Santa Cruz -rokkari Archie teki pornovideon kihlattunsa kanssa – tällaista on salamarakastuneen parin elämä Kaliforniassa

Santa Cruz -yhtyeestä tuttu Archie Cruz muuttaa pian Suomesta Yhdysvaltoihin Katelyn-kihlattunsa luo.

Suomalaisesta Santa Cruz -yhtyeestä tunnettu Archie Cruz eli Arttu Kuosmanen, 27, on yksi Nelosen uuden All Together Now -musiikkiohjelman tuomareista. istuu satapäisessä tuomaristossa yhdessä muiden suomalaislaulajien ja musiikkimaailman vaikuttajien kanssa ja päättää, kuka pääsee jatkoon ja kuka ei.

Ohjelmassa esiintyy yli 60 laulajaa, jotka havittelevat 20 000 euron palkintoa ja tuomariston ääniä. Jos laulajan esitys vetoaa tuomareihin, nousevat he ylös ja yhtyvät tämän lauluun. Jos taas ei, istuvat he hiljaa paikoillaan.

Uutuusohjelman teko on ollut Kuosmaselle mieleinen projekti. Hän kertoo, että tv-työ houkuttelee myös jatkossa.

– Kyllä mä toivon, että pääsen jatkossa mukaan telkkariin enemmänkin. Tämä on ollut tosi hauskaa ja on ollut siistiä seurata laulajien esityksiä. Uskon, että tämä musaohjelma on hyvä siirtymä telkkariin ja voi olla, että minut nähdään tulevaisuudessa muunlaisissakin ohjelmissa, hän pohtii.

Kuosmanen on tällä hetkellä harvinainen vieras Suomessa, sillä hän on löytänyt rakkauden Yhdysvalloista ja muuttaa pian uuteen kotiinsa Kaliforniaan.

– Kyllä jenkit on nykyään se koti mulle, koska olen viettänyt siellä viime vuosina niin paljon aikaa. Siviilisäätyni muuttuminen oli vielä viimeinen silaus sille.

Kuosmanen kihlautui Katelyn-rakkaansa kanssa viime syksynä. All Together Now’n kuvausten jälkeen edessä on muutto 20-vuotiaan Katelynin kotimaahan. Pariskunnan uusi paritalokoti sijaitsee Los Angelesin pohjoispuolella Venturan kaupungissa.

– Saimme kihlattuni kanssa kämpän juuri ennen kuin lähdin Suomeen ja aloimme laittaa sitä kuntoon. Hän on nyt viimeistellyt sen siellä naisellisella visiollaan ja pääsen palaamaan täältä valmiiseen kotiin. Kotimme ei ole ihan rannalla, mutta siitä näkee merelle. Se on minulle todellinen paratiisi upeassa surffimestassa, Kuosmanen intoilee.

Pari tutustui alun perin Instagramissa, jossa Katelyn alkoi tykkäillä Kuosmasen kuvista. Tykkäily muuttui viestittelyksi ja pari tapasi ensi kertaa viime syksynä Yhdysvalloissa Santa Cruzin kiertueen yhteydessä.

– Hän on tosi rempseä ja eloisa tyyppi, mutta samalla myös introvertti ihan niin kuin minäkin. Se tuo elämääni hyvää balanssia, että tykkään viettää aikaa omissa oloissani esiintyvän taiteilijan työn ulkopuolella. Hän on sukulaissieluni, jonka kanssa voin katsoa kotona kauhuelokuvia, ottaa kissat kainaloon ja laittaa villasukat jalkaan, Kuosmanen kuvailee parin arkea Kaliforniassa.

Kuosmasen mukaan hän kosi Katelynia viime syksynä hetken mielijohteesta. Tuolloin Santa Cruz -bändi esiintyi Santa Cruzin kaupungissa ja rokkari ajatteli, ettei parempaa tilaisuutta tule.

– Minusta tuntui sillä hetkellä oikealta kysyä häntä vaimokseni. Kävelimme siinä rantalaiturilla ja pysähdyimme kauppaan, jossa vanha surffari myi sormuksia. Tuntui, että se oli universumin merkki, että nyt tai ei koskaan, Kuosmanen kertaa kosintaansa.

– Ostin siitä sormuksen ja ajattelin, että hei perkele, ei tämä ole homma eikä mikään jos annan tämän sormuksen ilman kosintaa.

Nyt salamarakastunut pari suunnittelee häitä tulevaksi kesäksi.

– Kesähäistä on puhuttu. Meillä on visio ja suunnitelma jo, mutta käytännönjärjestelyjä ei ole vielä tehty.

– Tuntuu tosi hyvältä vakiintua. Olen aina ollut yhden naisen mies, vaikka viime vuodet ovat olleet aika tuulisia kiertue-elämän takia. Nyt olen valmis asettumaan aloilleni.

Sosiaalisessa mediassa on viime viikkoina huhuttu, että suomalaisrokkari olisi tehnyt puolisonsa kanssa uuden aluevaltauksen ja hypännyt mukaan aikuisviihdemaailmaan. Myös Seiska uutisoi asiasta aiemmin.

– No joo pakko myöntää, että on me vähän jotain kuvailtu. Tommy Lee on ollut mulle aina iso esikuva ja sillä oli sex tape eli pakkohan se on munkin kuvata jotain, Kuosmanen myöntää.

Rokkarin mukaan pari on ”kuvannut kivoja juttuja”, joita on ollut nähtävillä netissä.

– En sanoisi, että aikuisviihteestä mitään uraa mulle tulee, mutta on se meille hauska yhteinen juttu. Kyllä jokainen pariskunta tarvitsee yhteisiä harrastuksia ja se on meidän, hän jatkaa nauraen.

Kaliforniaan muuton jälkeen Kuosmasen on tarkoitus panostaa jälleen musiikkiuraansa ja nauhoittaa uusia kappaleita paikallisessa studiossa. Rokkari ei osaa vielä sanoa, tuleeko musiikki Santa Cruzille vai aloittaako hän soolouran.

– Olen ottanut tässä vähän happea ja miettinyt mitä teen. Katsotaan, onko se Santa Cruzia vai tuleeko se pihalle ihan sooloartistina. Nyt on vähän muutoksen tuulia ilmassa, hän pohtii.

Kuosmanen suunnittelee myös tuovansa kihlattunsa ensi kertaa Suomeen kesällä, kun Santa Cruz esiintyy festareilla.

– Olen kertonut hänelle, että täällä on pitkä ja kylmä talvi, mutta että kesällä tämä on tosi jees. Hän meinasi tulla Suomeen nyt, mutta mietin, että ehkä kesällä on kivempaa, hän sanoo.

All Together Now Suomi Nelosella huhtikuussa.