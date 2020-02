Tässä ovat Ex on the Beach Suomi -sarjan päätähdet – mukana Temptation Islandista tuttuja kasvoja

Uuden Ex on the Beach Suomi -sarjan pääsinkut on julkaistu.

Karibialaiselle paratiisisaarelle saapuu sekä aiemmin julkisuudesta tuttuja että uusia persoonallisia nuoria sinkkuja, jotka ovat valmiita pitämään hauskaa ja löytämään potentiaalisen rakkauden.

Kansainvälisen hittirealityn kotimaista versiota tähdittää kahdeksan pääsinkkua sekä kokoelma heidän ex-kumppaneitaan. Näyttävät ja sanavalmiit nuoret kokoontuvat viettämään yhteistä unelmalomaa pilke silmäkulmassa, valmiina uusiin kokemuksiin, tuttavuuksiin ja jopa rakkauteen. Näyttämönä toimii Karibialla Anquillan paratiisisaarella postikorttimaisemissa sijaitseva luksushuvila.

Kahden viikon ikimuistoinen loma on täynnä tunteita, intohimoa ja toinen toistaan mehukkaampia kuvioita. Reissu saa jo alussa dramaattisen käänteen, kun bileisiin ensimmäisenä kuokkimaan tullut ex tuo mukanaan tuoreita ja katkeria eromuistoja. Tunnemyrskyn tuoksinnassa toinen osapuoli on lopulta vähällä päätyä uima-altaaseen.

Luvassa on myös herkullista kolmiodraamaa, jossa ex vetää lopulta pidemmän korren, asetelman päättyessä rakkaudentunnustuksiin. Entä mitä tapahtuu, kun entistä heilaa rannalla odottavasta kolmesta miehestä yksikään ei tunnista merestä nousevaa exää?

Ex on the Beach Suomi Dplay+ kaksi jaksoa tiistaisin alkaen 3.3. TV5 ti-ke klo 21.00 alkaen 10.3.

Naiset

Tilda Rinne, Helsinki

Instagram: @tildahelmi

Herrasmiesmäistä käytöstä arvostava Tilda, 21, pitää pitkistä miehistä, joilla on treenattu kroppa. Ruskeista nappisilmistä hän on välittömästi sulaa vahaa. Kun Tilda ihastuu, hän laittaa melko nopeasti kaiken peliin, mutta ei jää suhteeseen hukkaamaan aikaansa, jos miehen käytös ei miellytä. Ärsytystä aiheuttavat ylimieliset ja itsekeskeiset draamailijat. Sitä oikeaa Tilda on etsinyt aiemmin Viettele vaatteilla -ohjelmassa.

Jasmin Mathlouti, Vantaa

Instagram: @jasminsatuk

Pankissa työskentelevä Jasmin, 25, on viihtynyt sinkkuna neljä vuotta. Vastakkaisessa sukupuolessa häneen vetoavat ennen kaikkea itsevarmuus ja miehekkyys. Uusavuttomuutta kammoksuva Jasmin vaihtaa itse renkaansa ja remontoi asuntoaan. Onnistuneeseen bileiltaan kuuluvat etkot parhaiden ystävien kanssa, hyviä juomia ja ”hitosti noloja tanssimuuveja baarissa”, joita Jasmin on esitellyt aiemmin muun muassa Temptation Islandin kolmoskaudella.

Iita Anttonen, Espoo

Instagram: @iit.a

Meikkaaja-maskeeraajaksi kouluttautunut Iita, 20, on kova juhlimaan, ja räiskyvänä ja näkyvänä persoonana hän on usein bileiden kuningatar. Iita ärsyyntyy ylimielisistä ja suurisuisista ihmisistä eli samanlaisista, jollaisena hän itseään pitää. Nuori nainen ei pelkää näyttää tunteitaan ja hän puhuu paljon sekä suoraan, minkä vuoksi hän ajautuu usein konflikteihin. Tilanteet muuttuvat tavallisesti huutokilpailuksi, sillä Iita nauttii draamasta.

Julia Aaltonen, Akaa

Instagram: @julialeksaandra

Julia on 18-vuotiaana paratiisihuvilan nuorin asukas. Ystävät kuvailevat Juliaa temperamenttiseksi yllytyshulluksi ja koheltavaksi blondiksi. Nuoruuttaan täysillä elävä nainen rakastaa bilettämistä, ja avoimen seikkailijaluonteensa ansiosta bilereissut saattavat päättyä aivan toiseen kaupunkiin kuin mistä ne alkoivat. Nämä vauhdikkaat käänteet ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia Julian lähipiirille.

– Heterona lähdin saarelle, mutta en tiedä minä tulin takasin, Julia kertoi IS:lle sarjan julkistustilaisuudessa.

Miehet

Kasper Konttila, Helsinki

Instagram: @kafffu

Kuntosalia ja laskettelua harrastava Kasper, 22, haaveilee lakimiehen urasta. Hän on etsinyt sitä oikeaa myös Love Islandin toisella tuotantokaudella, mutta kyseiseltä saarelta ei tosirakkautta sillä kertaa löytynyt. Exät ovat väittäneet Kasperia hyväksi manipuloijaksi, mutta Kasper ei tätä allekirjoita, vaan kuvailee itseään rennoksi, mukavaksi ja hyväkäytöksiseksi nuoreksi mieheksi.

Henrik Mykrä, Pori

Instagram: @huppu_hoo

Henrik, 30, on rakennusalan yrittäjä Porista. Hän harrastaa motocrossia sekä rakastaa nopeita ja kalliita autoja. Vaikka Henrik on todella flirtti, on hän loppupeleissä pitkien parisuhteiden mies. Vasta muutaman kuukauden kestänyt sinkkuelämä on alkanut kyllästyttää, ja nyt haussa on elämän rakkaus. Henrik olisi jo valmis löytämään jopa vaimon, mutta toisaalta hän ei myöskään sano koskaan ei sekoilulle.

Niko Koskinen, Vantaa

Instagram: @igkoskinen

Omaa kuntosaliaan pyörittävä Niko, 22, on eloisa ja spontaani heittäytyjä, joka saa energiansa erityisesti naisista. Hän harrastaa nyrkkeilyä ja salilla käyntiä, rakastaa tanssimista, ja arvostaa urheilullisuutta myös naisissa. Mustasukkaisuuteen taipuva nuorimies kiihtyy suuttuessaan nollasta sataan, mutta leppyy nopeasti. Vasta hetken sinkkumarkkinoilla ollut Niko ihastuu helposti, ja hän on 15-vuotiaasta saakka ajautunut parisuhteesta toiseen.

Nori Latifi, Helsinki

Instagram: @norilatifi

Hurmaavalla Norilla, 23, on erinomainen huumorintaju ja loistavat puhelahjat, ja hän työskenteleekin autokauppiaana. Viisi vuotta sinkkuna elellyt Nori harrastaa jalkapalloa ja kuntosalia. Naisten mukaan Norin vieressä on hyvä nukkua, sillä hän on kuin iso nalle. Lisäksi häntä pidetään erinomaisena keskustelukumppanina, ja tätä taitoa hän on päässyt harjoittamaan aiemmin muun muassa Temptation Islandissa viettelijäsinkkuna.