Kommentti: Mestarillinen Parasite yllätti kaikki – Etelä-Korean mullistavaa Oscar-voittoa avitti myös iso ulkoinen syy

Kyynisesti ajatellen Parasite täytti aukon, jonka tämän vuoden muut Oscar-ehdokkuudet jättivät – mutta se on myös oikeasti viime vuoden paras elokuva, analysoi elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Yllätys oli jättimäinen, kun paras voitti. Sitä ei odotettu Hollywoodissa, jossa voittajaksi on usein kruunattu parhaan sijaan sopivin elokuva.

Tämän vuoden Oscar-gaalan neljä tärkeintä palkintoa menivät kaikki samalle elokuvalle, eteläkorealaiselle jännitysdraamalle Parasite, ja aivan ansaitusti.

Bong Joon Hon ohjaama elokuva on juonikas tarina rikkaan perheen palvelijoiksi soluttautuvasta köyhästä perheestä. Se voitti gaalan pääpalkinnon eli parhaan elokuvan palkinnon lisäksi parhaan kansainvälisen (eli entisen ei-englanninkielisen) elokuvan palkinnon.

Bong Joon Ho sai hakea lavalta myös parhaan ohjaajan ja parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen palkinnon, jälkimmäisen yhdessä Jin Won Hanin kanssa.

Koskaan aiemmin Oscar-historiassa ei ole käynyt niin, että parhaaksi elokuvaksi julistetaan elokuva, jossa ei puhuta englantia.

Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon Parasite voitti jo viime toukokuussa. Oscar-gaalassa parhaan kansainvälisen elokuvan palkinto oli kutakuinkin varma, mutta muut palkinnot sille tuntuivat jo epätodennäköisemmiltä.

Toisin kävi: elokuva pesi myös kolmen muun ison palkinnon kohdalla tämän vuoden ennakkosuosikit eli Todd Phillipsin synkän Joker-elokuvan (11 ehdokkuutta), brittiohjaaja Sam Mendesin sotaelokuvan Taistelulähetit – 1917 (10 ehdokkuutta) sekä Quentin Tarantinon 1960-luvulle sijoittuvan nostalgiapaukun Once Upon a Time in Hollywood (10 ehdokkuutta).

Lopputulos oli se, että Taistelulähetit sai kolme Oscaria (kuvaus, erikoistehosteet ja äänimiksaus), Joker kaksi palkintoa (Joaquin Phoenixin miespääosa ja musiikki) ja Once Upon a Time in Hollywood kaksi palkintoa (Brad Pittin miessivuosa ja lavastus).

Konkariohjaaja Martin Scorsesea kiitti gaalapuheissaan moni palkittu, myös Bong Joon Ho, mutta Scorsesen jättimäinen gangsterieepos The Irishman (10 ehdokkuutta) joutui poistumaan paikalta ilman ainokaistakaan Oscar-palkintoa.

Parhaan miessivuosa-Oscarin voittanut Brad Pitt odottaa, että Oscar-palkintoon kaiverretaan hänen nimensä.

Etukäteen tämä lopputulos ei näyttänyt kovin todennäköiseltä. Parasite on kaikkea muuta kuin tyypillinen Oscar-voittaja: siinä puhutaan koreaa, eikä elokuvassa ole länsimaisen yleisön tuntemia tähtiä – ellei filmihullujen nykyään jo kohtalaisen hyvin tuntemaa ohjaajaa itseään lasketa.

Hän on aiemminkin tehnyt elokuvia erikoisista lähtökohdista: The Host -elokuvassa (2006) Soulin läpi virtaavasta joesta nousee ihmisten kimppuun hyökkäävä hirviö, ja Okjassa (2017) nuori tyttö yrittää suojella parasta ystäväänsä, joka sattuu olla jättiyrityksen omiin tarkoituksiinsa hamuama omituinen olento.

Niiden välissä valmistui toimintajännäri Snowpiercer (2013), jossa junan eri vaunut ovat vertauskuva rajun luokkayhteiskunnan raadollisuudesta.

Parasite jatkaa Snowpiercerin teemaa: senkin päähenkilöt yrittävät edetä elämässään eteenpäin, kaikilla käytössään olevilla keinoilla. Niihin kuuluu myös huijaaminen.

Vaikka elokuvan erikoinen nimi viittaa loiseliöihin, sen päähenkilöt ovat herttaisen rehellisiä yrityksissään saavuttaa itselleen parempi asema ja paremmat oltavat. Mukaansa tempaava tarina kulkee suuntiin, jotka ovat sen luomassa maailmassa täysin johdonmukaisia ja saavat silti haukkomaan henkeä.

Ohjaaja Bong Joon Ho oli Oscar-gaalan supervoittaja. Hän sai myös kaksi henkilökohtaista Oscar-palkintoa: Parasite-elokuvan käsikirjoittamisesta ja ohjaamisesta.

Ehdokkuuksia Parasitella oli kaikkiaan kuusi: niistä ohi menivät vain leikkauksen ja lavastuksen palkinnot.

Lopputuloksen historiallisuutta alleviivaa se, että koskaan aiemmin Oscar-historiassa yksikään elokuva ei ole voittanut yhtä aikaa ei-englanninkielisen sekä koko vuoden parhaan elokuvan palkintoa. Nyt voitti.

Parasiten voittoa avitti myös yksi ulkoinen asia, johon palattiin gaalassakin pidetyissä puheissa useaan otteeseen: tämän vuoden ehdokkuudet (ja samalla voittomahdollisuudet) menivät enimmäkseen elokuville ja tekijöille, jotka edustivat hyvin perinteistä Hollywoodin maailmankuvaa eli valkoihoisia miehiä.

Heti Oscar-gaalan avausvitseissään koomikot Steve Martin ja Chris Rock tarttuivat jyrkimpään epäkohtaan: kaikki viisi ohjaajakategorian ehdokasta olivat miehiä.

– Minusta ohjaajien kategoriasta puuttuu tänä vuonna jotain, Martin mainitsi.

– Vaginoita! Rock täydensi nopeasti perään.

Brie Larson, Sigourney Weaver ja Gal Gadot ottivat voimakkaasti kantaa naisten oikeuksien puolesta Oscar-gaalassa pitämässään humoristisessa välijuonnossa.

Naisten asema Hollywoodissa nousi voimakkaasti esiin myös koomikkokaksikko Maya Rudolphin ja Kristen Wiigin ja näyttelijäkolmikko Sigourney Weaverin, Brie Larsonin ja Gal Gadot’n vitsikkäissä välijuonnoissa.

Islantilainen säveltäjä Hildur Guðnadóttir jatkoi naisten puolustamista puheessaan, jonka hän pääsi pitämään Joker-elokuvasta voittamansa Oscar kädessään.

– Kaikki tytöt, naiset, äidit, tyttäret, jotka kuulevat musiikin kuplivan sisällään, olkaa hyvä ja puhukaa kovempaa – meidän täytyy kuulla äänenne, Guðnadóttir julisti.

Sympatiapisteitä illan aikana keräsi etenkin ohjaaja Greta Gerwig, jonka Pikku naisia -draaman kuudesta ehdokkuudesta yksikään ei tullut henkilökohtaisesti hänelle itselleen. Loppujen lopuksi Pikku naisia sai vain yhden Oscarin – puvustuksesta.

Näyttelijä Margot Robbie, näyttelijä Saoirse Ronan ja ohjaaja Greta Gerwig reagoivat Gerwigin ohjaaman Pikku naisia -elokuvan voittamaan parhaan puvustuksen Oscar-palkintoon.

Los Angelesin Dolby-teatterin lavalta kuultiin paljon muidenkin vähemmistöjen asemaan tarttuvia kommentteja. Jokerista parhaan miespääosapalkinnon voittanut Joaquin Phoenix luetteli omassa puheessaan suuren joukon asioita, jotka kaipaavat korjausta.

– Minusta, puhuimme sitten sukupuolten epätasa-arvosta, rasismista, seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, alkuperäiskansojen oikeuksista tai eläinten oikeuksista, me puhumme silloin taistelusta epäoikeudenmukaisuutta vastaan, Phoenix tiputteli.

Elokuvaväen turhautuminen oli gaalassa käsinkosketeltavaa, mutta sen ymmärtää hyvin: Oscar-ehdokkuuksien – ja sitä myöten Oscar-palkintojen – jakautumista entistä monimuotoisemmalle elokuvantekijäjoukolle on toivottu Hollywoodissa kovaäänisesti ainakin viimeisen viiden vuoden ajan.

Ison joukon äänestäessä vaarana on aina se, että pinnalle eivät nouse parhaat, vaan keskivertoelokuvat, jotka pystyvät vetoamaan mahdollisimman laajaan äänestäjäkuntaan. Tänä vuonna tarpeeksi moni pisti kuitenkin ykköseksi Parasiten.

Parhaiden mies- ja naispääosan Oscarit menivät Joaquin Phoenixille ja Renée Zellwegerille.

Kyynisesti ajatellen Parasite täytti aukon, jonka tämän vuoden muut ehdokkuudet jättivät: sen ansiosta Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenet pääsivät vihdoin antamaan äänensä moninaisuuden puolesta – siis jollekin muulle kuin länsimaiselle elokuvalle ja elokuvantekijälle.

Bong Joon Ho ei ole nainen, mutta omaleimaisia elokuvia tekevänä korealaisena miehenä hän edustaa jotain muuta kuin tyypillistä Hollywoodin elokuvantekijää.

Silti pelkkä kyynisyys olisi liian yksinkertainen tapa selittää tilannetta. Samoja kriittisiä äänenpainoja Oscar-ehdokkaiden koostumuksesta esitettiin myös viime vuonna, ja silti voittoon ponkaisi tuolloin varsin perinteinen ja asetelmiltaan jopa konservatiivinen hyvän mielen rotudraama Green Book.

Parasiten voitto oli aito. Samalla kun elokuva vastasi katsojien toiveeseen, se oli oikeastikin mestarillinen työ: sydämellinen, yllätyksellinen ja kerroksellinen elokuva, joka ei paljasta kaikkia korttejaan heti alussa.

Bong Joon Ho ymmärtää, mihin kaikkeen elokuvan kerrontakeinoja voi käyttää, ja niitä hän osaa käyttää äärimmäisen taitavasti.

Niin taitavasti, että lopputuloksena on todellakin viime vuoden paras elokuva.

