Oscar-yllätys! Parhaan ohjaajan palkinto meni Etelä-Koreaan

Parhaan elokuvan Oscar-palkinnon sai Parasite-elokuvan ohjaaja Bong Joon Ho.

Eteläkorealainen ohjaaja Bong Joon Ho on voittanut parhaan ohjaajan Oscar-palkinnon elokuvasta Parasite.

Bong Joon Ho kiitti puheessaan muun muassa elokuvaohjaaja Martin Scorsesea sekä ohjaaja Quentin Tarantinoa.

Palkinto oli illan suurin yllätys, sillä etukäteisveikkauksissa parhaan ohjaajan palkinnon saajaksi veikattiin laajasti brittiohjaaja Sam Mendesiä sotaelokuvan Taistelulähetit – 1917 ansiosta.

Parasite-elokuva valittiin myös parhaaksi kansainväliseksi elokuvaksi sekä palkittiin parhaasta alkuperäiskäsikirjoituksesta. Bong Joon Ho kävi pokkaamassa Oscar-lavalla myös nuo palkinnot.

Video yllä: Parasite nappasi jo käsikirjoituspystin.

Parhaan ohjaajan Oscar-palkinnosta olivat ehdokkaina myös Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (Taistelulähetit – 1917) sekä Quentin Tarantino (Once Upon a Time... In Hollywood).

Oscar-gaalan näyttämönä on edellisten vuosien tapaan Dolby-teatteri Los Angelesissa. Oscar-gaala järjestetään tänä vuonna 92. kerran.

Oscar on maailman tunnetuin elokuvapalkinto. Oscar-palkinnoista päättää Yhdysvaltain elokuva-akatemia.