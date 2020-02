IS seuraa: Oscar-gaala tuo legendat lavalle – Al Pacino, Anthony Hopkins ja Joe Pesci olivat viimeksi ehdokkaina yli 20 vuotta sitten

Star Wars -säveltäjä John Williams rikkoi tänä vuonna oman Oscar-ennätyksensä – jälleen. IS seuraa Oscar-gaalaa läpi yön.

Maailman kuuluisin elokuvapalkinto jaetaan 92. kerran. H-hetki eli gaalan alku koittaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä alkaen klo 3.00 Suomen aikaa, jonka jälkeen elokuvamaailman juhlahumua on luvassa kolmen, neljän tunnin ajan.

Tuttuun tapaan Los Angelesin Dolby-teatterin lavalle nousee Hollywoodin isoimpia tähtiä – sekä palkintojenjakajiksi että niiden vastaanottajiksi. Eri palkintokategorioita on vakiintuneeseen tapaan 24.

Tätä vuotta leimaa kuitenkin yksi erityispiirre: Oscar-ehdokkuuksia ovat saaneet myös monet sellaiset tutut näyttelijäsuosikit, joiden edellisestä Oscar-ehdokkuudesta on vierähtänyt jo tovi – osalla useampikin vuosikymmen.

Charlize Theron

Charlize Theron sai nyt kolmannen ehdokkuutensa häirintätapauksesta kertovan draaman Bombshell – Hiljaisuuden rikkojat pääroolista. Viimeksi hän oli ehdokkaana viimeksi 14 vuotta sitten elokuvasta North Country. Oscarin hän on voittanut draaman Monster (2003) pääosasta.

Renée Zellweger sai nyt neljännen ehdokkuutensa elämäkertaelokuvan Judy pääosasta. Viimeksi hän oli ehdokkaana 16 vuotta sitten draamasta Päämääränä Cold Mountain, joka toi hänelle Oscarin.

Kathy Bates

Kathy Bates sai nyt neljännen ehdokkuutensa tositapaukseen perustuvan draaman Richard Jewell sivuosasta. Viimeksi hän oli ehdokkaana 17 vuotta sitten elokuvasta About Schmidt. Oscarin hän on voittanut jännityselokuvasta Piina (1990).

Tom Hanks sai nyt kuudennen ehdokkuutensa elämäkertaelokuvan A Beautiful Day in the Neighborhood sivuroolista. Viimeksi hän oli ehdokkaana 19 vuotta sitten elokuvasta Cast Away – Tuuliajolla. Hanksilla on plakkarissa jo kaksi Oscaria, pääosista elokuvissa Philadelphia (1993) ja Forrest Gump (1994).

Anthony Hopkins sai nyt viidennen ehdokkuutensa tositapahtumiin perustuvan draaman Kaksi paavia sivuroolista. Edellisen kerran hän oli ehdokkaana 22 vuotta sitten elokuvasta Amistad. Oscarin hän on voittanut jännärin Uhrilampaat (1991) pääosasta.

Al Pacino sai nyt uransa yhdeksännen Oscar-ehdokkuuden tositapahtumiin perustuvan gangsteridraaman The Irishman sivuosasta. Viimeksi hän oli ehdokkaana 27 vuotta sitten, jolloin hän sai kerralla kaksi ehdokkuutta, elokuvista Myyntitykit sekä Naisen tuoksu. Ainoan Oscarin hän voitti jälkimmäisestä.

Joe Pesci sai nyt kolmannen ehdokkuutensa gangsteridraaman The Irishman sivuosasta. Edellisestä ehdokkuudesta on aikaa liki kolme vuosikymmentä, sillä viimeksi hän oli Oscar-ehdokkaana 29 vuotta sitten gangsteridraamasta Mafiaveljet. Sen hän myös voitti.

Tom Hanks vastaanotti Cecil B. De Mille -elämäntyöpalkinnon tammikuussa järjestetyssä Golden Globe -gaalassa. Hän on Oscar-ehdokkaana elokuvasta A Beautiful Day in the Neighborhood.

Yllämainittujen konkareiden ohella huomiota gaalassa saanee huomattavasti myös näyttelijä Scarlett Johansson, joka on ensimmäistä kertaa Oscar-ehdokkaana – mutta heti kerralla kahdesta eri roolista.

Toinen ehdokkuuksista tuli aviodraaman Marriage Story pääosasta, toinen sota-ajan perhedraaman Jojo Rabbit sivuroolista.

Gaala järjestetään tänä vuonna aiemmin kuin koskaan Oscar-historian aikana – jo helmikuun alussa.

Tutulta paikaltaan helmikuun lopusta gaalan syrjäytti huoli katsojien kiinnostuksesta: Yhdysvaltain elokuva-akatemian ideana on jakaa arvostetut kultaiset pystit ennen kuin yleisö väsyy Oscareiden kanssa huomiosta kilpailevien muiden palkintogaalojen tulvaan.

Scarlett Johansson näyttelee yksinhuoltajaäitiä sota-aikaan sijoittuvassa draamassa Jojo Rabbit. Jojo-poikaa esittää Roman Griffin Davis ja mielikuvitus-Hitlerin roolissa on elokuvan ohjaaja Taika Waititi.

Toinen uudistus on pikemminkin kosmeettinen: parhaan ulkomaisen elokuvan (best foreign language film) palkinto on nimetty parhaan kansainvälisen elokuvan (best international feature film of the year) palkinnoksi.

Muutoksesta huolimatta tässä kategoriassa voi voittaa vain elokuva, jonka kieli on jokin muu kieli kuin englanti. Suomesta kisaan tarjottu Selma Vilhusen Hölmö nuori sydän ei päässyt ehdokkaiden joukkoon.

Paremmin kävi eteläkorealaiselle psykologiselle jännitysdraamalle Parasite, joka sai peräti kuusi ehdokkuutta ja kilpailee sekä parhaan kansainvälisen elokuvan että parhaan elokuvan sarjoissa.

Etelä-korealainen psykologinen jännitysdraama Parasite sai kuusi Oscar-ehdokkuutta.

Suurimpia voittajasuosikkeja ovat neljä elokuvaa, jotka saivat myös eniten ehdokkuuksia.

Batmanin maailmaan sijoittuva, Todd Phillipsin ohjaama Joker kaappasi yksitoista ehdokkuutta.

Kymmeneen ehdokkuuteen ylsivät 1960-luvun loppuun sijoittuva Quentin Tarantinon nostalgiapaukku Once Upon a Time... in Hollywood, Martin Scorsesen gangsterieepos The Irishman sekä Sam Mendesin ohjaama, ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva sotadraama Taistelulähetit – 1917.

Joaquin Phoenixin miespääosa-Oscaria masentuneen Jokerin roolista pidetään jo kutakuinkin varmana.

Taistelulähetit taas korjannee ainakin parhaan ohjauksen ja kuvauksen (Roger Deakins) Oscarit: se on tekninen taidonnäyte, joka näyttää kuin se olisi kuvattu yhdellä pitkällä otoksella.

Joker-elokuva sai yksitoista ehdokkuutta. Pääosaa esittävä Joaquin Phoenix on vahva ennakkosuosikki.

Viime vuodelta tuttuun tyyliin gaalalle ei ole nimetty erityistä juontajaa.

Palkintojen jakajiksi ja välinumeroiden esittelijöiksi ovat lupautuneet muun muassa Jane Fonda, Spike Lee, Natalie Portman, James Corden, Penélope Cruz, Diane Keaton, Steve Martin, Sigourney Weaver, Mahershala Ali, Timothée Chalamet, Olivia Colman, Gal Gadot, Rami Malek sekä Kristen Wiig.

Osa Oscareista on itse asiassa jo jaettu: kunnia-Oscarit myönnettiin viime lokakuussa ohjaaja David Lynchille, italialaisohjaaja Lina Wertmüllerille sekä näyttelijä Wes Studille.

Tanskalais-amerikkalaisen näyttelijän Jean Hersholtin (1886–1956) mukaan nimetyn humanitaarisen palkinnon sai samassa yhteydessä näyttelijä Geena Davis.

Ohjaaja Spike Lee on yksi Oscar-palkintojen jakajista. Viime vuonna hän voitti Oscarin elokuvansa Blackkklansman käsikirjoituksesta.

Kunniavieraisiin kuuluu heidän lisäkseen lauantaina 88 vuotta täyttänyt säveltäjä John Williams, jolla on hallussaan enemmän ehdokkuuksia kuin kenelläkään muulla elossa olevalla elokuvantekijällä. Uran 52. ehdokkuus tuli avaruusseikkailusta Star Wars: The Rise of Skywalker.

Enemmän Oscar-ehdokkuuksia on ollut vain Walt Disneyllä, joka keräsi niitä elämänsä aikana 59.

Star Wars -seikkailu toi säveltäjä John Williamsille uransa 52. ehdokkuuden.

Gaala nähdään suorana lähetyksenä yli 225 maassa. Suomessa Oscar-gaalan esittää suorana Teema & Fem.

Ilta-Sanomat seuraa Oscar-gaalaa ja palkintojenjakamista tiivisti osoitteessa is.fi.

Oscar-gaala 2020: Punainen matto, su–ma yö Teema & Fem klo 1.30 alkaen.

Oscar-gaala 2020, su–ma yö Teema & Fem klo 3.00 alkaen.

Yllä olevalta videolta voit seurata suoraa lähetystä kello 17.00-23.00, kuinka Hollywoodissa valmistaudutaan Oscar-gaalaan.