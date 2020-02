Brad Pitt sai illan ensimmäisen Oscarin! Puheessa ovela piikki Trump-oikeudenkäyntiä kohtaan

Näyttelijä Brad Pitt sai vihdoin ensimmäisen henkilökohtaisen Oscarinsa – aiempi Oscar tuli tuottajana.

Oscar-gaalan ensimmäinen palkinto meni odotetusti näyttelijä Brad Pittille ohjaaja Quentin Tarantinon elokuvasta Once Upon a Time in Hollywood miessivuosasta. Hän näyttelee 1960-luvun loppuun sijoittuvassa elokuvassa Leonardo DiCaprion esittämän näyttelijän henkilökohtaista stunt-näyttelijää ja parasta ystävää.

– Kiitos, tämä on uskomatonta, todella uskomatonta! Pitt aloitti kiitospuheensa.

Heti puheen alussa tuli piikittelevä viittaus Yhdysvaltain päivänpolitiikkaan ja presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiin, joka päättyi viime viikolla.

– He kertoivat, että minulla on aikaa puhua 45 sekunnin ajan, mikä on 45 sekuntia enemmän kuin senaatti antoi John Boltonille.

– Ehkäpä Quentin tekee siitä elokuvan. Loppujen lopuksi aikuisilla on tapana tehdä asiat oikein.

Palkinnon hän omisti elokuvansa ohjaajalle Quentin Tarantinolle.

– Sinä olet alkuperäinen, ainutkertainen! Elokuva-ala olisi paljon kuivempi paikka ilman sinua, Pitt ylisti Tarantinoa.

Brad Pitt otti ilon irti palkinnosta.

Brad Pitt palkittiin sivuosasta.

Pitt myös kehui hahmoaan, joka etsii aina ihmisistä heidän parhaita ominaisuuksiaan. Pitt esittää sijaisnäyttelijä Cliff Booth seuraa DiCaprion esittämää näyttelijä Rick Daltonia kaikkialle.

– Leo, hyödyn mielelläni sinun menestyksestäsi minä päivänä tahansa! Pitt vitsaili.

Puheensa loppuun Pitt sisällytti myös kiitokset lapsilleen ja vanhemmilleen.

Once Upon a Time in Hollywood on yksi eniten ehdokkuuksia tänä vuonna saaneita elokuvia. Se sai 10 ehdokkuutta, yhtä paljon kuin gangsterielokuva The Irishman ja sotaelokuva Taistelulähetit – 1917. Yhteentoista ehdokkuuteen ylsi vain Joker.

Palkinto on Pittin ensimmäinen henkilökohtainen näyttelijä-Oscar. Aiemmin hän on saanut yhden Oscar-pystin, mutta sen hän sai elokuvan 12 Years a Slave (2013) tuottajana. Steve McQueenin ohjaama orjadraama voitti vuoden 2014 gaalassa parhaan elokuvan Oscar-palkinnon.

Näyttelijänä Pitt on ollut Oscar-ehdokkaana yhteensä neljä kertaa. Ensimmäisen ehdokkuutensa hän sai tieteisjännärin 12 apinaa (1995) sivuroolista. Myöhemmät näyttelijäehdokkuudet ovat tulleet päärooleista draamassa Benjamin Buttonin ihmeellinen elämä (2008) sekä draamassa Moneyball (2011).

Pittin tuottamista elokuvista parhaan elokuvan ehdokkuuden ovat 12 Years a Slaven lisäksi saaneet Moneyball ja The Big Short (2015).

Parhaasta miessivuosasta olivat ehdokkaina myös Tom Hanks (elokuvasta A Beautiful Day In The Neighbourhood), Anthony Hopkins (Kaksi paavia), Al Pacino (The Irishman) ja Joe Pesci (The Irishman).

Gaalan näyttämönä on edellisten vuosien tapaan Dolby-teatteri Los Angelesissa. Oscar-gaala järjestetään tänä vuonna 92. kerran.

Oscar on maailman tunnetuin elokuvapalkinto. Oscar-palkinnoista päättää Yhdysvaltain elokuva-akatemia.