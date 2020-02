Sami Hedberg ja Saija Tuupanen paljastavat tv:ssä, millainen heidän parisuhteensa on – avioero opetti suhtautumaan riitoihin uudella tavalla

Sami Hedberg ja Saija Tuupanen ovat vaienneet parisuhteestaan julkisuudessa, mutta nyt he avaavat rakkauttaan Kimpassa-sarjassa.

Koomikko Sami Hedberg ja iskelmälaulaja Saija Tuupanen kertovat rakkaudestaan ja parisuhteestaan Nelosen Kimpassa-ohjelmassa. Sarjassa Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus keskustelevat parin kanssa siitä, miten heidän rakkautensa syttyi ja miten aiemmat avioerot ovat muokanneet heitä.

Hedberg ja Tuupanen paljastivat suhteensa julkisuudessa keväällä 2019, mutta ovat pysyneet siitä hyvin vaitonaisina. Pari tapasi Turussa, meni illalliselle ja tunsi heti, että jokin kolahti.

– Se, että miten me kohdattiin... Jotain siinä oli sellaista, mitä en ole ikinä elämässäni kokenut. Siinä oli jotain, mikä jäi tosi vahvasti mieleen, Tuupanen kuvailee Kimpassa-sarjassa.

– Silloin ekasta illallisesta lähtien tuli jännä fiilis. Mulla tuli sellainen, että tätä en voi tehdä puolitehoilla. Jos tämä menee johonkin, mun pitää olla täysillä mukana, Hedberg puolestaan kertoo.

Nyt Tuupovaarasta kotoisin oleva Tuupanen on muuttanut Helsinkiin Hedbergin luo ja pari elää yhteistä arkea.

Rakastuneen parin välille on kehittynyt nopeasti syvä yhteys. He ymmärtävät toistensa kiireisiä elämänrytmejä ja sitä, mitä esiintyvän taiteilijan työ vaatii.

Hedberg on luonut stand up -komediasta menestyneen imperiumin ja rikkonut sillä ennätyksiä. 37-vuotias Tuupanen puolestaan valittiin tangokuningattareksi 17 vuotta sitten.

Tuupanen ja Hedberg kertovat Kimpassa-ohjelmassa, että koska heillä molemmilla on takana avioero, osaavat he nyt suhtautua parisuhteeseen uudella tavalla.

– Jos meillä yrittää tulla riita, niin heti tajuaa mennä vähän taaksepäin, että hei, nyt tää on menossa siihen suuntaan, laske kymmeneen, Tuupanen sanoo.

Hedbergin mukaan Tuupanen on välillä melko temperamenttinen. Koomikko kuitenkin pitää siitä, että tunteet näytetään avoimesti ja välillä jopa räiskyy.

– Mähän tykkään siitä. Mussa elää puoliksi joku italialainen pikkumies tuolla sisällä. Se on luonnollista, että ihmisillä on ne tunteet ja se, että pystyy ne käsittelemään eikä niistä tule mitään tabuja tai mörköjä, Hedberg kertoo.

Tuupanen kertoo tv:ssä, että vaikeinta hänen omassa avioerossaan oli epäonnistumisen tunteen hyväksyminen ja sen ymmärtäminen, ettei kaikki mennytkään, kuten oli suunniteltu. Laulaja erosi vuonna 2017 seitsemän vuoden liiton jälkeen. Ero opetti hänelle paljon itsestä ja siitä, miten on tottunut toimimaan vaikeissa tilanteissa.

Hedbergin kanssa laulaja huomaa toimivansa toisin, sillä kokee olonsa turvalliseksi ja tuntee voivansa luottaa kumppaniinsa.

– Esimerkiksi mustasukkaisuus on sellainen, mikä on ollut joskus mun elämässä tosi, tosi vahvasti läsnä ja se on kontrolloinut minua ja tunteitani, ja vienyt mua ihan väärille urille. Nyt olen hirveän onnellinen, koska on tosi helpottavaa, ettei sitä tunneta ole, hän sanoo.

Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus vierailevat Kimpassa-sarjassa julkisuudesta tuttujen parien luona puhumassa rakkaudesta ja parisuhteista.

Kovan työtahdin myötä Tuupanen ja Hedberg ovat oppineet arvostamaan niitä harvoja hetkiä, jotka he viettävät yhdessä.

– Koen, että kun on ne hetket, että oikeasti ehtii nähdä, niitä aika paljon arvostaa ja kunnioittaa, Hedberg sanoo.

– Sitä tietää, että toinen lähtee keksiviikkona Seinäjoelle ja toinen torstaina laivalle keikoille ja on siellä kolme päivää ja sitten se on sitä.

Vaikka pari tutustui toisiinsa vasta hiljattain, on heillä yllättävä yhteys jo vuosien takaa. Pari kertoi viime vuonna Me Naisille, että heidän oli tarkoitus mennä treffeille jo 15 vuotta aiemmin. Yhteinen ystävä oli tuolloin rohkaissut heitä sokkotreffeille, mutta ne peruuntuivat eikä tapaamista koskaan tullut.

Avioeronsa jälkeen Tuupanen otti yhteyttä Hedbergiin ja he tapasivat viimein. Myös Hedberg oli tuolloin eronnut hiljattain.

