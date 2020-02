Elton John sai uransa toisen Oscarin!

Muusikko Elton John sai Oscar-palkinnon säveltämästään kappaleesta elokuvaan Rocketman.

Muusikko Elton John sai Oscar-palkinnon yhdessä Bernie Taupinin kanssa.

Pysti tuli heidän tekemästään kappaleesta I’m Gonna Love Me Again elokuvaan Rocketman.

Rocketman kertoo Elton Johnin elämän varhaisista vuosista ja noususta kuuluisuuteen – sekä sen tuomista rajuista vaikeuksista.

– Kiitos Bernielle, joka on ollut pysyvä elementti elämässäni silloin kun olen munannut ja silloin, kun olen ollut normaali, Elton John kiitti tärkeintä yhteistyökumppaniaan.

Oscar on Elton Johnin toinen. Aiemmin hän on voittanut Oscarin Leijonakuningas-animaatioon (1994) säveltämästään kappaleesta Can You Feel the Love Tonight?

Tuolloin hän oli ehdokkaana myös Leijonakuningas-elokuvan kahdesta muusta kappaleesta.

Oscar-gaalan näyttämönä on edellisten vuosien tapaan Dolby-teatteri Los Angelesissa. Oscar-gaala järjestetään tänä vuonna 92. kerran.

Oscar on maailman tunnetuin elokuvapalkinto. Oscar-palkinnoista päättää Yhdysvaltain elokuva-akatemia.