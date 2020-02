Oscar-gaalasta tulee Joaquin Phoenixin ja Brad Pittin juhlaa – IS Tv-lehti listasi Oscar-suosikkinsa

Brad Pitt on aiemmin voittanut Oscarin elokuvasta 12 Years a Slave, jonka tuottajana hän toimi.

Elokuvamaailman odotetuin tapahtuma järjestetään sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. IS Tv-lehden toimitus valitsi suosikkinsa pääkategorioista.

Paras elokuva

Ford v Ferrari / Le Mans '66 – Täydellä teholla

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite

Tv-lehden valinta: Taistelulähetit – 1917

Paras ohjaus

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Phillips – Joker

Sam Mendes – Taistelulähetit – 1917

Quentin Tarantino – Once Upon a Time... In Hollywood

Bong Joon Ho – Parasite

Tv-lehden valinta: Sam Mendes

Paras naispääosa

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Saoirse Ronan – Pikku naisia

Charlize Theron – Bombshell

– Hiljaisuuden rikkojat

Renée Zellweger – Judy

Tv-lehden valinta: Renée Zellweger

Paras miespääosa

Antonio Banderas – Kärsimys ja kunnia

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time... in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – Kaksi paavia

Tv-lehden valinta: Joaquin Phoenix

Paras naissivuosa

Kathy Bates – Richard Jewell

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Pikku naisia

Margot Robbie – Bombshell – Hiljaisuuden rikkojat

Tv-lehden valinta: Florence Pugh

Paras miessivuosa

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighbourhood

Anthony Hopkins – Kaksi paavia

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon A Time... in Hollywood

Tv-lehden valinta: Brad Pitt