viime aikoina pukeutunut ahkerasti Seattle Seahawksin vaatteisiin. Jalkapalloliiga NFL:ssä pelaavan Seahawksin tiedetään olevan 28-vuotiaan Weberin suosikkijoukkue.

LaPlaca on myös itse julkaissut Instagramissa yhteiskuvan Weberin kanssa.

Entertainment Tonight kysyi Bachleor-sarjaa tuottavan ABC:n edustajalta, ovatko huhut Weberin ja LaPlacan romanssista totta. Kanavan varatoimitusjohtaja Robert Mills kommentoi väitettä suhteesta, muttei suostunut vahvistamaan sitä.

– No, minua inhottaa katkaista hyvältä huhulta siivet, joten en vahvista enkä kiellä, että hän päätyisi yhteen tuottajan kanssa, Mills sanoi Entertainment Tonightille.

– Meneillään on paljon hulluja asioita, se on vuoristorataa, ja minä voin kertoa, ettei vuoristorata lopu ennen kuin viimeisen ruusun jälkeen, hän jatkoi salaperäisesti.

Tällä hetkellä Weberin sydämestä kilpailee neljä naista: Hannah Ann Sluss, Madison Prewett, Kelsey Weier ja Victoria Fuller. Epäilyksien mukaan Weber kuitenkin torjuu kaikki heistä ja valitsee lopulta LaPlacan.

Peter Weber on Yhdysvaltojen 24. unelmien poikamies.

The Bachelor joutui kohun keskelle jo aiemmin tällä viikolla sarjassa nähdyn erikoisen yksityiskohdan vuoksi. Ohjelman tuoreessa jaksossa nimittäin nähtiin sinkkunaiset pienissä bikineissä, jotka tuotantotiimi oli kuitenkin päättänyt muokata kuvankäsittelyn avulla peittävimmiksi. Lopputulos oli varsin erikoinen ja sai tv-katsojat hieraisemaan silmiään.

– Kierin naurusta huomatessani kuinka upeaa työtä ABC teki peittäessään tyttöjen alaosat tämäniltaisessa Bachelorissa. Täytyy huomauttaa, että minä en tehnyt tätä, vaan oikeat ammattilaiset, eräs Twitter-käyttäjä kommentoi.

Weber tuli alun perin tunnetuksi Bachelorette-ohjelmasta, joka on osa Bachelor-formaattia. Weber kilpaili ohjelmassa Hannah Brownin sydämestä ja ajautui myös tuolloin pienimuotoisen kohun keskelle, kun Brown paljasti kaksikon harrastaneen seksiä ohjelman aikana peräti neljästi.

Weber on Yhdysvalloissa peräti 24. unelmien poikamies, sillä sarjaa on esitetty jo vuodesta 2002. Sarjaa on esitetty myös Suomessa nimellä Bachelor Suomi. Sen viimeisimmällä, neljännellä tuotantokaudella rakkautta etsi palomiehenä työskentelevä Christoffer.