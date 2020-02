Jaana Pelkonen ei aio enää ehdolle vaaleissa – palaa näyttävästi tv-juontajaksi

Jaana Pelkonen tekee tänä keväänä näyttävän paluun tv-juontajaksi. Kokoomuksen kansanedustaja on myös päättänyt, että eduskuntatyö saa pian jäädä, sillä hän ei aio lähteä ehdolle seuraavissa vaaleissa.

Valtava katsomo täynnä tähtiä vilkkuu valoja ja musiikki raikaa. Lavalla esiintyy laulaja, joka havittelee 20 000 euron voittopottia ja ääniä satapäiseltä tuomaristolta. Esityksen jälkeen esiin pölähtää paljettihaalarissa ja päätä huimaavissa koroissa kansanedustaja ja juontaja Jaana Pelkonen, joka tekee suurta ja näyttävää paluuta tv-juontajaksi.

Pelkonen tekee juontonsa kameralle tottuneesti, vaikka edellisestä isosta tv-produktiosta on jo vuosia. Hän ottaa haltuunsa sekä yleisön että tuomariston ja sipsuttaa sitten sivummalle.

– Tuntuu valtavan hyvältä tehdä tätä ohjelmaa ja tehdä sen myötä tällainen isompi paluu telkkariin, Pelkonen kertoo uuden All Together Now Suomi -ohjelman jakson nauhoituksen jälkeen.

Tuomaristo eli ”Satanen” vauhdissa Jaana Pelkosen johdolla. Kuvassa keskellä Leo Stillman.

BBC:n formaattiin perustuva sarja alkaa Nelosella huhtikuussa ja siinä yli 60 laulajaa pyrkii tekemään vaikutuksen sadasta musiikkialan ammattilaisesta koostuvaan tuomaristoon eli Sataseen. Mukana tuomaristossa ovat muun muassa Elias Kaskinen, Irina, Eini, Leo Stillman, Archie Cruz, Ilta ja sen kapteenina toimiva Laura Voutilainen.

Pelkoselle All Togther Now on ensimmäinen suuri juontotyö tv:ssä sitten vuoden 2011 euroviisukarsintojen. Viime vuosina hän on tehnyt juontokeikkoja tv:n ulkopuolella, mutta keskittynyt pääosin kansanedustajan työhön. Nyt aika tuntui kuitenkin kypsältä paluulle myös tv-kameroiden eteen.

– Tämä ohjelma teki minuun heti vaikutuksen. Kun katsoin ulkomaisia versioita tästä, innostuin siitä, että tämä on koko perheen hyvän mielen viihdeohjelma, jossa keskitytään positiivisiin asioihin eikä etsitä virheitä tai negatiivisuutta, Pelkonen kertoo.

– Musiikki on myös ollut minulle pienestä asti hirveän tärkeä asia ja halusin laulajaksi. Nyt on ollut ihana palata sen pariin ja nautin tästä valtavasti.

Jaana Pelkonen uuden All Together Now Suomi -sarjan kuvauksissa.

Paluu televisioon ja suuren uuden ohjelman juontaminen jännittivät Pelkosta etukäteen valtavasti.

– Jo pelkkä ajatus tästä jännitti. Se helpotti, että tässä on mukana paljon muitakin, jotka kantavat vastuuta. Ja kai tämä on nyt mennyt ihan hyvinkin, Pelkonen nauraa.

Ei lähde ehdokkaaksi

All Together Now’n kuvaukset toteutettiin niin, etteivät ne häiritse Pelkosen työtä kokoomuksen kansanedustajana.

Sen lisäksi, että Pelkonen tekee paluun juontajana televisioon, on hänellä myös muita suuria suunnitelmia uraansa liittyen. Vuodesta 2011 eduskunnassa istunut kansanedustaja on päättänyt, ettei lähde enää ehdolle seuraavissa vaaleissa.

– Minulta kysytään välillä, että olenko televisiossa siksi, että kalastelen ääniä itselleni. Nyt voin sanoa, että en todellakaan tee niin, koska en lähde ehdolle seuraavissa vaaleissa. En kunta- enkä eduskuntavaaleissa, hän sanoo.

Pelkosen mukaan päätös on kypsynyt hiljalleen. Nyt hän kokee, että kolmen vuoden kuluttua on aika tehdä jotain muuta kuin kansanedustajan työtä.

– On aika antaa tilaa muille. Tekemistä on Suomessa vielä vaikka kuinka paljon, mutta uskon, että muutkin voivat jatkaa tästä.

Pelkonen kuitenkin korostaa, että niin kauan kun hän istuu eduskunnassa, on hän täysillä mukana.

– Hoidan työni edelleen täysillä ja panostan siihen aivan kuten ennenkin, hän sanoo.

Kansanedustajan ja juontajan työt vaikuttavat ensi silmäyksellä hyvin erilaisilta, mutta Pelkosen mukaan niissä on paljon samaa. Hän nauttii siitä, että saa ammentaa tv-työstä lisää energiaa eduskuntaan ja päin vastoin.

– Minulle tämä on tosi tärkeää omaa aikaa ja henkireikä ja saan tästä valoa ja tarmoa kansanedustajan työhön. Työni eivät ole mielestäni ristiriidassa, sillä koen, että ne molemmat ovat tietyllä tavalla asiakaspalvelutyötä ja olen molemmissa oma itseni. Toki eduskunnassa on omat sääntönsä eikä siellä esimerkiksi tanssita pöydillä ja kirmata ympäriinsä paljettihaalarissa niin kuin täällä, Pelkonen nauraa.

Tv-maailmasta Pelkonen veisi eduskuntaan yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen ilon.

– Täällä kaikki tehdään yhdessä ja kannustavassa hengessä. Välillä kaipaisin sitä myös eduskuntaan, että tehtäisiin asioita yhdessä eikä vain etsittäisi virheitä kaikesta.

Pelkosen ja hänen puolisonsa Niko Ahon 3-vuotias tytär on päässyt seuraamaan äitinsä kahta uraa läheltä. Hän on vieraillut eduskunnassa ja nyt myös All Together Now -studiolla.

– Hän on elämäni ilo ja valo. Hän on käsittämättömän iloinen. Halusin, että tyttäreni näkee näitä äidin molempia maailmoja ja otin hänet siksi mukaan tänne. Hän oli täällä aivan häkeltynyt, että ”Vau valoja ja musiikkia ja isoa meininkiä”. Toivottavasti myös muut perheet saavat tv:n välityksellä tästä samaa iloa.