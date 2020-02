Tässä kaikki Oscar-palkitut: superyllättäjä tuli Etelä-Koreasta, Scorsesen elokuva jäi pystittä

Eteläkorealainen elokuva Parasite voitti sekä parhaan elokuvan että parhaan ohjauksen palkinnon 92. Oscar-gaalassa.

Paras elokuva

Parasite

Paras ohjaus

Bong Joon Ho – Parasite

Paras naispääosa

Renee Zellweger – Judy

Paras miespääosa

Joaquin Phoenix - Joker

Paras naissivuosa

Laura Dern – Marriage story

Paras miessivuosa

Brad Pitt – Once Upon A Time... in Hollywood

Paras laulu

(I'm Gonna) Love Me Again elokuvasta Rocketman – säveltäjä: Elton John, sanoittaja: Bernie Taupin

Paras sovitettu käsikirjoitus

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Paras alkuperäiskäsikirjoitus

Parasite – Bong Joon Ho ja Han Jin Won

Paras vieraskielinen (ei-englanninkielinen) elokuva

Parasite – Etelä-Korea

Toy Story 4:ssa tapaamme kaikki tutut leluhahmot Buzz Lightyearin johdolla.

Paras animaatioelokuva

Toy Story 4

Paras kuvaus

Taistelulähetit – 1917 – Roger Deakins

Paras dokumenttielokuva

American Factory

Paras lyhyt dokumenttielokuva

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Paras maskeeraus ja hiusmuotoilu

Bombshell – Kazu Hiro, Anne Morgan ja Vivian Baker

Parhaat erikoistehosteet

Taistelulähetit – 1917 – Guillaume Rocheron, Greg Butler ja Dominic Tuohy

Paras lavastus

Once upon a Time... in Hollywood – Barbara Ling ja Nancy Haigh

Pikku naisia -elokuva palkittiin parhaasta puvustuksesta.

Paras puvustus

Pikku naisia – Jacqueline Durran

Paras leikkaus

Le Mans 66 – Täydellä teholla – Michael McCusker ja Andrew Buckland

Paras alkuperäismusiikki

Joker – Hildur Guðnadóttir

Paras lyhyt animaatioelokuva

Hair Love

Paras lyhytelokuva

The Neighbors’ Window

Paras äänileikkaus

Le Mans 66 – Täydellä teholla – Donald Sylvester

Paras äänimiksaus

Taistelulähetit – 1917 – Mark Taylor ja Stuart Wilson