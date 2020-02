Historiallinen voitto: eteläkorealainen Parasite vei tärkeimmät Oscarit – kaksinkertainen parhaan elokuvan voittaja!

Neljän Oscarin Parasite vei voiton sotadraaman Taistelulähetit – 1917 nenän edestä. Yksikään elokuva ei ole aiemmin voittanut sekä parhaan elokuvan että parhaan kansainvälisen elokuvan palkintoa.

Parhaan elokuvan Oscar-palkinnon sai eteläkorealainen jännitysdraama Parasite.

Elokuva voitti aiemmin samassa gaalassa myös parhaan kansainvälisen elokuvan palkinnon, parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen palkinnon sekä parhaan ohjaajan palkinnon.

Video yllä: Parasite nappasi myös käsikirjoituspystin.

Se sai yhteensä neljä Oscar-palkintoa eli enemmän kuin yksikään muu elokuva tänä vuonna. Parasiten saamista kuudesta ehdokkuudesta ohi menivät vain leikkauksen ja lavastuksen palkinnot.

Bong Joon Hon ohjaama elokuva kertoo köyhästä perheestä, joka soluttautuu yksi kerrallaan rikkaan perheen lähipiiriin havitellakseen näiden omaisuutta.

Maailmanensi-iltansa Parasite sai viime toukokuussa Cannesin elokuvajuhlilla, jossa se voitti Kultaisen palmun eli festivaalin pääpalkinnon.

Historiallinen tuplavoitto oli ensimmäinen kerta Oscar-palkinnon historiassa, kun sama elokuva voittaa sekä parhaan elokuvan että parhaan kansainvälisen elokuvan palkinnon.

Parasiten tekijät saapuivat riemuissaan hakemaan palkinnon parhaasta elokuvasta.

Ennen Parasitea vain viisi elokuvaa ovat saaneet ehdokkuuden sekä parhaan elokuvan että parhaan kansainvälisen elokuvan kategoriassa. Kansainvälisen elokuvan palkinto tunnettiin viime vuoteen asti parhaan ei-englanninkielisen elokuvan palkintona.

Tuplaehdokkuuksia ovat aiemmin saaneet elokuvat Z – hän elää! (1969), Kaunis elämä (1998), Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme (2000), Rakkaus (2012) sekä Roma (2018). Kaikki ne ovat voittaneet parhaan kansainvälisen elokuvan palkinnon mutta ei parhaan elokuvan palkintoa.

Koko Oscar-historiassa Parasite oli vasta 11. elokuva, jossa puhutaan jotain muuta kieltä kuin englantia ja joka pääsi kilpailemaan parhaan elokuvan pääpalkinnosta.

Parasite-elokuvan tekijöitä juhli ennen gaalaa punaisella matolla.

Parasite vei parhaan elokuvan voiton sotaelokuvan Taistelulähetit – 1917 nenän edestä: vielä ennen gaalaa Sam Mendesin ohjaaman, ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuvan elokuvan veikattiin laajalti voittavan tärkeimmän Oscarin.

Parhaan elokuvan ehdokkaita oli yhteensä yhdeksän: Le Mans '66 – Täydellä teholla, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, Taistelulähetit – 1917, Once Upon a Time... in Hollywood sekä Parasite.

Parhaan kansainvälisen elokuvan ehdokkaita oli viisi: Corpus Christi (Puola), Hunajan maa (Pohjois-Makedonia), Les Misérables (Ranska), Kärsimys ja kunnia (Espanja) sekä Parasite (Etelä-Korea).

Oscar-gaalan näyttämönä on edellisten vuosien tapaan Dolby-teatteri Los Angelesissa. Oscar-gaala järjestetään tänä vuonna 92. kerran.

Oscar on maailman tunnetuin elokuvapalkinto. Oscar-palkinnoista päättää Yhdysvaltain elokuva-akatemia.