Amerikkalainen sometähti Kian Lawley, 24, on suomalaissarjan uusi päänäyttelijä – muistuttaa ohjaajaa Brad Pittistä

Ohjaaja Jalmari Helanderin Kalifornian kommando -uutuussarjassa Kian Lawleyn näyttelemä amerikkalaispoika Van joutuu Suomen armeijaan.

Ohjaaja Jalmari Helander hermoilee ennen uutuussarjansa Kalifornian kommandon ensiesitystä kutsuvieraille.

– Kyllä ensi-iltaa aina jännittää. Sen huomaa siitä, että tulevat yleisöreaktiot pyörivät mielessä. Komedian kohdalla miettii sitäkin, nauravatko ihmiset tarkoitetuissa kohdissa, Helander myöntää.

Jalmari Helander kuvasi uutuuttaan muun muassa Keuruulla ja Espanjassa.

Elisa Viihten uutuussarjassa kalifornialainen Vantaa ”Van” Hamilton (Kian Lawley) saapuu Suomeen lomalle tyttöystävänsä kanssa, mutta kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaan. Suomalaisamerikkalaisella nuorukaisella on armeija käymättä. Vaan ei ole kauaa, jos armeijalta kysytään.

Rare Exports - ja Big Game -elokuvat (2010 ja 2014) ohjannut Helander kävi läpi noin 70 amerikkalaisnäyttelijää Vanin roolia varten. Useita Disney-rooleja tehnyt tunnettu näyttelijä nousi jo alkuvaiheessa hänen suosikikseen. Yhdysvalloista lähetettiin aina uusia esittelyjä, mutta kukaan ei horjuttanut ohjaajan mielessä jo lähes varmaa valintaa.

Oltiin laatimassa sopimusta, kun tarjolle tuotiin vielä yksi ehdokas. Kyseessä oli jonkin verran näytellyt ja miljoonittain someseuraajia kerännyt 24-vuotias Kian Lawley.

– Hän oli ihan erilainen kuin kaikki muut kynsilakkoineen ja korvakoruineen. Olin jo aika hemmetin tarkkaan miettinyt valinnan, mutta yhtäkkiä tajusin, että olikin pakko ottaa hänet, Helander sanoo.

– Hän oli vähän vaarallinen vaihtoehto vähäisemmällä kokemuksellaan, mutta osoittautui aivan ammattilaiseksi. Kian näyttelee tosi hyvin.

Ohjaaja vertaa tähteään Brad Pittiin. Ulkoisiakin yhtymäkohtia löytyy, mutta Helanderille Pitt tuli mieleen 12 apinaa -elokuvan (1995) takia.

Kian Lawleylla on JC Caylenin kanssa YouTube-kanava KianAndJc. Vuonna 2015 Lawley voitti Teen Choice Awards -palkinnon Choice YouTuber.

Helander kiinnostui uutuussarjasta, koska siinä ollaan armeijassa. Hän on aina pitänyt armeija- ja sotatarinoista. Oikean armeijan kanssa uutuudella ei ole mitään tekemistä, vaikka se kuvattiinkin Keuruulla entisellä varuskunta-alueella.

– Sarjassa nähtävä toiminta ei perustu todelliseen armeijaan. Kyseessä on erikoisosasto, jossa on omat sääntönsä.

Helanderin omakohtaiset kokemukset armeijasta ovat vähäiset, sillä hän sai vapautuksen kolmantena päivänä.

– Minulla on niin voimakkaita allergioita, etten voinut olla siellä. Kolmantena päivänä oli lääkärintarkastus, ja lääkäri lähetti minut kotiin. Olisi ollut mielenkiintoista jäädä, mutta ei lähteminenkään harmittanut, Helander muistelee.

Ohjaaja on uuteen sarjaan hyvin tyytyväinen.

– Sain vapaat kädet ja innostuin itsekin hommasta koko ajan lisää. Räjähdyksiä ja ampumista tuli mukaan aika lailla enemmän kuin käsikirjoituksessa, Helander virnistää.

Kaliforniana sarjassa on Espanja, jossa kuvattiin muutama kohtaus. Helander käy Espanjassa useita kertoja vuodessa, koska hänen vanhempansa asuvat siellä, samoin muita sukulaisia. Espanjaan hän lähtee taas heti ensi-illan jälkeen.

Tyttärillä Elsalla, 12, ja Eevalla, 9, on Kalifornian kommandossa pienet roolit. Esikoinen Elsa on kiinnostunut näyttelemisestä. Hänet on nähty myös Luottomies-sarjassa. Helander ohjasi Luottomiehen kakkoskauden kaikki jaksot. Toinen kausi oli ainoana pohjoismaisena sarjana ehdokkaana viimevuotisessa Emmy-gaalassa.

