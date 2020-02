Joaquin Phoenix jatkaa Heath Ledgerin perinnettä – Jokerin mielipuolinen osa toi Oscarin

Näyttelijä Joaquin Phoenix sai odotetusti parhaan miespääosan Oscar-palkinnon.

Miespääosan Oscar-palkinto meni odotettuun osoitteeseen: näyttelijä Joaquin Phoenixille elokuvasta Joker.

Phoenix näyttelee elokuvassa stand up -koomikkoa, jonka mieli alkaa hajota yhteiskunnan tukiverkoston petettyä.

Todd Phillipsin ohjaama elokuva sijoittuu sarjakuvasankari Batmanin maailmaan, mutta tapahtuu jo vuonna 1981, jolloin Batman eli Bruce Wayne oli vielä pikkupoika. Varsinainen päähenkilö on Phoenixin näyttelemä Arthur Fleck.

Elokuva kuvaa Fleckin lisäksi Gothamin kaupungin kahtiajakautumista ylimielisiin rikkaisiin ja petettyihin köyhiin. Jokerista tulee elokuvan aikana tyytymättömän kansanosan anarkististen tuntojen purkautumisväylä.

Myös Jokerin aiempi elokuvatulkki Heath Ledger voitti aikoinaan Oscarin samasta hahmosta. Ledger sai Oscarin Batman-seikkailusta Yön ritari (2008).

– Olen valtavan täynnä kiitollisuutta tällä hetkellä. En tunne olevani kanssaehdokkaitteni tai kenenkään tässä huoneessa olevan yläpuolella, sillä jaamme kaikki saman rakkauden elokuvaan, Phoenix aloitti pitkän kiitospuheensa.

– Tämä tapa ilmaista itseäni on antanut minulle erittäin poikkeuksellisen elämän. En tiedä missä olisin ilman sitä, Phoenix jatkoi.

Phoenix kertoi pohtineensa joitakin painostavia asioita, jotka koskevat kaikkia.

– Toisinaan tunnemme – tai meidät saadaan tuntemaan – että taistelemme eri asioiden puolesta. Minä näen näissä asioissa yhteneväisyyksiä. Minusta, puhuimme sitten sukupuolten epätasa-arvosta, rasismista, seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, alkuperäiskansojen oikeuksista tai eläinten oikeuksista, me puhumme silloin taistelusta epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

– Olen kiitollinen, että niin monet tässä huoneessa ovat antaneet minulle uusia mahdollisuuksia. Silloin olemme parhaimmillamme, kun autamme toisiamme korjaamaan virheitämme, Phoenix sanoi pitkässä kiitospuheessaan.

Tämä oli neljäs kerta, kun Phoenix oli Oscar-ehdokkaana, mutta vasta hänen ensimmäinen palkintonsa. Aiemmin hän on ollut ehdokkaana elokuvan Gladiator (2000) sivuosasta sekä elokuvien Walk the Line (2005) ja Mestari (2012) pääosista.

Parhaan miespääosan ehdokkaina olivat myös Antonio Banderas (Kärsimys ja kunnia), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time... in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story) sekä Jonathan Pryce (Kaksi paavia).

Oscar-gaalan näyttämönä on edellisten vuosien tapaan Dolby-teatteri Los Angelesissa. Oscar-gaala järjestetään tänä vuonna 92. kerran.

Oscar on maailman tunnetuin elokuvapalkinto. Oscar-palkinnoista päättää Yhdysvaltain elokuva-akatemia.